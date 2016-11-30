Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, возглавляющая подгруппу «Интернет + Общество» рабочей группы помощника президента РФ Игоря Щеголева рассказала ТАСС, что у России появятся предложения по регулированию «больших данных» россиян. Касперская привела в качестве примера «больших пользовательских данных» поисковые запросы, отметки о местонахождении, контакты, переписку, фото- и видеоматериалы, собранные такими платформами, как Facebook. «Я считаю, что, наверно, нужно законодательно заставлять такие компании передавать сертификаты, либо просто пытаться как-то аккуратно загонять их (данные) в Россию […] Должны быть какие-то законодательные меры, а не перехватчики».

Мое мнение, что эти данные должны являться собственностью государства, потому что пользователи этими данными не обладают. Пользователь отпустил их в информационное пространство, и утекло все, что он там написал. Значит, это не их принадлежность.

Дополнительно о владельцах «больших данных». Big Data усиливают проблему информационного неравенства; люди, владеющие технологиями, смогут узнавать о нас гораздо больше, чем нам нужно для нашей же безопасности → Roem.ru

Касперская считает хорошим примером гипотетическую договорённость Китая с Facebook, слух о которой появился около недели тому назад. Прямого отношения к работе с big data он не имеет, но показывает, что власть и соцсеть могут договориться, если сеть нуждается в работе на территории страны.

«Власти сказали Facebook: Либо вы будете работать по нашим правилам, либо нет […] Сейчас Facebook опять выходит в Китай, они согласились работать по правилам Китая и передавать информацию китайскому правительству. Это тоже вариант». Из публикации NYT следует, что соцсеть якобы передаст китайскому партнёру инструмент, который не даст пользователям публиковать в Facebook контент на определённые темы (приём взаимодействия не новый, китайский Skype читал переписку и сличал её с словарём запрещённых слов, Microsoft передал право на цензуру местной компании «Tom Online»).

О том, что рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента начала работу над новым законопроектом, регулирующим работу с «большими пользовательскими данными», стало известно в первой половине ноября. В группу вошли вышеупомянутая Наталья Касперская и Игорь Ашманов. В самом конце августа регулированием Big Data заинтересовался Институт развития интернета. На первое заседание приглашались представители «Яндекса», «Рамблера», «Вымпелкома», «МегаФона», Сбербанка, Минкомсвязи, Роскомнадзора, МТС, Аналитического центра при правительстве РФ. Руководил группой ИРИ заместитель директора КЦ Сергей Копылов.