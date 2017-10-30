Facebook создаст публичный архив с возможностью поиска, где будут содержаться данные о том, кто оплачивал политическую рекламу, какая аудитория получила к ней достут
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Roem.ru / editor@roem.ru
Facebook создаст публичный архив с возможностью поиска, где будут содержаться данные о том, кто оплачивал политическую рекламу, какая аудитория получила к ней достут
Facebook создаст публичный архив с возможностью поиска, где будут содержаться данные о том, кто оплачивал политическую рекламу, какая аудитория получила к ней достут
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