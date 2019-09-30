Яндекс, ГК «Автодор», ГК «Роскосмос», группа ГАЗ, Минпромторг, НП ГЛОНАСС, Росавтодор, Российский союз автостраховщиков, Федеральное дорожное агентство, фонд «Сколково», Ассоциация европейского бизнеса и другие структуры учредили консорциум «Автодата», выяснил «Коммерсант». Партнёрам предстоит разработать макеты как минимум трёх проектов: «Умной дорожной сети», «Умной автомобильной магистрали» и страховой телематики.

Первые сервисы на основе big data могут появиться ещё до конца 2019 года, участники консорциума намерены обмениваться телеметрией с принадлежащих им информационных систем, собирающих данные от автомобилей или обрабатывающих собранное. Среди накапливаемых данных предположительно окажутся сведения о техническом состоянии и скорости автомобиля, манере вождения, профиле дороги, погодных условиях и окружающей среде. До конца года на «Автодату» будет потрачено до 325 млн руб.

Национальная сервисная телематическая платформа «Автодата» реализуется во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Юристы собеседники «Коммерсанта» ранее в сентябре отметили, что сбор big data в России пока не урегулирован. Впрочем прогнозы на основе big data для вышеупомянутого Росавтодора Яндекс благополучно строит с 2015 года.