Онлайн-сервис CarFix, сооснователем котрого является предприниматель Оскар Хартман, планирует провести ICO в ноябре 2017 года и привлечь $100 млн для создания глобальной блокчейн-платформы для автомобильной индустрии. В качестве партнеров проекта CarFix привлек QIWI Blockchain Technologies, среди консультантов проекта — сооснователь QIWI Сергей Солонин, директор по развитию криптотехнологий QIWI Алексей Архипов и генеральный директор «Сбербанк Страхование» Ханнес Чопра.