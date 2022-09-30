Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского метрополитена» и «Мосгортранса». На эти цели из бюджета выделено 2,1 млрд руб. Сейчас финансово-хозяйственная деятельность предприятий «Московского метрополитена» и «Мосгортранса» по большей части работают на базе немецкой SAP. Новая система будет создана на основе российской программы «1С:Предприятие». Это один из первых крупных проектов по импортозамещению «тяжёлых» ERP решений в госсекторе. Транспорт также относится к разряду критической инфраструктуры, так что для него импортозамещения считалось обязательным и до введения жестких санкций. У большинства крупных компаний пока остаётся возможность использовать е, решения, за которые они уже раньше заплатили.

«Даже при худшем сценарии развития событий, при котором компания SAP полностью уходит с российского рынка и отказывается от поддержки и развития своих продуктов, в том числе для компаний, не подпадающих под действие международных санкций, российские клиенты SAP по-прежнему смогут пользоваться приобретенными ранее локальными продуктами вендора. В этом случае компании нужно будет поддерживать и развивать используемые IT-решения на базе продуктов SAP или самостоятельно, то есть силами собственных специалистов - служб поддержки и развития решения, работающих в рамках штатной структуры, или за счет привлечения бизнес-партнеров - организаций, оказывающих услуги поддержки и развития продуктов SAP. Поскольку рынок SAP в России развит достаточно хорошо, то и недостатка в квалифицированных специалистах, а также компаниях, предлагающих такие услуги на рынке, нет. Кроме того, сама платформа SAP обладает достаточным арсеналом инструментальных средств, позволяющим вести самостоятельную доработку продуктов SAP в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса и изменениями законодательства РФ. Исключение составляют компании, которые используют облачные решения или относятся к критически важным отраслям», - сказал Дмитрий Биднык, заместитель директора отделения департамента корпоративных решений SAP в IBS.