Константин Андрюнин, работавший техдиром в ряде компаний, объяснил, как правильно работать с зумерами, чтобы рабочие отношения с ними складывались продуктивно и к обоюдной пользе. Надо всего лишь понимать простые правила устройства психики зумера и действовать в соответсвии с его ожиданиями.
Особенности разных типов сотрудников :
- Они более трудолюбивы чем миллениалы, и не считают достижением сам выход на работу. Поэтому миллениалов надо хвалить за сам процесс труда, а зумеров не обязательно.
- Зумеры очень любят делать что-то новое, поэтому их надо хвалить за попытку сделать что-то, что он раньше не делал, независимо от результатов труда.
- После того как зумер сделал что-то новое, ему ещё надо
- рассказать, что делать с новым знанием и опытом, где их можно применить
- объяснить, до какого уровня надо доводить задачу, чтобы зумер, с одной стороны, не перерасходовал силы, с другой — чтобы удовлетворял минимальным требованиям качества на проекте.
- Зумеры не являются носителями профессиональной гордости от того, что они художники или программисты. Они любят иметь и применять полученные знания. Поэтому если им негде применить свои навыки, то задача становится им неинтересна — они уходят. Поэтому их надо подгружать задачами, которые они смогут выполнять используя старые навыки и приобретая новые.
При этом Константин отмечает, что свойства личности каждого конкретного сотрудника варьируются в широких пределах, поэтому индивидуальный подход к ним никто не отменял.
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Работа на дядю — это дно.
Кому-то придется работать на дядю, очевидно же.
Это часто проще чем не работать на дядю
Пару недель тому Галина Юзефович пересказала любопытную статью Луиса Менанда со ссылками на исследования настроений в Штатах:
В ультра-коротком изложении суть ее сводится к тому, что поколения и фундаментальные поколенческие различия, о которых мы все так любим поговорить в последние годы (кто с восторгом, кто с негодованием и тревогой), попросту фикция. В лучшем случае иллюзия и самообман, в худшем — намеренное натягивание злополучной совы моральной паники на глобус внутривидовой агрессии.
Более того:
Различия между «поколениями» существенно меньше, чем различия между двумя отдельными индивидуумами […]
В 2015 году американские компании потратили около 70 миллионов долларов (довольно скромная сумма, на самом деле) на проекты и исследования в сфере «поколенческого консалтинга», и на вопрос, «Какие различия между поколениями наблюдаются в том, что касается отношения к работе» получили исчерпывающий ответ: «Примерно никакие».
Более того, похоже, сами понятия «молодежь» и особенно «молодежная культура» были искусственно сконструированы в Америке в начале 1940-х годов.
Такие дела.