Константин Андрюнин, работавший техдиром в ряде компаний, объяснил, как правильно работать с зумерами, чтобы рабочие отношения с ними складывались продуктивно и к обоюдной пользе. Надо всего лишь понимать простые правила устройства психики зумера и действовать в соответсвии с его ожиданиями.

Особенности разных типов сотрудников :

Они более трудолюбивы чем миллениалы , и не считают достижением сам выход на работу. Поэтому миллениалов надо хвалить за сам процесс труда , а зумеров не обязательно. Зумеры очень любят делать что-то новое , поэтому их надо хвалить за попытку сделать что-то , что он раньше не делал , независимо от результатов труда. После того как зумер сделал что-то новое , ему ещё надо рассказать , что делать с новым знанием и опытом , где их можно применить

что делать с новым знанием и опытом где их можно применить объяснить , до какого уровня надо доводить задачу , чтобы зумер , с одной стороны , не перерасходовал силы , с другой — чтобы удовлетворял минимальным требованиям качества на проекте. Зумеры не являются носителями профессиональной гордости от того , что они художники или программисты. Они любят иметь и применять полученные знания. Поэтому если им негде применить свои навыки , то задача становится им неинтересна — они уходят. Поэтому их надо подгружать задачами , которые они смогут выполнять используя старые навыки и приобретая новые.

При этом Константин отмечает, что свойства личности каждого конкретного сотрудника варьируются в широких пределах, поэтому индивидуальный подход к ним никто не отменял.