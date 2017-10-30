Читатель «Роем!» заметил, что в списке вкладок на страницах кинотеатров «Каро» на интернет-портале «Афиша», который входит в группу компаний Rambler&Co, не хватает расписания.

«Афиша» окончательно потеряла звание сервиса по поиску развлечений, просто выкинув расписание сеансов конкурента. Другие кинотеатры, в которые «Афиша» не продаёт билеты, присутствуют в расписании.

Например, на странице кинотеатра «Аврора» указано расписание:

Александр Мамут, гендиректор группы, в этом году купил крупную российскую киносеть «Синема Парк» у сына Сулеймана Керимова, а также «Формулу кино» у инвесткомпании А1 и Владимира Захарова. Также Мамут владеет кинотеатром «Пионер», который находится на Кутузовском проспекте в Москве, и управляет кинотеатром «Художественный» на Арбатской площади.