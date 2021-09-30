Пресс-служба Aviasales сообщила о новом гендиректоре компании. Изменения произошли после привлечения нового инвестраунда:



Совет директоров сервиса по поиску авиабилетов Aviasales назначил Антона Байцура на должность генерального директора, сообщила пресс-служба компании.

Байцур работает в Aviasales с 2015 г. В 2018 г. он был назначен операционным директором, в зону его ответственности вошли маркетинг, технологии и продукты.

«Стратегически Aviasales под руководством Байцура намерен в дальнейшем наращивать долю в России», — говорится в сообщении компании.

Предыдущий CEO Aviasales Макс Крайнов, занимавший этот пост в течение 10 лет, избран председателем совета директоров компании.

В августе 2021 г. Aviasales сообщила о привлечении $43 млн от фондов Elbrus Capital Fund III и iTech Fund II, которыми управляют «Эльбрус капитал» и iTech Capital.