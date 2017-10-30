Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предупредила, что новые требования Роскомнадзора к блокировке запрещенных сайтов могут привести к монополизации операторского бизнеса и уходу с рынка малых и средних провайдеров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо РАЭК руководителю ведомства Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову.

В письме говорится, что Роскомнадзор предложил операторам блокировать сайты при помощи DPI (deep packet inspection), глубокого анализа всего проходящего трафика. Это оборудование позволяет предоставлять доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим. Кроме того, из-за его высокой стоимости требования ведомства приведут к продаже малого и среднего операторского бизнеса крупным операторам связи. У крупных операторов, «Ростелекома» и «Транстелекома», нет системы DPI. Для фильтрации трафика «Ростелеком» использует свою систему, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

После случайной блокировки «добропорядочных сайтов» в начале июня этого года Роскомнадзор в том же месяце отправил операторам новые рекомендации по ограничению доступа к запрещенной информации, в которых предлагается производить фильтрацию трафика аппаратно-программными комплексами DPI.