Яндекс выиграл аукцион Google за предложение в качестве альтернативного провайдера поиска на Android-устройствах в 8 европейских странах (столько же у DuckDuckGo). После антимонопольных разбирательств Google обязан показывать экран выбора поиска по умолчанию.

В 2018 году регуляторы Евросоюза велели ему что-то сделать с тем фактом, что на него приходится почти 97% поискового рынка Европы. Google придумал аукцион за появление в окне выбора поиска по умолчанию: сейчас там в рандомном порядке показываются 4 провайдера, включая Google.

Вчера Google показал результаты аукциона, где разыгрывалось участие в выборе поиска на октябрь-декабрь этого года в 31 европейской стране. Все страны забрал info.com, подчеркивающий важность privacy своих пользователей, 22 слота выиграл акцентированно ориентированный на приватность и безопасность privacywall.org, 8 слотов -- еще один специализирующийся на приватности поисковик DuckDuckGo. У Bing 13 стран, у GMX (крупнейший хостинг- и email-провайдер) -- 16.

Яндекс будет присутствовать в списке в 8 странах: Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Кипре, Португалии, Румынии, Эстонии. Или не будет, так как Google позволяет не использовать выигранное место.

Первый аукцион прошёл зимой 2020 года, разыгрывался период с начала марта по конец июня. Яндекс тогда забрал Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию и Польшу. DuckDuckGo захотел присутствовать во всех странах. Тогда в аукционе участвовали Givero (датский поисковик, который обещает отправлять на благотворительность половину доходов от рекламы, получаемых с каждого поискового запроса) и Qwant (сервис французского происхождения, тоже ориентирующийся на приватность), которые во втором розыгрыше не появились.

В «победителях» второго аукциона за период с июля по конец сентября Яндекс отсутствует, все страны захотели DuckDuckGo и info.com, примерно половину списка -- DMX и PrivacyWall.

Bing впервые появился в последнем аукционе, к моменту которого DuckDuckGo в нём разочаровался, да и европейские игроки начали сомневаться.

Google требует, чтобы участники аукциона не рассказывали, сколько пользователей им принесло участие в выборе провайдера по умолчанию. Но две компании, попросив не раскрывать названий, признались «Блумбергу», что пользы вообще не увидели. А чешский поисковик Seznam «выиграл» весной родную Чехию и Словакию и получил за два месяца 1000 загрузок приложения. За два года с момента вердикта европейских антимонопольщиков доля Google даже немного выросла вместо того, чтобы уменьшиться (с 96,96% до 97,35%).

CEO DuckDuckGo сказал «Блумбергу», что не хотел бы, чтобы американские регуляторы скопировали европейскую модель борьбы с доминированием Google и счёл её «дефектной»