Facebook создаст публичный архив с возможностью поиска, где будут содержаться данные о том, кто оплачивал политическую рекламу, какая аудитория получила к ней достут и т. д. , заявил вице-президент Facebook по рекламному бизнесу Роб Голдман. Компания пошла на этот шаг в ожидании слушаний в конгрессе, где будет обсуждаться возможное вмешательство России в выборы президента США и та роль, которую в этом могли сыграть интернет компании — Facebook, Twitter и другие.