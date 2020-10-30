В пресс-релизе о финансовых результатах VEON Ltd за Q3Y2020 отмечены «операционные вызовы, стоящие перед компанией» и роняющие ей EBITDу (на 18% Y2Y). А именно «критическое восприятие качества сети и сервиса». В Билайне за третий квартал увидели «рост удовлетворенности абонентов прозрачностью списаний». Инвесторам обещают, что в первом полугодии 2021 года качество связи, количество абонентов и выручка увеличатся. Компания сообщает, что теряет в выручке из-за того, что пытается спасти абонентов от «ненужных услуг контент-провайдеров».

К собственно цифрам выручки, с которых обычно начинаются сообщения о финансовых результатах, компания приступила в третьем абзаце релиза.

Общая выручка снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продемонстрировав небольшое улучшение по сравнению со 2 кварталом 2020 года (когда было зафиксировано сокращение общей выручки на 10% год к году) в основном за счет роста продаж абонентского оборудования после открытия магазинов. Сервисная выручка в мобильном сегменте снизилась на 10% год к году в результате сокращения выручки от международного роуминга на 68% в связи с ограничениями на поездки (в 3 квартале 2019 года на выручку от роуминга приходилось 4,0% сервисной выручки). Также на сервисную выручку повлияло снижение выручки от контентных сервисов на 21% год к году как результат предпринятых Билайн мер по борьбе с ненужными клиентам услугами контент-провайдеров.

Выросла на 4,8% Y2Y выручка от B2B-сервисов, востребован продукт Workplace-as-a-Service. А абонентов стало меньше на 9% «что было обусловлено недостаточным уровнем восприятия качества связи и сервиса в прошлом», но падения этого показателя по сравнению со вторым кварталом удалось избежать. Закрыто 637 оффлайн-магазинов, но остальные закрывать не планируют. Помимо падения выручки, на EBITDA отрицательно повлияли расходы на качество сети и «расходы на интерконнект из-за возросшей доли межсетевого трафика». Базовых станций стало на 23% больше Y2Y, запустили 4G в московском метро.

Акции VEON на NASDAQ показали после объявления результатов некоторый рост, который быстро скорректировался обратно в наблюдающееся с начала августа падение.