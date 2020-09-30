Администратор сообщества SMM-платформы «Церебро Таргет» обнаружил, что если указать ключевые слова в описании сообщества, можно попасть в результаты ВК-поиска по ним, даже если ключевые слова не имеют отношения к сообществу, а оно не релевантно запросу. Эксперименты по добавлению сотен ключевых слов в описание привели к «росту трафика до 500 человек в день». После чего сообщество забанили в поиске. Из общения с техподдержкой выяснилось, что в ВК «перетряхивают поисковые алгоритмы».

Пару дней назад нам написал агент тех поддержки и сообщил о нарушениях у нас в сообществе. В случае если мы не удалим описание сообщества — нас удалят из поиска или забанят. Как оказалось -- ВК действительно сейчас плотно работают над новым ранжированием сообществ. И, действительно — для поиска будет использоваться не только название, но и описание сообществ (возможно ещё и статус, товары или что-то ещё).

В результате общения с техподдержкой выяснилось, что формализованных правил насчет того, что является поисковым спамом и как можно влиять на факторы ранжирования, пока нет (впрочем, их нет ни у одной поисковой системы, есть «делайте качественные сайты для людей»).

Исключение из результатов поиска в ВК является одним из главных способов ограничения популярности сообщества. Эта мера используется, например, для пабликов антипрививочников (хотя крупные сообщества вич-диссидентов не просто ищутся, а предлагаются в поисковых подсказках).