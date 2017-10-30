Экс-зампред Центробанка и бывший владелец банка «Славянский», учредитель издательского дома Родионова, житель Люксембурга Сергей Родионов рассказал «Ведомостям», что он и медиаменеджер Владимир Помукчинский предложили Александру Федотову вступить в переговоры — партнёры хотят купить у Федотова издательский дом ACMG. Предложение они отправили курьерами DHL представителю Федотова и его адвокатам. Дом самого Родионова издавал журнал «Профиль», позднее, из-за закона запрещающего иностранцам владеть более чем 20% в российских СМИ, Родионов «передал» свою долю Можайскому полиграфическому комбинату. Если покупка состоится — Родионов оформит долю на партнёров, плана объединить издательские дома у него нет. ACMG выпускает L’Officiel, Numero, Geo, SNC, OK!, «Gala биография», Forbes и другие издания. Владимир Помукчинский, экс топ-менеджер ИД Родионова, в прошлом был партнёром Федотова, а сейчас владеет 10% в издателе L’Officiel. 3 года назад он продал, как считал, 80% этого бизнеса Федотову (но де-юре журнал получила Ольга Бурма, пишут «Ведомости»). Сейчас Помукчинский через суд требует признать сделку недействительной. Если Федотов согласится на переговоры о продаже ACMG — Помукчинский готов отозвать иск, передали условия потенциального покупателя «Ведомости», пообщавшиеся с ним.

В сентябре 2015 подконтрольное Федотову издательство ARTCOM Media (в составе ACMG) купило издательский дом Axel Springer Russia — владельца Forbes Russia, немцы продали бизнес из-за вышеупомянутых запретов для иностранцев владеть существенными долями в российских СМИ. В октябре 2015 гендиректором ARTCOM Media была назначена Наталья Гандурина, руководитель российского подразделения ИД Jalou Media Group (выпускала вышеупомянутый журнал L’Officiel). По состоянию на октябрь 2017 года структуры Александра Федотова уже уволили Наталью Гандурину (как минимум уволили вынужденно — у неё не было российского гражданства, что недопустимо для руководителей СМИ по закону о иностранцах в российской прессе). В свою очередь Гандурина успешно оспорила в суде механику своего увольнения и, в частности, показала, что представитель издателя Forbes давал суду ложные показания. Уголовное дело по этому правонарушению возбуждено не было, говорилось в постановлении прокуратуры, так как ложные показания появились неумышленно, по забывчивости, но дело до сих пор находится на дополнительной проверке — решение по ней будет вынесено в начале ноября.

Сергей Родионов и Владимир Помукчинский были не единственными людьми, кто обсуждал с «Ведомостями» желательную смену собственника у Forbes или всего издательского дома. Весной собеседники издания утверждали, что сам Федотов обсуждал продажу с владельцем холдинга РБК Григорием Березкиным. В июне 2017 оферту Федотову на покупку Forbes сделал издатель Inc. Владимир Палихата, рассказывал «Ведомостям» главный редактор Inc. Станислав Мудрый. На прошлой неделе издание «Открытой России» заявило, что купить российский Forbes хочет совладелец крупнейшего производителя стройматериалов «Технониколь» Игорь Рыбаков.