Павел Дуров объяснил, почему раньше мог не выполнять требования Роскомнадзора и не бояться блокировки Telegram в России, а сейчас не может. Потому что требования РКН поддержали Apple и Google, а они могут убрать мессенджер из магазинов приложений:

Пользователь: Да конечно. Вот они пару лет назад не задавили телегу, а ща бы задавили? Не понимаю.

Павел Дуров: Да, сейчас бы да. В этом-то и проблема.

Павел Дуров: Именно об этом и было изначально написано в качестве основной причины — 3 абзаца о том, что Apple и Google начали требовать от приложений соблюдать местные законы — включая такие, как «день тишины».

Пользователь: А с технической точки зрения что поменялось с 2017 что сейчас Телеграмму стоит опасаться блокировки?

С технической точки зрения по сравнению с 2017 годом — отсутствие поддержки Apple и Google, от которых зависит распространение приложения и пуш-уведомлений с новыми IP-адресами в обход блокировок.

Позже глава Telegram лишний раз подчеркнул, что руководствуется не требованиями российского законодательства, а рекомендациями Google и Apple. Еще несколько раз он подчеркнул, что не понимает логики и смысла умного голосования.

Павел Дуров: Каналы оппозиции в Telegram никогда не блокировались и прекрасно работают, несмотря на то, что суды РФ выписывают нам за это штрафы. Но да, если Apple и Google решат, что они должны быть заблокированы на устройствах с iOS и Android, они будут сразу же заблокированы.

Он не согласился с пользователями в том, что «дни тишины» были отменены, он считает их актуальными.

Возник вопрос о паблике «Мужского государства», радикального движения, известного организацией травли женщин, сторонников левых идей, ЛГБТ, а также препятствованием работе бизнесов, демонстрирующих приверженность непатриархальным ценностям. В ответ на замечание об угрозах реальным людям, Дуров пошутил про либертарианцев. Возможно, Дурова подкупает в МГ солидарное отношение к «левым идеям»:

Павел Дуров: Мы анализировали этот канал, по нему пока нет однозначной юридической оценки. В связи с ним также в настоящее время нет риска блокировки Telegram, что серьезно отличает эту ситуацию от ситуации с ботом УГ. Пользователь: Павел считаете ли вы, что за «левыми» идеями будущее ?

Павел Дуров: Надеюсь, что нет.

Финальная часть пресс-конференции была посвящена фичреквестам. Пользователи донесли до основателя Telegram потребность в инструментах для корпоративных коммуникаций, многие используют мессенджер для организации командной работы.

Ранее Дуров подтверждал, что пользователь Durov’s Chat — это действительно он, но может ответить и кто-то из команды. Как минимум в одном из ответов обнаружена опечатка, и в одном — грамматическая ошибка. Впрочем, подтверждением официальной принадлежности высказанных точек зрения команде Telegram косвено может служить то, что ответы опубликованы в СМИ от имени Георгия Лобушкина, который в своем канале в последнее время много пишет о Telegram. В качестве места работы у него в Facebook значится «Билайн», где он возглавляет PR, до этого он успел 5 месяцев поработать Former Head of PR Ecosystem в Сбер.