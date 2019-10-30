Хостер Rusonyx купил конкурента — «Зенон Н.С.П.». Контроль над объединённой компанией сохранят японский венчурный фонд United Managers Japan (UMJ) и СЕО Rusonyx — Константин Анисимов. Основанный в 1995 году «Зенон Н.С.П.» принадлежал Андрею Кондакову, Борису Тышкевичу и Владимиру Беляеву.
«Зенон Н.С.П.» интересен прежде всего клиентской базой. «У него много лояльных клиентов, которые пользуются его услугами еще с 1990-х годов, в том числе международные компании вроде Johnson & Johnson», — поясняет он. Но в последнее время компания мало развивалась в технологическом плане, из-за чего фиксировала отток клиентов, в частности, «Зенон Н.С.П.» не мог предложить услуги облачного хостинга, которые есть у Rusonyx, объяснил Анисимов «Коммерсанту».
Когда-то один из крупнейших хостеров России, в последние годы методично терял выручку, а в 2018 впервые за долгие годы показал небольшой убыток в 2,48 миллиона рублей. Сумму сделки стороны не раскрыли. Объединённая компания будет обслуживать около 25 тысяч клиентов, причём 15 из них придут из «Зенон Н.С.П.». Сотрудники «Зенона» переходят в Rusonyx. Хостеры объединяют инфраструктуру дата-центров и техподдержку.
Одним из известных активов «Зенон Н.С.П.» был домен ok.ru, в 2010 удачно проданный «Одноклассникам» (пострадали только редкие владельцы почты в старых ящиках на @ok.ru).
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Зенон — эта компания еще существует? :-)
Помню как-то очень очень очень давно много много лет тому назад я пытался понять их сложные условия по тарифам, но так и не смог, потому что это был полный трэш… Там лимитировали вообще абсолютно каждую сущность в тарифах… Зачем нужно было так излишне все усложнять, непонятно…
Даже как-то довелось вынужденно настраивать какие-то чужие сайты в их ужасно сложной панели управления. Это просто жесть…
Думаю, их панель управления (возможно у них уже все поменялось за это время…) нужно ставить «как музейный экспонат» и оновременно «как обучающее пособие для начинающих дизайнеров интерфейсов о том, как делать нельзя».
Но когда-то, когда хостинг-компаний было мало, выбирать почти не приходилось… Возможно поэтому, набрав в свое время клиентскую базу (которые так и живут много лет ничего не меняя) — этот Зенон по прежнему существует…