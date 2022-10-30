Telegram вновь демонстрирует некое исключительно положение на рынке отечественных мессенджеров: заблокированный служебный домен t.me был разблокирован за считанные часы: вечером 28-го октября сайт t.me перестал открываться из России, что привело к невозможности без VPN попасть по ссылка на посты в Telegram, через несколько часов Генпрокуратура дала опровержение, что она хоть что-то требовала заблокировать на этом домене и он был разблокирован.

При этом чаще всего система блокировок работает по системе "ниппель" - что было заблокировано очень редко покидает реестр, особенно в течение нескольких часов.

Странные отношения к Telegram госструктурами РФ демонстрировались и ранее: практически все официальные структуры и госкомпании имеют в мессенджере свои каналы, при этом при обсуждении того, какие мессенджеры можно использовать в России для рабочей и образовательной коммуникации Telegram не относится ни к списку рекомендованных, ни к списку нежелательных.