Хостер Rusonyx купил конкурента — «Зенон Н.С.П.». Контроль над объединённой компанией сохранят японский венчурный фонд United Managers Japan (UMJ) и СЕО Rusonyx — Константин Анисимов. Основанный в 1995 году «Зенон Н.С.П.» принадлежал Андрею Кондакову, Борису Тышкевичу и Владимиру Беляеву.

«Зенон Н.С.П.» интересен прежде всего клиентской базой. «У него много лояльных клиентов, которые пользуются его услугами еще с 1990-х годов, в том числе международные компании вроде Johnson & Johnson», — поясняет он. Но в последнее время компания мало развивалась в технологическом плане, из-за чего фиксировала отток клиентов, в частности, «Зенон Н.С.П.» не мог предложить услуги облачного хостинга, которые есть у Rusonyx, объяснил Анисимов «Коммерсанту».

Когда-то один из крупнейших хостеров России, в последние годы методично терял выручку, а в 2018 впервые за долгие годы показал небольшой убыток в 2,48 миллиона рублей. Сумму сделки стороны не раскрыли. Объединённая компания будет обслуживать около 25 тысяч клиентов, причём 15 из них придут из «Зенон Н.С.П.». Сотрудники «Зенона» переходят в Rusonyx. Хостеры объединяют инфраструктуру дата-центров и техподдержку.

Одним из известных активов «Зенон Н.С.П.» был домен ok.ru, в 2010 удачно проданный «Одноклассникам» (пострадали только редкие владельцы почты в старых ящиках на @ok.ru).