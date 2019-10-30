Малоизвестные чаты-мессенджер Яндекса разрешили создавать каналы. На момент публикации — с чудовищными URL, где человекочитаем только домен Яндекса. Что, впрочем, по мнению редакции Roem.ru, уместная предосторожность. Так как защищает поисковик от мошенников, любителей прикрыться чьим-то известным именем, создать канал в домене Яндекса и тут же представиться «официальным каналом»: Сбербанка, Интерфакса, Курултая муравейника инфоциган и приступить…

Чаты-мессенджер Яндекса видны обитателям: Я.Района, Я.Услуг, используются при переписке с организациями в «Поиске» по ссылке прямо из результатов выдачи и т. д. Живых друзей или коллег, у людей не работающих в Яндексе, в сервисе почти нет.

Тестовый канал Roem.ru на Яндексе: yandex.ru/chat/#/join/1cecc7df-d330−462d-925c-0e57bd8eda0b

P. S. Более традиционные трансляции Roem.ru: