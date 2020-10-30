Сергей Солонин сосредоточил у себя 10,5% компании «Like Центр», которая зарабатывает на тренингах для предпринимателей, передаёт Forbes. «Like Центр» принадлежит выпускнику «Бизнес Молодости» и серийному предпринимателю Аязу Шабутдинову. В 2019 он купил 5%, в 2020 реализовал опцион ещё на 5,5%. Представитель ФРИИ оценил сделку в 80−100 млн рублей. Ещё в 2017 году Шабутдинов задумал вывести компанию на IPO.

Совет директоров «Like Центр» возглавил Алексей Соловьев, основатель инвесткомпании A.Partners. Он сказал «Форбсу», что считает компанию «полноценным образовательным бизнесом» наряду с Skyeng, «Нетологией», «Яндекс.Практикумом». РБК поставил её на пятое место в рейтинге платформ онлайн-образования.

Выручка сети «Like Центр» в 2019 году составила 932 млн рублей, по данным компании. А количество платных клиентов — 102 тыс. человек. По данным СПАРК, в 2019 году выручка ООО «Лайк Бизнес» составила 144,4 млн рублей, а чистый убыток — 40 млн рублей. По словам Шабутдинова, суммы, которые проходят по юрлицу «Лайк Бизнес» — это роялти, которые компания получает от партнеров с продажи программ. «В 2019 году мы действительно впервые показали отрицательную динамику роста, это связано с нашими экспериментами по части продуктов. В 2020 году мы исправили свои ошибки», — сказал Шабутдинов.

У «Like Центр» теперь появится инвестиционный фонд и вложит по нескольку миллионов в 100 компаний своих выпускников на pre-seed стадии, 19 стартапов уже нашли. Образованием и обучением фонд не ограничится.

Сергей Солонин рассказывает, что познакомился с Шабутдиновым в 2017 году. «Аяз выцепил меня через общих знакомых и буквально заставил с ним встретиться, сказал, что ему нужен совет. Я подумал, ну ок, молодой предприниматель, поддержу. Я заставил собрать его такой пакет документов, который невозможно собрать, но он сделал. Я тогда решил, что это как минимум достойно внимания. После нескольких встреч и многочасовых разговоров, он просто меня убедил, я сам захотел участвовать в том, что он делает», — вспоминает Солонин.

Сергей Солонин в 2018 году поучаствовал на $17 млн в ICO Telegram и не стал требовать деньги обратно когда TON заморозили после суда с SEC.