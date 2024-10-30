Компания Apple в своём пресс-релизе о выпуске Mac Mini на процессоре M4 сравнивает его производительность с компьютером на M1, отмечая прирост производительности GPU в 2,2 раза, а CPU - в 1,8 раза.



Объект сравнения крайне интересен — по сути, компания вынуждена всё ещё отстраиваться от самого первого процессора Apple Silicon M1, выпущенного ещё в 2020-м году, поскольку прирост производительности при выполнении обычных задач оказался при смене архитектуры столь значимым, что покупатели Apple M1 не испытывают потребности в их замене.

При этом обновление продукции Apple в одном классе обеспечивает прирост скорости вычислений при смене одного поколения процессоров на другое, лишь на 20-50%, что не всегда ощущается в реальной работе, но практически всегда ощущается на стоимости ноутбуков и настольных компьютеров

Как результат — Apple хотя и получает большой приток пользователей PC на процессорах Intel и AMD, однако, внутри экосистемы подвинуть пользователей на апгрейд с Apple Silicon компании трудно.

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