На всех площадках Alibaba (Aliexpress, Taobao, Lazada, маркетплейс подержанных товаров Xianyu исчезли разделы нового и подержанного оборудования для майнеров. Там нельзя будет покупать и продавать устройства для майнинга, обучающую литературу, стратегии, ПО. Продавцов будут наказывать за попытки спрятать майнеры в других категориях, подделки описаний и другие попытки обойти ограничения.

Это решение было принято после того, как центробанк Китая 24 сентября запретил криптовалюты и майнинг.

В Китае с конца сентября развивается мощный энергетический кризис. Стране не хватает угля, который обеспечивает производство 56% электричества. За последний год уголь подорожал вдвое. В разных провинциях по распоряжению Пекина прекращена деятельность нескольких тысяч промышленных предприятий. Другие предприятия были ограничены в энергопотреблении по разным графикам. Офисы и жилые дома тоже остаются без электричества.

Агентство «Синьхуа» отметило, что Пекин борется с майнингом именно ради энергосбережения и уменьшения углеродных выбросов.

Китай усилит регулирование всего процесса добычи виртуальных валют и строго запретит новые майнинговые проекты. Запрет новых проектов по майнингу виртуальных валют будет рассматриваться как критерий для оценки деятельности правительства в области энергосбережения. Такие виды деятельности будут обозначены как «подлежащие ликвидации». Необходимо приложить усилия, чтобы провести четкое различие между майнингом виртуальных валют и другими цифровыми отраслями, такими как блокчейн, большие данные и облачные вычисления. Пропаганда добычи виртуальных валют во имя развития цифровой экономики должна запрещаться. Энергетическим компаниям не разрешается поставлять электричество тем, кто занимается майнингом виртуальных валют, и любая форма фискальной или финансовой поддержки для запуска новых проектов по добыче виртуальных валют подлежит запрету.

Свою деятельность в Китае сворачивают крупнейшие криптостартапы, изначально появившиеся в стране. Перестал предоставлять услуги жителям Китая крупнейший майнинг-пул SparkPool. Прекратил работу gek Beepool. Закрыли регистрации пользователей из Китая биржи-лидеры Binance и Huobi. Впрочем, Binance US хорошо себя чувствует на американском рынке и планирует там IPO. Лидth рынка майнеров Bitmain тоже не будет продавать оборудование китайцам. Их же прекратили обслуживать местные криптобиржи Biki и BitMart, аналитическая платформа Feixiaohao, а также глобальные CoinGecko и CoinMarketCap.

Китайский криптобан может высвободить больше энергии, чем Финляндия использует за год, подсчитали эксперты.