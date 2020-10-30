Пользователи ВК серийно негодуют, что при смене аватарки соцсеть автоматически создаёт историю (аналог «сториз» в Инстаграме), где просит друзей проголосовать -- лучше новое фото или хуже. Кто-то просто удивляется, с чего ВК решила, что ему важно мнение друзей о своих фотографиях. Кто-то специально делал перерыв в публикации сториз, потому что опубликованная после долгого «молчания» история получит больше просмотров, а сгенерированный опрос всё испортил.

В квартальном отчёте Mail.ru Group упоминается, что количество авторов уникальных историй за месяц выросло за отчётный период на 13%.

С автоматической генерацией контента пользователя экспериментировала соцсеть «Аура», созданная Яндексом, позже выведенная из компании и закрытая.