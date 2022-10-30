Михаил Федин записал длинное, почти 2 часа, интервью с Юрием Синодовым про "Яндекс" и не только

Основные тезисы:

"Яндекс" фактически разделился на две большие части: одна оставшаяся в России и вторая, которая уже и не "Яндекс", но которую Волож хотел бы разместить в Израиле.

Фактически есть документальное свидетельство того, что нероссийский "Яндекс" и контролируется Воложем, и хотел бы находиться в Израиле: это попавшее на публику письмо Воложа с просьбой решить вопрос с проживанием неевреев-яндексоидов в Израиле

На три страты поделились сотрудники "Яндекса"

1. Остающиеся в России

2. Желающие уехать, но вполне допускающие работу в России в удалённом режиме

3. Нежелающие иметь никого отношения с российскими юрлицами

Очевидно, что российский "Яндекс" может работать только с первыми двумя стратами.

1. Остающиеся в России 2. Желающие уехать, но вполне допускающие работу в России в удалённом режиме 3. Нежелающие иметь никого отношения с российскими юрлицами Очевидно, что российский "Яндекс" может работать только с первыми двумя стратами. Проект YndxFamily - инструмент утечки мозгов из российского "Яндекса" в проекты, которые бывшие яндексоиды планируют мутить. В такой социальной сети с такими создателями, предположительно, не будет возможности перетягивать людей из "внешнего" "Яндекса" в российский. Оставшиеся в России сотрудники "Яндекса" будут в этой соцсети в положении париев, которые становятся нормальными людьми только при переезде.

В целом про международный бизнес можно забыть, что в России, что вовне. Мир поделится на две части: Pax Americana и нет, финансовое сообщение между ними будет изрядно затруднено и будет возможно только через прокладки. Но Pax Americana, очевидно, на сейчас более денежный рынок. Пока.

Получить информацию от "Яндекса" которой можно хоть как-то доверять - сейчас невозможно. Можно только следить за проявлениями внутренних процессов снаружи и формировать описание нового "Яндекса" самостоятельно. Верить на слово никому из яндексоидов не стоит, им часто неудобно описывать происходящее как есть.

Фонд общественных интересов или устранился от происходящего с "Яндексом" или ведёт свою деятельность крайне непублично.

Волож и топовое руководство, тот же Худавердян, возможно, исходил из того, что Россия станет изгоем и были в курсе того, что вероятен горячий военный конфликт. Слишком спокойно они восприняли происходящее, слишком адекватно и быстро отреагировали на 24.02, заранее, с осени 2021-го, начали выводить в опенсорс важные для "Яндекса" технологии вроде YDB. С этими технологиями намного проще развивать зарубежный "Яндекс", без них пришлось бы переписывать много велосипедов.

Приятного просмотра