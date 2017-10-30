Mail.Ru Group приобрела 17,76% в компании Inplat Holding Limited, которая контролирует российского разработчика сервиса мобильных платежей Inplat, говорится в отчётности холдинга за третий квартал 2017 года. Сумма сделки составила 561 млн рублей.

Представитель Mail.Ru Group объясняет решение купить долю в компании тем, что платёжная инфраструктура является критическим элементом для пользовательских платежей (IVAS). Inplat развивает сервис для оплаты услуг в интернете со счёта мобильного телефона — с помощью SMS. Компанию в 2010 году основал Антон Мордвинцев. В 2016 году выручка Inplat составила 2 млрд рублей.

В ноябре 2014 года Mail.Ru Group продала сервис «Деньги Mail.ru» компании Qiwi. Стороны договорились о размещение платежных инструментов Qiwi на площадках Mail.ru. Сумма сделки не озвучивалась, источники на рынке оценивали ее в $10−20 млн. Также в сентябре 2014 года Mail.ru Group продала около 4% акций самой Qiwi, в результате у MRG осталось менее 1% акций компании.

Летом 2014 года Mail.Ru Group предупреждала инвесторов об ужесточении регулирования рынка онлайн-платежей в России, в частности было введено ограничение на анонимные платежи и ужесточены требования по защите персональных данных россиян, возможно по этой причине в тот момент было принято решение избавится от этого направления в бизнесе.