Gazprom-Media Digital и онлайн-кинотеатр ivi договорились о стратегическом партнерстве. С 1 января 2018 года GPMD будет продавать desktop и mobile-инвентарь в плеере ivi. Для рекламодателей будут доступны все форматы видеорекламы, в том числе интерактивные ролики и спецпроекты. Об этом «Роем!» рассказал представитель кинотеатра.

В следующем году GPMD сосредоточится на монетизации лицензионного видеоконтента. Благодаря партнерству с ivi Gazprom-Media Digital увеличит объем лицензионного видеоинвентаря на своей сети и расширит аудиторию в востребованном среди рекламодателей сегменте (пользователи возрастной группы 25−44 и женская аудитория 18−44 лет). Компания рассчитывает, что недельный охват видеосети GPMD увеличится на 12%, а суточный — на 14%.