Ozon опубликовал вакансию «Руководитель группы СТМ (Одежда, обувь)». Он будет создавать соответствующее подразделение с нуля.

Наша команда ставит перед собой амбициозную задачу — запуск и развитие сильной собственной торговой марки в направлении fashion во всех категориях (детская одежда и обувь, взрослая одежда и обувь и т. д. ).

Собственную торговую марку уже запустил в середине лета Ozon Express, под ней продаются продукты: сначала кофе, потом добавится вода, снеки, молочные продукты и напитки, позже «бакалея, товары для здорового образа жизни, бытовая химия, товары для гигиены и дома».

В сентябре 2021 года СТМ появилась на Яндекс.Маркете:

«Кстати, на Маркете» — это сладости и выпечка: печенье, конфеты, зефир и орехи. У «Яндекса» около десяти партнеров в этом направлении. Среди них «Новапродукт», которая будет выпускать гранолу, и «Белевские сладости» — для кондитерских изделий. В дальнейшем сервис планирует продавать под собственной торговой маркой электронику, но в настоящий момент неизвестно — какие именно товары. Представители сервиса отметили, что продукция под СТМ будет реализовываться по всей России. Марка может продаваться со скидками за объем, поскольку сервис рассчитывает ее продавать на закупку впрок.

На пандемии две собственных торговых марки завёл «Утконос»:

Super — это марка про удобство и комфорт для клиента. В ней на текущий момент мы реализуем узкий ассортимент. Это наборы зелени: набор для чая, набор для мяса, набор для рыбы. Чтобы клиент не искал на сайте, не задумывался, какую траву купить для засолки или для гриля. Он может купить набор. И у нас есть флагманская марка Fruit&Good. Она появилась в 2020 году под Новый год. В ней мы реализуем экзотику, сезонные ягоды, сезонные арбузы и так далее.

В феврале прошлого года от производства fashion-товаров собственных марок отказались в Wildberries: «Бизнес был признан непрофильным и выделен в отдельное юрлицо». За три года доля СТМ в обороте снизилась с 1% до 0,2%. Компания пыталась развивать собственную торговую марку 10 лет «из-за дефицита некоторых товаров в интернет-магазине».

В FMCG собственные торговые марки уже доказали свой маркетинговый потенциал. У «Пятёрочки» доля СТМ в товарообороте на сентябрь 2021 года составляет 20%, рост в 31% за год. Доля СТМ в товарообороте «Перекрёстка» составляет 15%, динамика продаж — 40%.