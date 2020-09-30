Компания «Яндекс», в рамках своего тезиса «свобода это когда у тебя нет машины» выпустила исследование о том, что владеть машиной очень дорого.

При этом в качестве обязательных расходов эксперты «Яндекса» добавили КАСКО, которое оформляют не все водители (20%+ расходов) и взяли только новые автомобили, которые теряют в цене 20% стоимости при выезде за пределы автосалона после продажи (50%+ расходов)

Картина получилась апокалиптической. Например, владельцы Mercedes G-класса отстёгивают в месяц около 400К рублей.

И только счастливые владельцы Lada Granta могут как-то удержаться в бюджете 13 тысяч рублей в месяц.

Комментарий Roem.ru: исследование интересное, по сути «Яндекс» пишет о том, что самое дорогое за что платит автовладелец, так это за то что автомобиль тебя где-то гарантированно ждёт.

Некоторую накрутку показателей не в пользу своего автомобиля (обязательность КАСКО, которую берут далеко не все, то что тачки именно новые (хотя в такси или каршеринге они уже не абсолютно новые)) можно понять, сложнее понять следующее:

а) что может предложить каршеринг или такси человеку, который тратит 370 тысяч в месяц на машину. Джипов в такси и каршерингах вообще мало.

б) что может предложить каршеринг или такси человеку, который не против купить подержанную тачку, темпы удешевления которой существенно отличаются от темпов удешевления новых автомобилей

в) что может предложить каршеринг условному владельцу «Лады Гранта», которому машина нужна иногда, надолго и непредсказуемо «иногда». Поездка на своей машине до Питера и на такси (или даже каршеринге) сейчас если и возможна, то не вызывает никакого восторга по причине расходов. Поездка в какую-нибудь Вологду на каршеринге уже невозможна.

г) непонятно, когда проблемы с каршеринговыми тачками будут решаться также предсказуемо, как со своими машинами. Если любая поломка своей машины в дальней дороге имеет предсказуемый сценарий её решения, то даже тривиальный ремонт пробитого колеса в тверской степи должен проходить непонятно как.