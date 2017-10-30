«Юлмарт» подвел итоги пилотного проекта по аутсорсингу складских услуг и логистики для других игроков рынка электронной коммерции. «Юлмарт» предложил партнерам и поставщикам 10 тысяч м² складской площади в 6 федеральных округах России. Компания берёт на себя публикацию каталога товаров на страницах «Юлмарта», транспортировку и хранение товаров, доставку и выдачу заказов покупателям, возвратную логистику и консалтинг.

В «Юлмарт» поступило около 300 заявок от компаний, в основном от представителей малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день заключено 10 долгосрочных контрактов, еще 26 находятся на разных стадиях согласования.

В ходе пилота мы протестировали все возможные аспекты и бизнес-процессы: юридические тонкости и нормы каталогизации, варианты оплаты, весь путь товара от приемки до получения покупателем, а также детали гарантийного сопровождения покупки. Сейчас Юлмарт полностью готов к масштабированию услуги фулфилмента и подключению неограниченного числа компаний — игроков малого, среднего и крупного бизнеса, — отмечает Николас Дадиани, руководитель направления «Маркетплейс» Юлмарта.

На витрине Юлмарта в общей сложности было размещено не менее тысячи товарных единиц в таких категориях, как электроника и бытовая техника, автотовары, парфюмерия, канцелярия, одежда, продукция сегмента FMCG и многое другое.