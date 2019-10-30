Подписка на музыку без сжатия «Deezer HiFi» (16 бит, 1411 кбит/с CD-качество, без потерь) получила первую подборку записей в объёмном формате 360 Reality Audio. В октябре они появились на Deezer и в неизвестных российской аудитории: Amazon Music HD, Tidal, Nugs. Стоимость подписки на HiFi не поменялась — 339 руб./месяц. Коллекция объёмных записей только формируется, на старте можно послушать записи востребованные у престарелой (и платёжеспособной) аудитории: Aerosmith, Britney Spears, Earth Wind & Fire, Marvin Gaye, Miles Davis и некоторые другие.

Популярные в России музыкальные сервисы ВКонтакте, Яндекса, Apple, Google — значительно дешевле, ~ 169 руб./месяц, но у них до сих пор нет музыки без сжатия в CD-качестве, и, конечно, нет «объёмных» (самое низкое качество за деньги предлагают Apple и YouTube Music — 256 кбит/с; у тройки конкурентов, Google Музыки, Boom-ВКонтакте и Яндекс.Музыки до 320 кбит/с, но у последней оно официально не гарантированно).

Не самое высокое качество звука, отсутствие свежего 360 Reality Audio, неспособность играть треки без разрывов между соседними (gapless) — покупателей подписок в России не сильно беспокоит и востребованность премиальной подписки на Deezer (в продаже у сервиса есть и «обычная», за стандартные 169 рублей в месяц) в стране относительно низкая.

Новый формат основан на MPEG-H 3D Audio, разработанным организацией Moving Picture Expert Group, продвигается Sony, предназначен для прослушивания в наушниках, самых обыкновенных. Прямая поддержка формата колонками, без необходимости подключения дополнительного декодера, осенью 2019 анонсирована для устройства Amazon Echo Studio. Объёмные записи дополняют Deezer-подписку на Lossless (прим.: у «Deezer HiFi» звук без сжатия доступен только на десктопе или на бытовой домашней электронике) премиальными функциями в её «мобильной» половинке.