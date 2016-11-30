Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, возглавляющая подгруппу «Интернет + Общество» рабочей группы помощника президента РФ Игоря Щеголева рассказала ТАСС, что у России появятся предложения по регулированию «больших данных» россиян. Касперская привела в качестве примера «больших пользовательских данных» поисковые запросы, отметки о местонахождении, контакты, переписку, фото- и видеоматериалы, собранные такими платформами, как Facebook. «Я считаю, что, наверно, нужно законодательно заставлять такие компании передавать сертификаты, либо просто пытаться как-то аккуратно загонять их (данные) в Россию […] Должны быть какие-то законодательные меры, а не перехватчики».
Мое мнение, что эти данные должны являться собственностью государства, потому что пользователи этими данными не обладают. Пользователь отпустил их в информационное пространство, и утекло все, что он там написал. Значит, это не их принадлежность.
Дополнительно о владельцах «больших данных». Big Data усиливают проблему информационного неравенства; люди, владеющие технологиями, смогут узнавать о нас гораздо больше, чем нам нужно для нашей же безопасности → Roem.ru
Касперская считает хорошим примером гипотетическую договорённость Китая с Facebook, слух о которой появился около недели тому назад. Прямого отношения к работе с big data он не имеет, но показывает, что власть и соцсеть могут договориться, если сеть нуждается в работе на территории страны.
«Власти сказали Facebook: Либо вы будете работать по нашим правилам, либо нет […] Сейчас Facebook опять выходит в Китай, они согласились работать по правилам Китая и передавать информацию китайскому правительству. Это тоже вариант». Из публикации NYT следует, что соцсеть якобы передаст китайскому партнёру инструмент, который не даст пользователям публиковать в Facebook контент на определённые темы (приём взаимодействия не новый, китайский Skype читал переписку и сличал её с словарём запрещённых слов, Microsoft передал право на цензуру местной компании «Tom Online»).
О том, что рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента начала работу над новым законопроектом, регулирующим работу с «большими пользовательскими данными», стало известно в первой половине ноября. В группу вошли вышеупомянутая Наталья Касперская и Игорь Ашманов. В самом конце августа регулированием Big Data заинтересовался Институт развития интернета. На первое заседание приглашались представители «Яндекса», «Рамблера», «Вымпелкома», «МегаФона», Сбербанка, Минкомсвязи, Роскомнадзора, МТС, Аналитического центра при правительстве РФ. Руководил группой ИРИ заместитель директора КЦ Сергей Копылов.
Алексей Ровдо Softkey
>> Касперская говорит о том, что big data надо конфисковать и национализировать.
Справедливости ради стоит отметить, что об этом говорит не только Касперская. У этого подхода достаточно много сторонников из тех, кто вполне понимает, о чем идет речь (разбирается в технологиях).
Сама идея не родилась во властных сруктурах, а именно была внесена туда профессионалами от индустрии. С ней можно спорить, но тут нужна и адекватная аргументация. Эмоциональные вопли воспринимаются в данном случае как отсутствие внятных аргументов против.
Пока же выглядит совершенно логичным утверждение, что «РФ, по её представлению, не может иметь меньше оперативных возможностей, чем корпорация Гугло-Фейсбук.». Я полагаю, что и последствия будут. Если государства станут явным конечным бенефициаром сбора и глубокого анализа big data, то корпорации пересмотрят свои стратегии и развивать это направление как свое основное конкурентное преимущество им будет уже не так и интересно, как сейчас.
В целом вопрос сводится к тому, приведут ли предлагаемые меры именно к таким последствиям. Вполне возможно, что вовсе и нет. Но направление может быть и правильное. Лично я полагаю, что «копать» надо под средства цифровой идентификации (всякие там google id и иже с ними). Государство в первую очередь должно само единолично контролировать удостоверения личности и средства идентификации этой личности. Тогда оно уже сможет и эффективно обезличивать big data, которые становятся доступны корпорациям.
Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com
Интересно, кто-нибудь текст ТАССа читал?
Касперская была в Томске, где участвовала в открытии кафедры по Big Data, имела пресс-конференцию с отвлеченными вопросами, где, в частности, сказала следующее:
1. Иностранные компании тут себя чувствуют как рыба в воде и это ненормально
2. Что она против перехвата данных (по сути, против реализации закона Яровой в лобовом виде)
3. Что она считает благом перенос данных российских пользователей Google/Facebook/etc в Россию
3а. Про Facebook и Китай мне не очень понятно, я не слежу.
4. Что конкретные предложения по большим данным собираемым о россиянах будут готовы в течение полугода. А не готовы уже сейчас.
То есть, сейчас идёт обсуждение различных вопросов, про эти вопросы (пункты 1−3) Касперская рассказала на мероприятии.
Вы обсуждаете вопросы обсуждаемые в рабочем процессе, прошу заметить, а не план.
Игорь Ашманов Сам себе компания
Про «понос изо рта» и вообще глубокое понимание местных лидеров мнений в духе «имеет непосредственное участи в составлении данного плана и последующего его представления всяким министрам».
Расскажу, как Оно На Самом Деле (ТМ) и кто там что кому представляет.
1. История: откуда что взялось
а) Гера Клименко возглавил ИРИ в январе 2015 по указанию Володина. Обещал Путину сделать Программу развития Интенета и Дорожную карту.
В ИРИ вошли также ФРИИ и РАЭК.
Герман, по меткому выражению Володина, возглавил придуманный РАЭКом ИРИ, потому что «равноудалён». На мой личный взгляд, ещё и потому что сделал Медиаметрику, которую многие читали в АП. Были и другие обстоятельства, которые предмет другого разговора.
б) Весной и летом 2015 сотни экспертов ИРИ, после поездок на теплоходиках по Москвареке писали Программу развития Интернета, а более другие сотни более других экспертов писали Дорожную карту. Программу собирал вместе Фёдор Вирин, Дорожную карту — не знаю кто. В любом случае эти два документа более никуда не пошли.
В частности, потому что идея Геры была собрать их «снизу вверх», из кусочков сотен экспертов. Так не бывает, конечно. Такие вещи делаются только «сверху вниз».
в) На декабрь 2015 назначили Форум «Интернет-Экономика». Всем занималась РАЭК. На второй день форума должен был приехать Путин, а в первый день должны были пройти 8 круглых столов (Суверенитет, Общество, Город, Медицина
и т. п.), главы которых потом должны были докладываться Путину по итогам.
Перед форумом прошли репетиции круглых столов, в башнях Москва-Сити.
г) Главой круглого стола «Интернет + Суверенитет» был назначен Илья Массух, а главой «Интернет + Общество» — Наталья Касперская.
д) В понедельник
21.12.2015 мы провели столы, затем до вечера писали итоги.
е) Во вторник 22.12 шесть человек, Наталья, Волож, Клименко, Молибог и др. в фойе форума доложили Путину итоги круглых столов, Путин предложил кого-то взять советником, Волож кивнул на Клименку («Герман нас всех здесь собрал»).
Далее итоги беседы были доложены в большой зале участникам форума, а Путин уехал.
ж) По итогам беседы и форума были написаны материалы, которые были переданы в Администрацию Президента. К январю из них в АП были сформированы Поручения Пр-168, которые Путин подписал 29 января 2016:
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235
з) Для исполнения Поручений под руководством И.О.Щёголева была сформирована Рабочая группа, с теми же подгруппами (Общество, Суверенитет, Город, Медицина, Коммерция, …). Их задача была подготовка предложений по исполнению поручений, развитию своих предметных областей и/или подготовка Дорожных карт.
и) Подгруппу «Интернет + Суверенитет» возглавил И.Массух, Н.Касперская стала его заместителем, подгруппу «Интернет + Общество» возглавила НК, заместитель — И.Массух. Медицину возглавляет Яндекс
и т. п.
к) Задачи подгрупп — к концу 2016 представить предложения и Дорожные карты, которые после утверждения в АП будут представлены Президенту.
Игорь Ашманов Сам себе компания
2. Как оно работает
а) Рабочая группа собирается примерно раз в полтора месяца, на 2−3 часа, под председательством И.О.Щёголева, с целью определить прогресс в разработке предложений и дорожных карт.
Подгруппы собираются чаще (раз две недели, иногда раз в неделю), не всегда в АП, зачастую в офисах руководителей подгрупп.
б) В составе РГ — представители министерств, ведомств, спецслужб, АП, общественных организаций, бизнеса. Количество — примерно 30−40 человек каждый раз.
«Из бизнеса» — Яндекс, Инфовотч, 1С, АиП, ФРИИ, Ростелеком, ВШЭ, АНО КЦ и прочие.
в) Часть подгрупп уже дали дорожные карты по некоторым поручениям, часть — нет. После подготовки дорожные карты отправляются на рецензирование и одобрение в Минсвязь, Минэко, Минфин и другие ведомства.
г) Когда Дорожная карта или предложения по поручению дополнены, исправлены, согласованы со всеми важными игроками, когда вставлены и внесены все корректировки, они уйдут в АП на утверждение. Этого пока не произошло, работа ведётся.
д) Проблема больших пользовательских данных — это предмет поручения № 10. Оно исполняется в рабочей подгруппе «Интернет + Общество». Дорожная карта готовится, пока не разослана в министерства и ведомства.
Про содержание — ниже.
Игорь Ашманов Сам себе компания
Проблема больших пользовательских данных
Основные положения и соображения:
А. Большие пользовательские данные — это не ПД. Большие данные могут быть в сыром виде анонимны, а обработка их и превращения в производные данные могут производиться совершенно в другое время и в других руках, иногда через много звеньев и границ.
Б. Собирают БПД все, кто смог дотянуться. Поисковики, соцсети, рекламные системы, смартфоны, приложения. Наилучший пример — приложение «Фонарик» с доступом к адресной книге и звонкам. Или Run Keeper, собирающий данные в выключенном состоянии.
Пользовательские соглашения, где мы «поднимаем галочку «Согласен» — по нашим законам — незаконны, тем более, что их никто не читает.
В. Есть наблюдающие сервисы, которые вообще не имеют прямых отношений с пользователем — десятки кодов на сайтах, счётчики, шеры, логины, лайки и т.п.
Г. В этой сфере есть правовой вакуум — собирают все, делают что хотят, пользовательские соглашения незаконны. Компании искренне считают, что эти данные их.
Д. В этой сфере кроме угроз и рисков есть большие деньги и большие возможности. Их важно не упустить, чтобы потом не импортировать всё новое с Запада.
Е. В наилучшем положении находятся зарубежные компании:
— они имеют самые жёсткие пользовательские соглашения,
— у них самые широкие линейки сервисов и самая большая наблюдаемая аудитория (если вспомнить про сеть Адсенсе и шеры/лайки фБ по просторам Рунета).
— они не подчиняются российским законам, БПД российских граждан улетают за границу,
— Все они сдают данные наших граждан государству США и его спецслужбам (это рассказывают нам Сноуден и «Гардиан», но это прямо написано и в их ПС).
Ж. На подходе ещё более жёсткие сборщики: уличные и носимые камеры с распознаванием лиц, походки, номеров авто; умные домашние телевизоры с распознаванием жестов, трёхмерных сцен, речи; умные браслеты, собирающие биометрию; сборщики ДНК; Интернет вещей; умные автомобили с 20-30 операционками внутри, с постоянным доступом в Интернет, с распознаванием состояния водителя, с камерами в салоне и так далее.
З. Закона о БПД нет, всё это не регулируется, а рынок уже есть, риски уже есть.
Что делать?
Игорь Ашманов Сам себе компания
Метафора «цифровых недр»
а. Чья это собственность?
и т. п. А когда что-то «твоё» ты не контролируешь — ты этого лишишься обязательно.
— Не пользователя, хотя кажется, что его. Почему? Ты не можешь владеть тем, что не контролируешь. Прошёл по улице — тебя сняли 138 камер от 17 различных владельцев зданий, помещений и сетей камер, распознали лицо, записали путь и время. Чьи это данные?
Точно не твои: ты не знаешь, где они, у кого, не можешь запретить использование
— Не владельцев систем сбора данных — они НЕ ДОЛЖНЫ этим владеть? это не их, какие бы они ни писали хамские TOS.
Здесь полная аналогия с 152-ФЗ про ПД.
А чьи тогда?
б. Предлагается метафора «цифровых недр»: ты мог получить в наследство, купить или получить в подарок участок земли. Теперь ты можешь на нём строить, но копать глубже 5 метров — нельзя, дальше — недра, а недра — собственность нации. Получишь лицензию — пожалуйста, добывай и продавай, по правилам.
А пока — только для себя.
То же самое с БПД: даже на твоей площадке данные глубже определённого слоя — это собственность нации, очень чувствительные данные, которые граждане сами защитить не могут и не должны. Анонимные куки и технические профили для втюхивания товаров на твоей площадке, в твоей рекламной сети, браузере — пожалуйста, используй.
Большие данные с возможностью расчёта ФИО, интимных данных, взглядов, религиозных предпочтений, связей, ориентации, болезней, ДНК — извини, Гугл/Яндекс/ФБ, это не для тебя.
Подпиши хартию, кодекс, пройди сертификацию, получи лицензию или что-то подобное, покажи алгоритмы, декларируй цели — тогда работай. Ну и естественно, в рамках территории РФ.
Как и что делать?
— Законотворчество (определение, категории данных, юрисдикия, прочее), запрет трансграничного использования БПД
— Определение категорий игроков и их прав (например, запрет провайдерам и операторам собирать на магистралях, использовать и продавать БПД),
— Выравнивание условий конкуренции (прижать иностранцев-беспредельщиков)
— Саморегуляция отрасли: отраслевой кодекс/хартия
— Отраслевой консорциум или оператор БПД
— Единое пользовательское соглашение для интернет сервисов
— Решение проблемы наблюдающих сервисов
— Стандарты использования и оборота
— Государственный мониторинг правил оборота БПД
— Просвещение пользователей
— Госуслуга по прозрачности БПД, возможность удаления гражданином своих БПД и запрета их использования теми или иными сервисами
— Институты развития, инвестирование в обработку БПД, стандарты обмена, обеспечение доступности (при гарантии безопасности) данных для игроков рынка, стимуляция технологий обработки БПД
и так далее, и тому подобное.