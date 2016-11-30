Наталья Касперская: big data россиян в интернете должны быть признаны собственностью государства


Развитие событий: «Люди не понимают ценность своих данных, но это не даёт права призывать к цифровому коммунизму», — критика предложения Касперской о национализации данных (2 декабря)

Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, возглавляющая подгруппу «Интернет + Общество» рабочей группы помощника президента РФ Игоря Щеголева рассказала ТАСС, что у России появятся предложения по регулированию «больших данных» россиян. Касперская привела в качестве примера «больших пользовательских данных» поисковые запросы, отметки о местонахождении, контакты, переписку, фото- и видеоматериалы, собранные такими платформами, как Facebook. «Я считаю, что, наверно, нужно законодательно заставлять такие компании передавать сертификаты, либо просто пытаться как-то аккуратно загонять их (данные) в Россию […] Должны быть какие-то законодательные меры, а не перехватчики».

Мое мнение, что эти данные должны являться собственностью государства, потому что пользователи этими данными не обладают. Пользователь отпустил их в информационное пространство, и утекло все, что он там написал. Значит, это не их принадлежность.

Дополнительно о владельцах «больших данных». Big Data усиливают проблему информационного неравенства; люди, владеющие технологиями, смогут узнавать о нас гораздо больше, чем нам нужно для нашей же безопасности → Roem.ru

Касперская считает хорошим примером гипотетическую договорённость Китая с Facebook, слух о которой появился около недели тому назад. Прямого отношения к работе с big data он не имеет, но показывает, что власть и соцсеть могут договориться, если сеть нуждается в работе на территории страны.

«Власти сказали Facebook: Либо вы будете работать по нашим правилам, либо нет […] Сейчас Facebook опять выходит в Китай, они согласились работать по правилам Китая и передавать информацию китайскому правительству. Это тоже вариант». Из публикации NYT следует, что соцсеть якобы передаст китайскому партнёру инструмент, который не даст пользователям публиковать в Facebook контент на определённые темы (приём взаимодействия не новый, китайский Skype читал переписку и сличал её с словарём запрещённых слов, Microsoft передал право на цензуру местной компании «Tom Online»).

О том, что рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента начала работу над новым законопроектом, регулирующим работу с «большими пользовательскими данными», стало известно в первой половине ноября. В группу вошли вышеупомянутая Наталья Касперская и Игорь Ашманов. В самом конце августа регулированием Big Data заинтересовался Институт развития интернета. На первое заседание приглашались представители «Яндекса», «Рамблера», «Вымпелкома», «МегаФона», Сбербанка, Минкомсвязи, Роскомнадзора, МТС, Аналитического центра при правительстве РФ. Руководил группой ИРИ заместитель директора КЦ Сергей Копылов.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Алексей Ровдо Softkey

    >> Касперская говорит о том, что big data надо конфисковать и национализировать.

    Справедливости ради стоит отметить, что об этом говорит не только Касперская. У этого подхода достаточно много сторонников из тех, кто вполне понимает, о чем идет речь (разбирается в технологиях).

    Сама идея не родилась во властных сруктурах, а именно была внесена туда профессионалами от индустрии. С ней можно спорить, но тут нужна и адекватная аргументация. Эмоциональные вопли воспринимаются в данном случае как отсутствие внятных аргументов против.

    Пока же выглядит совершенно логичным утверждение, что «РФ, по её представлению, не может иметь меньше оперативных возможностей, чем корпорация Гугло-Фейсбук.». Я полагаю, что и последствия будут. Если государства станут явным конечным бенефициаром сбора и глубокого анализа big data, то корпорации пересмотрят свои стратегии и развивать это направление как свое основное конкурентное преимущество им будет уже не так и интересно, как сейчас.

    В целом вопрос сводится к тому, приведут ли предлагаемые меры именно к таким последствиям. Вполне возможно, что вовсе и нет. Но направление может быть и правильное. Лично я полагаю, что «копать» надо под средства цифровой идентификации (всякие там google id и иже с ними). Государство в первую очередь должно само единолично контролировать удостоверения личности и средства идентификации этой личности. Тогда оно уже сможет и эффективно обезличивать big data, которые становятся доступны корпорациям.

  • Контекст комментария

    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Интересно, кто-нибудь текст ТАССа читал?

    Касперская была в Томске, где участвовала в открытии кафедры по Big Data, имела пресс-конференцию с отвлеченными вопросами, где, в частности, сказала следующее:

    1. Иностранные компании тут себя чувствуют как рыба в воде и это ненормально
    2. Что она против перехвата данных (по сути, против реализации закона Яровой в лобовом виде)
    3. Что она считает благом перенос данных российских пользователей Google/Facebook/etc в Россию
    3а. Про Facebook и Китай мне не очень понятно, я не слежу.
    4. Что конкретные предложения по большим данным собираемым о россиянах будут готовы в течение полугода. А не готовы уже сейчас.

    То есть, сейчас идёт обсуждение различных вопросов, про эти вопросы (пункты 1−3) Касперская рассказала на мероприятии.

    Вы обсуждаете вопросы обсуждаемые в рабочем процессе, прошу заметить, а не план.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Про «понос изо рта» и вообще глубокое понимание местных лидеров мнений в духе «имеет непосредственное участи в составлении данного плана и последующего его представления всяким министрам».
    Расскажу, как Оно На Самом Деле (ТМ) и кто там что кому представляет.

    1. История: откуда что взялось

    а) Гера Клименко возглавил ИРИ в январе 2015 по указанию Володина. Обещал Путину сделать Программу развития Интенета и Дорожную карту.
    В ИРИ вошли также ФРИИ и РАЭК.
    Герман, по меткому выражению Володина, возглавил придуманный РАЭКом ИРИ, потому что «равноудалён». На мой личный взгляд, ещё и потому что сделал Медиаметрику, которую многие читали в АП. Были и другие обстоятельства, которые предмет другого разговора.

    б) Весной и летом 2015 сотни экспертов ИРИ, после поездок на теплоходиках по Москвареке писали Программу развития Интернета, а более другие сотни более других экспертов писали Дорожную карту. Программу собирал вместе Фёдор Вирин, Дорожную карту — не знаю кто. В любом случае эти два документа более никуда не пошли.
    В частности, потому что идея Геры была собрать их «снизу вверх», из кусочков сотен экспертов. Так не бывает, конечно. Такие вещи делаются только «сверху вниз».

    в) На декабрь 2015 назначили Форум «Интернет-Экономика». Всем занималась РАЭК. На второй день форума должен был приехать Путин, а в первый день должны были пройти 8 круглых столов (Суверенитет, Общество, Город, Медицина и т. п.), главы которых потом должны были докладываться Путину по итогам.
    Перед форумом прошли репетиции круглых столов, в башнях Москва-Сити.

    г) Главой круглого стола «Интернет + Суверенитет» был назначен Илья Массух, а главой «Интернет + Общество» — Наталья Касперская.

    д) В понедельник 21.12.2015 мы провели столы, затем до вечера писали итоги.

    е) Во вторник 22.12 шесть человек, Наталья, Волож, Клименко, Молибог и др. в фойе форума доложили Путину итоги круглых столов, Путин предложил кого-то взять советником, Волож кивнул на Клименку («Герман нас всех здесь собрал»).
    Далее итоги беседы были доложены в большой зале участникам форума, а Путин уехал.

    ж) По итогам беседы и форума были написаны материалы, которые были переданы в Администрацию Президента. К январю из них в АП были сформированы Поручения Пр-168, которые Путин подписал 29 января 2016:
    http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235

    з) Для исполнения Поручений под руководством И.О.Щёголева была сформирована Рабочая группа, с теми же подгруппами (Общество, Суверенитет, Город, Медицина, Коммерция, …). Их задача была подготовка предложений по исполнению поручений, развитию своих предметных областей и/или подготовка Дорожных карт.

    и) Подгруппу «Интернет + Суверенитет» возглавил И.Массух, Н.Касперская стала его заместителем, подгруппу «Интернет + Общество» возглавила НК, заместитель — И.Массух. Медицину возглавляет Яндекс и т. п.

    к) Задачи подгрупп — к концу 2016 представить предложения и Дорожные карты, которые после утверждения в АП будут представлены Президенту.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    2. Как оно работает

    а) Рабочая группа собирается примерно раз в полтора месяца, на 2−3 часа, под председательством И.О.Щёголева, с целью определить прогресс в разработке предложений и дорожных карт.
    Подгруппы собираются чаще (раз две недели, иногда раз в неделю), не всегда в АП, зачастую в офисах руководителей подгрупп.

    б) В составе РГ — представители министерств, ведомств, спецслужб, АП, общественных организаций, бизнеса. Количество — примерно 30−40 человек каждый раз.
    «Из бизнеса» — Яндекс, Инфовотч, , АиП, ФРИИ, Ростелеком, ВШЭ, АНО КЦ и прочие.

    в) Часть подгрупп уже дали дорожные карты по некоторым поручениям, часть — нет. После подготовки дорожные карты отправляются на рецензирование и одобрение в Минсвязь, Минэко, Минфин и другие ведомства.

    г) Когда Дорожная карта или предложения по поручению дополнены, исправлены, согласованы со всеми важными игроками, когда вставлены и внесены все корректировки, они уйдут в АП на утверждение. Этого пока не произошло, работа ведётся.

    д) Проблема больших пользовательских данных — это предмет поручения № 10. Оно исполняется в рабочей подгруппе «Интернет + Общество». Дорожная карта готовится, пока не разослана в министерства и ведомства.
    Про содержание — ниже.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Проблема больших пользовательских данных

    Основные положения и соображения:

    А. Большие пользовательские данные — это не ПД. Большие данные могут быть в сыром виде анонимны, а обработка их и превращения в производные данные могут производиться совершенно в другое время и в других руках, иногда через много звеньев и границ.

    Б. Собирают БПД все, кто смог дотянуться. Поисковики, соцсети, рекламные системы, смартфоны, приложения. Наилучший пример — приложение «Фонарик» с доступом к адресной книге и звонкам. Или Run Keeper, собирающий данные в выключенном состоянии.
    Пользовательские соглашения, где мы «поднимаем галочку «Согласен» — по нашим законам — незаконны, тем более, что их никто не читает.

    В. Есть наблюдающие сервисы, которые вообще не имеют прямых отношений с пользователем — десятки кодов на сайтах, счётчики, шеры, логины, лайки и т.п.

    Г. В этой сфере есть правовой вакуум — собирают все, делают что хотят, пользовательские соглашения незаконны. Компании искренне считают, что эти данные их.

    Д. В этой сфере кроме угроз и рисков есть большие деньги и большие возможности. Их важно не упустить, чтобы потом не импортировать всё новое с Запада.

    Е. В наилучшем положении находятся зарубежные компании:
    — они имеют самые жёсткие пользовательские соглашения,
    — у них самые широкие линейки сервисов и самая большая наблюдаемая аудитория (если вспомнить про сеть Адсенсе и шеры/лайки фБ по просторам Рунета).
    — они не подчиняются российским законам, БПД российских граждан улетают за границу,
    — Все они сдают данные наших граждан государству США и его спецслужбам (это рассказывают нам Сноуден и «Гардиан», но это прямо написано и в их ПС).

    Ж. На подходе ещё более жёсткие сборщики: уличные и носимые камеры с распознаванием лиц, походки, номеров авто; умные домашние телевизоры с распознаванием жестов, трёхмерных сцен, речи; умные браслеты, собирающие биометрию; сборщики ДНК; Интернет вещей; умные автомобили с 20-30 операционками внутри, с постоянным доступом в Интернет, с распознаванием состояния водителя, с камерами в салоне и так далее.

    З. Закона о БПД нет, всё это не регулируется, а рынок уже есть, риски уже есть.

    Что делать?

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Метафора «цифровых недр»

    а. Чья это собственность?
    — Не пользователя, хотя кажется, что его. Почему? Ты не можешь владеть тем, что не контролируешь. Прошёл по улице — тебя сняли 138 камер от 17 различных владельцев зданий, помещений и сетей камер, распознали лицо, записали путь и время. Чьи это данные?
    Точно не твои: ты не знаешь, где они, у кого, не можешь запретить использование и т. п. А когда что-то «твоё» ты не контролируешь — ты этого лишишься обязательно.
    — Не владельцев систем сбора данных — они НЕ ДОЛЖНЫ этим владеть? это не их, какие бы они ни писали хамские TOS.
    Здесь полная аналогия с 152-ФЗ про ПД.

    А чьи тогда?

    б. Предлагается метафора «цифровых недр»: ты мог получить в наследство, купить или получить в подарок участок земли. Теперь ты можешь на нём строить, но копать глубже 5 метров — нельзя, дальше — недра, а недра — собственность нации. Получишь лицензию — пожалуйста, добывай и продавай, по правилам.
    А пока — только для себя.

    То же самое с БПД: даже на твоей площадке данные глубже определённого слоя — это собственность нации, очень чувствительные данные, которые граждане сами защитить не могут и не должны. Анонимные куки и технические профили для втюхивания товаров на твоей площадке, в твоей рекламной сети, браузере — пожалуйста, используй.
    Большие данные с возможностью расчёта ФИО, интимных данных, взглядов, религиозных предпочтений, связей, ориентации, болезней, ДНК — извини, Гугл/Яндекс/ФБ, это не для тебя.

    Подпиши хартию, кодекс, пройди сертификацию, получи лицензию или что-то подобное, покажи алгоритмы, декларируй цели — тогда работай. Ну и естественно, в рамках территории РФ.

    Как и что делать?

    — Законотворчество (определение, категории данных, юрисдикия, прочее), запрет трансграничного использования БПД
    — Определение категорий игроков и их прав (например, запрет провайдерам и операторам собирать на магистралях, использовать и продавать БПД),
    — Выравнивание условий конкуренции (прижать иностранцев-беспредельщиков)
    — Саморегуляция отрасли: отраслевой кодекс/хартия
    — Отраслевой консорциум или оператор БПД
    — Единое пользовательское соглашение для интернет сервисов
    — Решение проблемы наблюдающих сервисов
    — Стандарты использования и оборота
    — Государственный мониторинг правил оборота БПД
    — Просвещение пользователей
    — Госуслуга по прозрачности БПД, возможность удаления гражданином своих БПД и запрета их использования теми или иными сервисами
    — Институты развития, инвестирование в обработку БПД, стандарты обмена, обеспечение доступности (при гарантии безопасности) данных для игроков рынка, стимуляция технологий обработки БПД

    и так далее, и тому подобное.

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    Kozlov_Ivan

    Я вот например против такой фигни, я не хочу делиться с государством или другими людьми моими данными, я хочу чтоб мои файлы считались моей частной жизнь и государство это охраняло ибо сказано в конституции: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

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    Иван Ильин > Kozlov_Ivan контекст

    Тогда надо бороться не с такой фигнёй, а действовать как Марк Цукербег. Заклеить камеру ноутбука (не знаю, правда, чем вы «заклеите» другие малопонятные закладки в аппаратуре и операционках) Не выливать снимки в «облако», не писать ничего о себе в фейсбуко, гугл. Как вы помните, о том, что Марк делает, например, небольшой шмонец своим соседям по земельному участку, мы узнаем вовсе не из его записей в FB, о том, что он де поцапался третьего дня с соседями.

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    Альтер Эго

    У ТАСС есть слова «Facebook» и «Google», и показано, что они перемещают данные через госграницы. Теперь надо забрать у них ключи, например. В каком-то смысле логично. Но в сообщении ТАСС нет очевидных слов «ВК», «Яндекс» и Mail.ru. В общем случае эти сервисы не хранят ничего существенного за границей РФ и ничего не перемещают в западные дата-центры.

    Обозначает ли российское расположение дата-центров «ВК», «Яндекс» и Mail.ru, что их не касается закон Касперской, о принудительной сдаче биг даты властям? Кажется, что не обозначает. Поэтому мотивация Касперской очень-очень интересная. Данные россиян за границу перемещают одни компании, а ответят за них — другие.

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    Kozlov_Ivan > Иван Ильин контекст

    Это уже достигнуто, все-таки хочется некоторой приватности в собственной социализации… Я не готов делиться с государством много чем… это просто напоминает какой-то информационный коммунизм, типа буржуи все украли до нас и давайте экспроприируем обратно народу. Потом начнется фигня с авторским правом — что мы типа и есть государство и я типа могу спокойно тырить у тебя все что угодно. Это шиза какая-то с одной стороны принцип виновности в виде налога на болванки, с другой корируй у простых россиян сколько влезет — ибо государственное.

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    Andrey Sverdlichenko

    Офигеть. Я какие-то данные запустил в интернет, то ли частным компаниям, то ли просто так поплавать. Окей, они не мои. И тут приходит Касперская и бодренько предлагает сделать эти данные собственностью государства, потому что они, практически дословно, «плохо лежат». В Яндексе или Фейсбуке, которым я эти данные сам отдал, они лежали плохо, поэтому государство заберет их себе, чтобы лежали хорошо.
    Ну просто слов нет, одни междометия и жесты.

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    Джигсо

    Это просто шоу очередное. Попытка придать смысл и сверхценность абсолютно бессмысленным данным, а заодно — этаким образом напугать массу, чтоб поменьше писала всякое в инете.
    Если бы данные были действительно ценны — это было бы сделано тихо, незметно, без шума и пыли.
    В чем смысл «слепка» переписок и серфинга какогото васи пупкина в период с 2014 по 2015 год? Если есть цель закатать этого васю — все гораздо проще делалось и придумано давным давно.
    Вербовать? Всех? На той компре, что на порно-сайт заходил? Ну, может святоша Ашманов от страха перед супругой и завербуется в какойнить Моссад, но обычный, простоорганизованный Вася Пупкин не завербуется.
    Такчто это все коньюнкутрщина, и самопиар.
    Для продаж это тоже не имеет значения. Если чел лазил смотреть сайт недвижимости в Беверли Хиллз, сидя в Мухосранске, от того, что вы месяц будете подсовывать ему «выгодные предложения по домам в БеверлиХиллс» продажи особняков не вырастут…

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    Иван Ильин > Andrey Sverdlichenko контекст

    Музыкальный момент в том, что никто не считает вас (и меня, и всех) равным себе субъектом на рынке big data.

    Например вы никогда не найдёте свой комментарий в FB, потому что там с поиском плоховато. Но сам-то FB, при необходимости найдёт любые ваши комментарии, за любой год и сличит их, с чем захочет. Вы никогда не найдёте точного принципа, по которому Google будет бомбардировать вас пропагандой социализма, а «Яндекс» новостями с главной страницы про каких-то немыслимых чиновников и Киркорова, не имеющих значения ваще, но почему-то вдалбливаемых.

    Касперская говорит не совсем о том, что вас, как пользователя, надо нахлобучить, сделать вам деклассирование, данные лежат плохо и нужно и ухудшить защищённость ваших данных, а ля как у китайских нищих.

    Касперская говорит о том, что РФ, по её представлению, не может иметь меньше оперативных возможностей, чем корпорация Гугло-Фейсбук.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > Иван Ильин контекст

    Касперская говорит о том, что big data надо конфисковать и национализировать. Если, конечно, мы с ней говорим на одном диалекте русского языка, и одинаково понимаем смысл выражения «должны являться собственностью государства».
    Собственность это вовсе не копия для гебистких нужд. Собственность это право иметь ЕДИНСТВЕННУЮ копию, ну и может быть с барского плеча давать ее кому-то подержать. Или не давать. Или вообще угробить.

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    Иван Ильин > Andrey Sverdlichenko контекст

    Похоже, да. Право на работу с цифровой Россией фейсбуко-гугло-яндексу могут выдать не сами русские, а исключительно те, кто властвует над ними. Частные люди — не являются субъектами (ни для кого), а являются цифровыми недрами, концессию на разработку которых нужно или получать в Москве или сваливать, как иногда приходится сваливать из Китая.

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    Джигсо

    >>новостями с главной страницы про каких-то немыслимых чиновников и >>Киркорова, не имеющих значения ваще, но почему-то вдалбливаемых.

    это все азы провокейшн-маркетинга. Когда сканадлом к продукту пытаются внимание привлечь. Но в данном случае — не к продукту привлечь, а от всего отсльного отвлечь. Известно, сколько примерно в день может средний человек новостей вкурить. Вот и надо полностью забить эту емкость белибердой.
    По любому поводу, причем чем у большего числа вызовет это возмущение тем лучше. Далее они начинают возмущаться, обсуждать блала — и очередные 24 часа выиграны в поединке с вечностью.
    Учитывая, что это в посл. время чоткая тенденция, но нельзя много людей привлечь к реализации, сразу видно, что дело делает одна и таже группа — хирург, пранкеры, ну и тому подобные. Утром вброс, к обеду коммент, далее все мусолят, к вечеру новый вброс, типо сказка на ночь)))) А актеры теже самые.
    Да пусть себе стараются, ну раз убедили, что эта технлогия нужна, работает и эффективна? На какое то время она и эффективна, безусловно. Но потом вообще апатия наступает. Как в той сказке про пастушка, пугавшего крестьян волками)))

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    Crio > Иван Ильин контекст

    Вас урванивает с фейсбуком кольт возможность голосовать ногами. Если вам не нравится то, что ваш комментарий в фейсбуке трудно найти, вы не пишите там комментариев и все.
    Голосовать ногами против государства довольно затруднительно.

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    Crio

    Но вообще Касперская, конечно, офигела в конец. Ну, почти в конец, осталась самая малость — сегодня данные граждан являются собственностью государства, завтра собственностью государства будут объявлены сами граждане (по их горячей просьбе, разумеется) и все.

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    Нет

    «Интернет + Общество» курирует тетка прослушка, это как тетка мент у нас омбудсмен главный. Все одно. Нда

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    Станислав Кузнецов > Иван Ильин контекст

    >РФ, по её представлению, не может иметь меньше оперативных возможностей, чем корпорация Гугло-Фейсбук.

    Подумал о том же. С точки зрения государства получается абсурд — какие-то зарубежные компании знают о россиянах больше, чем сама Россия. Есть, конечно, вконтактики, ок, майл и яндекс, но они покрывают только часть населения, а государству хотелось бы иметь полную картину по трендам.

    Все почему-то возбудились из-за того, что все, цензура, железный занавес, тотальная слежка за столь ценными гражданами, но это, видимо, уже что-то профессиональное, потому что в большинстве случаев эти люди не интересны не то, что государству или ФСБшникам, но даже сами себе. А те, кто интересен — не пользуется всякими там гуглами-фейсбуками, потому что у них на это обычно нет ни времени, ни желания.

    Причем все забывают, что относительно недавно, каких-то лет 10 назад, у всех операторов стояло оборудование СОРМ, а трафик подавляющего большинства сервисов никак не шифровался — и ничего, никого не посадили, никого не шантажировали переписочкой в уютненьком или асечке — государство не парило, что конкретно пишет и читает конкретный гражданин, а граждан не парило, что государство потенциально имеет ко всему этому доступ. Сейчас государство так же не парит, что конкретно читает и пишет конкретный гражданин, а социально активные граждане как с ума посходили на почве приватности.

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    Алексей Ровдо Softkey

    >> Касперская говорит о том, что big data надо конфисковать и национализировать.

    Справедливости ради стоит отметить, что об этом говорит не только Касперская. У этого подхода достаточно много сторонников из тех, кто вполне понимает, о чем идет речь (разбирается в технологиях).

    Сама идея не родилась во властных сруктурах, а именно была внесена туда профессионалами от индустрии. С ней можно спорить, но тут нужна и адекватная аргументация. Эмоциональные вопли воспринимаются в данном случае как отсутствие внятных аргументов против.

    Пока же выглядит совершенно логичным утверждение, что «РФ, по её представлению, не может иметь меньше оперативных возможностей, чем корпорация Гугло-Фейсбук.». Я полагаю, что и последствия будут. Если государства станут явным конечным бенефициаром сбора и глубокого анализа big data, то корпорации пересмотрят свои стратегии и развивать это направление как свое основное конкурентное преимущество им будет уже не так и интересно, как сейчас.

    В целом вопрос сводится к тому, приведут ли предлагаемые меры именно к таким последствиям. Вполне возможно, что вовсе и нет. Но направление может быть и правильное. Лично я полагаю, что «копать» надо под средства цифровой идентификации (всякие там google id и иже с ними). Государство в первую очередь должно само единолично контролировать удостоверения личности и средства идентификации этой личности. Тогда оно уже сможет и эффективно обезличивать big data, которые становятся доступны корпорациям.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > Алексей Ровдо контекст

    То, что Касперская поддерживает такие идеи не одна, а в составе банды, никак не меняет охренительности самой идеи.
    Да и в общем-то ваша затея свести всю аутентификацию пользователей в интернете в одно место, и вручить это горлышко государству, не менее охренительна. Нашли кому доверить буквально своё всё: структуре, базами данных которой торгуют прямо на ее территории, министры берут взятки у руководителей госкомпаний, а менты славятся работой налево.

  • Ответить
    Buratin

    Касперская с Ашмановым и прочие Ровд (о) уже давно поняли, что в бизнесе им уже ничего не светит. Все уже в прошлом. В силу возраста, отсутствия прорывных идей, конкуренции и пр. Поэтому и пытаются ограничить свою песочницу под предлогом защиты «государсвенных интересов» и чтобы сохранить скудеющий денежный поток.

    Это бизнес-модель такая у никчемных протекционистов, а не защита гос. интересов.

    Оплачивать это все будет населения РФ, как обычно.

  • Ответить
    Color > Buratin контекст

    Естественно. Можно даже смотреть, какие подряды Инфовотч получает ближайшие пару лет, там все наглядно будет.

    Собственно
    http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=InfoWatch&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&regions=&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&publishDateFrom=&publishDateTo=&updateDateFrom=&updateDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    >Это просто шоу очередное. Попытка придать смысл и сверхценность абсолютно бессмысленным данным, а заодно — этаким образом напугать массу, чтоб поменьше писала всякое в инете.

    Не только. Еще придать себе важности побольше! Что-то Мизулину напоминает с ее «прорывными» идеями.

  • Ответить
    Алексей Ровдо > Andrey Sverdlichenko контекст

    >> Нашли кому доверить буквально своё всё …

    Все-таки я не писал, что полностью солидарен со всеми этими идеями. Лично у меня нет однозначного мнения на этот счет. Я, впрочем, замечу, что эмоциональный окрас от использования слов «банда, охренительно и т. п.» никак не раскрывает сути ваших возражений относительно самой идеи. Вы же согласны получать паспорт, права, документы на недвижимость именно от государства, а не от контроры Рога и Копыта?

    Государства во всем мире так или иначе контролируют своих граждан. В первую очередь именно в тех сферах, где самоорганизация происходит со значительными метастазами. Почему бы не принять мысль, что граждане (в своей массе) просто не способны адекватно управлять своими данными (данными о себе) ровно так же, как они не способны адекватно оценить свои навыки по управлению самолетами или речными судами? Что-то кроме пурги про «шоу, напугать массы и подряды Инфовотч» можете возразить? Я вот пока (хоть бы и для самого себя) таких возражений не придумал …

  • Ответить
    Карабас Б.

    Шоу продолжается. Наша планета ввиду глобализации всё больше напоминает один большой колизей, все коллизии в котором проходят в виде шоу. Пранкеры, сранкеры, байкеры, хакеры, путаны, депутаны — герои нашего времени. Господа, где наш паровоз, который «вперёд летит»? Где сам перёд?
    Сначала нашу бигдату всю слили с потрохами — на корню. Теперь будут охранять. На всякий случай — поддерживаю и одобряю. Не отдадим супостатам нашу слитую ране бигдату. Сами съедим. Если полагать, что наше государство — оно наше. А Гугл — оно ихнее государство, то нужно выбирать наше. Чисто гипотетически.
    И встречное предложение — вместе со свидетельством о рождении выдавать сразу именной бланк явки с повинной.
    А где народный ответ о защите личной бигдаты самими личностями? Ответ может быть не только в прямой защите, но и в фейковом клонировании личных бигдат. Наше население должно спешно виртуально и лицедейски множиться.

  • Ответить
    Color > Алексей Ровдо контекст

    Алексей, вы так завуалировано оправдываете это все, что где то взвыл один довольный Жаров.

    Главную же мысль вы так и не осилили — все все знают, и США со Сноуденом собирают петабайты информации о нас, и ФСБ с ФБР, и даже китайцы.

    Но, согласно тем же конституциям и прочим актам, которые дают эфемерное представление законности и прав стандартного гражданина — это плохо.

    Именно поэтому Сноуден до сих пор жив, а про PRISM все помнят.

    А тут, какой то ептваю советник вполне себе рабочей группы при президенте в открытую заявляет — PRISM это норма, так и надо, более того, все что вы тут на клавиатуре наклацали — наше!

    Вот так, с легкой руки и любви к господрядам, этот советник похерил эфемерное чувство защищенности типичного гражданина. Не надо так. В тайне надо все, что бы граждане были уверены в своей безопасности и в полноценности своих прав. Но это когда граждан за людей считают.

    А когда граждан за быдло держатат — вот такие касперские и их понос изо рта и образовывается.

  • Ответить
    Soran

    Такая забота о принадлежности бигдаты наводит только на одну мысль о последующей монетизации. На эффективности ОРМ эти «прорывные» (а-ля мизулина) предложения не скажутся никак даже в случае их реализации.

  • Ответить
    Карабас Б.

    >>В тайне надо все

    По сути это мало что меняет. Если не сказать больше — ничего не меняет. Какие сейчас вообще могут быть тайны? Как ее организовать, эту тайну? Хоть кто-то или что-то да стуканет. Если не друг, то утюг с микрочипом — выдаст вас с потрохами. Тайну нужно сначала организовать. Это такая индустрия должна быть. Отдельный бизнес и образ жизни. Это не информационная безопасность (фиговый листок) — это другое. Люди должны бороться теперь не за свободу и равенство (не модно уже), а за «право на тайну». Мы вступили в новое опасное время — все посчитаны и все вычислены. Это новая грань «конца истории».

  • Ответить
    Crio > Алексей Ровдо контекст

    > С ней можно спорить, но тут нужна и адекватная аргументация.
    > Эмоциональные вопли воспринимаются в данном случае как отсутствие
    > внятных аргументов против.

    Вот у меня родилось предложение — поставить в каждую спальню по камере по телекрану, т.е. вебкамере, и стримить все в специально построенный датацентр к товарищу майору. Есть у вас внятные и адекватные аргументы против? Только, пожалуйста, без эмоциональных воплей и субъективных оценок.

  • Ответить
    BigBrother Helmet-A

    Уже поздно, слишком поздно.

    После Сноудена, любой человек, который понимает, что именно он сказал — может собрать все данные о любом другом человеке.

    То есть от спецслужб все методы и закладки ушли в бизнес.

    Добро пожаловать в новый мир!

    И бороться с этим, боюсь, можно только полным выключением всех мобильных операторов…. Ну есть еще один метод, но он недешевый.

  • Ответить
    Джигсо

    смех смехом, но в данном вопросе не все так просто.
    Очевидно, что бигдата — являются продуктом действий пользователей (граждан), которые они совершают при взаимодействии с веб-сервисами посредством гаджетов. Это взаимодействие они осуществляют как и сами оплачивая доступ к инету, так и в рабочее время. (кстати, логи всех входы\заходы в инет иностранцев, находящихся на территории РФ, также будут попадать в собсвенность государства как добытые бигдата?)
    При этом неожиданно выяснилось, что инфа о действиях пользователя в инете имеет некую ценность. Ок.
    Причем ценность образуется только если собрать и систематизировать эти данные как бигдата юзера. Ок.
    Предлагается монополизировать эти действия и отдать монополию гос-ву.
    (хотя очевидно, что коммерчески это неокупаемый проект, кому нужна инфа куда Клавдия Петровна лазила в инете), поэтому члены инициативной группы и предложили все затраты государству взвалиьт на себя, а они уж, так и быть, готовы возглавить эту сложнейшую работу. Это очевидная и простая как валенок, схема присасывания к бюджету.
    Но речь не только об этом. Вся эта затея, опять, ясное дело, из бюджета должна оплачиваться. Затраты огромные. И оплачивать активность некоторых будут опять все. Т.е. больную старушку (которую всегда и защищают от врагов обычно все эти группы бдительности) которая сама не юзает инет, опять обилетят (а ей нужен уход и теплое одеяло) и все деньги оплатит «старушка» из бюджета.
    СССР рухнул, как известно, иззатого, что взялся управлять буквально всем — даже туалетной бумагой. На «все» ни людей ни денег не хватило и бумага пропала, а вскоре и СССР… Кажется, что к тому же пути (трата бюджета на все что угодно, кроме действиетльно необходимого) подводят и РФ…

  • Ответить
    Алексей Ровдо Softkey

    >> При этом неожиданно выяснилось, что инфа о действиях пользователя в инете имеет некую ценность. Причем ценность образуется только если собрать и систематизировать эти данные как бигдата юзера.

    Если смотреть именно с такой позиции и считать, что big data имеют просто «ценность», то, без сомнения, вмешательство государства будет являться банальной экспроприацией. И в таком случае, я уверен, у противников подобных «начинаний» есть и весомые аргументы и реальные шансы отстоять свою правоту.

    Но что если big data могут представлять опасность для общества и/или государства? По всему миру государства всегда брали под контроль именно источники опасности (выпуск оружия, сигарет, наркотиков, оборот радиоактивных материалов, биохимические лаборатории и пр.). Общество в таких делах (контроль за производством/оборотом/использованием) все-таки больше доверяет именно государствам, а не корпорациям, которые бы, например, уже засунули сигареты и в рот младенцам, если бы не вмешательство государств в процессы популяризации курения.

    Маловероятно (но возможно), что в нынешнем виде big data можно рассматривать именно как самостоятельный источник опасности. Но мы стоим на пороге очередной технологической революции и интернет вещей многое меняет. С этой позиции постепенная передача государствам контроля над любыми большими данными выглядит разумной предосторожностью (заделом на будущее).

  • Ответить
    Andrew Tishkin

    Если у человека двойное гражданство, получается по Касперской два государства должны правами на контент обладать или как? А если у него вообще есть паспорт гражданина мира — это нещитово? :)
    Почему именно государства, а не всего человечества на планете? Если уж пользователь что-то отпустил в свободное цифровое плавание, с какой стати объявляется некто с линеечкой и начинает контролировать размер сливного отверстия?

    Самое забавное, что сохранившая фамилию бывшего супруга мадам интернет-общественница своими заявлениями неплохо мочит репутацию Kaspersky Lab. Может это месть такая?

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Интересно, кто-нибудь текст ТАССа читал?

    Касперская была в Томске, где участвовала в открытии кафедры по Big Data, имела пресс-конференцию с отвлеченными вопросами, где, в частности, сказала следующее:

    1. Иностранные компании тут себя чувствуют как рыба в воде и это ненормально
    2. Что она против перехвата данных (по сути, против реализации закона Яровой в лобовом виде)
    3. Что она считает благом перенос данных российских пользователей Google/Facebook/etc в Россию
    3а. Про Facebook и Китай мне не очень понятно, я не слежу.
    4. Что конкретные предложения по большим данным собираемым о россиянах будут готовы в течение полугода. А не готовы уже сейчас.

    То есть, сейчас идёт обсуждение различных вопросов, про эти вопросы (пункты 1−3) Касперская рассказала на мероприятии.

    Вы обсуждаете вопросы обсуждаемые в рабочем процессе, прошу заметить, а не план.

  • Ответить
    Color > Юрий Синодов контекст

    Мы обсуждаем высказывания человека, так или иначе участвующего в составлении «плана» и «конкретных предложений».

    Не Васю или Петю, а Наталью, которая имеет непосредственное участи в составлении данного плана и последующего его представления всяким министрам.

    Соответственно, точка зрения данного человека напрямую влияет на сам план.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Народ, смотрите, какую прикольную биг дату придумала British Airways. Им мало информации, которую паксы выкладывают о себе в пейсбучиках — теперь им придется еще и глотать IoT-пилюлю, которая будет измерять их в полете изнутри: https://lenta.ru/news/2016/11/30/digital_pill/

  • Ответить
    Иван Шелковников

    Мне запомнилась история рассказана адвокатом, критиковавшего проект закона об обязательном дактилоскопировании всех граждан РФ. Представьте себе, найден на улице труп, убили человека. Полиция собирает улики, все предметы, находящиеся в радиусе квартала от трупа. Находит бутылку с отпечатками пальцев некого гражданина, по базе отпечатков находит этого гражданина, и обвиняет его в убийстве. Адвокат выражал обеспокоенность, что в российской реальности начнёт работать презумпция вины, ты гражданин сам теперь доказывай, что не убивал, что у тебя не было мотива, что с убитым ты не знаком, да и во время убийства был в другом месте, и орудия убийства у тебя не было. Вот так, шел гражданин домой минералку пил и бросил в урну бутылку.

    Вопрос в том, что будут делать правоохранительные органы, если получат техническую возможность доступа к переписке, фото, видео, истории поисковых запросов людей. Если правоохранительные органы будут работать качественно и в рамках закона, то честным гражданам бояться нечего.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    ==Про Facebook и Китай мне не очень понятно, я не слежу.==

    Фейсбук создал API для внешней фильтрации ленты и постов. Чтобы пустили в Китай обратно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Про «понос изо рта» и вообще глубокое понимание местных лидеров мнений в духе «имеет непосредственное участи в составлении данного плана и последующего его представления всяким министрам».
    Расскажу, как Оно На Самом Деле (ТМ) и кто там что кому представляет.

    1. История: откуда что взялось

    а) Гера Клименко возглавил ИРИ в январе 2015 по указанию Володина. Обещал Путину сделать Программу развития Интенета и Дорожную карту.
    В ИРИ вошли также ФРИИ и РАЭК.
    Герман, по меткому выражению Володина, возглавил придуманный РАЭКом ИРИ, потому что «равноудалён». На мой личный взгляд, ещё и потому что сделал Медиаметрику, которую многие читали в АП. Были и другие обстоятельства, которые предмет другого разговора.

    б) Весной и летом 2015 сотни экспертов ИРИ, после поездок на теплоходиках по Москвареке писали Программу развития Интернета, а более другие сотни более других экспертов писали Дорожную карту. Программу собирал вместе Фёдор Вирин, Дорожную карту — не знаю кто. В любом случае эти два документа более никуда не пошли.
    В частности, потому что идея Геры была собрать их «снизу вверх», из кусочков сотен экспертов. Так не бывает, конечно. Такие вещи делаются только «сверху вниз».

    в) На декабрь 2015 назначили Форум «Интернет-Экономика». Всем занималась РАЭК. На второй день форума должен был приехать Путин, а в первый день должны были пройти 8 круглых столов (Суверенитет, Общество, Город, Медицина и т. п.), главы которых потом должны были докладываться Путину по итогам.
    Перед форумом прошли репетиции круглых столов, в башнях Москва-Сити.

    г) Главой круглого стола «Интернет + Суверенитет» был назначен Илья Массух, а главой «Интернет + Общество» — Наталья Касперская.

    д) В понедельник 21.12.2015 мы провели столы, затем до вечера писали итоги.

    е) Во вторник 22.12 шесть человек, Наталья, Волож, Клименко, Молибог и др. в фойе форума доложили Путину итоги круглых столов, Путин предложил кого-то взять советником, Волож кивнул на Клименку («Герман нас всех здесь собрал»).
    Далее итоги беседы были доложены в большой зале участникам форума, а Путин уехал.

    ж) По итогам беседы и форума были написаны материалы, которые были переданы в Администрацию Президента. К январю из них в АП были сформированы Поручения Пр-168, которые Путин подписал 29 января 2016:
    http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235

    з) Для исполнения Поручений под руководством И.О.Щёголева была сформирована Рабочая группа, с теми же подгруппами (Общество, Суверенитет, Город, Медицина, Коммерция, …). Их задача была подготовка предложений по исполнению поручений, развитию своих предметных областей и/или подготовка Дорожных карт.

    и) Подгруппу «Интернет + Суверенитет» возглавил И.Массух, Н.Касперская стала его заместителем, подгруппу «Интернет + Общество» возглавила НК, заместитель — И.Массух. Медицину возглавляет Яндекс и т. п.

    к) Задачи подгрупп — к концу 2016 представить предложения и Дорожные карты, которые после утверждения в АП будут представлены Президенту.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    2. Как оно работает

    а) Рабочая группа собирается примерно раз в полтора месяца, на 2−3 часа, под председательством И.О.Щёголева, с целью определить прогресс в разработке предложений и дорожных карт.
    Подгруппы собираются чаще (раз две недели, иногда раз в неделю), не всегда в АП, зачастую в офисах руководителей подгрупп.

    б) В составе РГ — представители министерств, ведомств, спецслужб, АП, общественных организаций, бизнеса. Количество — примерно 30−40 человек каждый раз.
    «Из бизнеса» — Яндекс, Инфовотч, , АиП, ФРИИ, Ростелеком, ВШЭ, АНО КЦ и прочие.

    в) Часть подгрупп уже дали дорожные карты по некоторым поручениям, часть — нет. После подготовки дорожные карты отправляются на рецензирование и одобрение в Минсвязь, Минэко, Минфин и другие ведомства.

    г) Когда Дорожная карта или предложения по поручению дополнены, исправлены, согласованы со всеми важными игроками, когда вставлены и внесены все корректировки, они уйдут в АП на утверждение. Этого пока не произошло, работа ведётся.

    д) Проблема больших пользовательских данных — это предмет поручения № 10. Оно исполняется в рабочей подгруппе «Интернет + Общество». Дорожная карта готовится, пока не разослана в министерства и ведомства.
    Про содержание — ниже.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Проблема больших пользовательских данных

    Ух ты… кто-то первый раз в жизни сказал это по-русски. Надо запомнить. *важно записывает*

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Проблема больших пользовательских данных

    Основные положения и соображения:

    А. Большие пользовательские данные — это не ПД. Большие данные могут быть в сыром виде анонимны, а обработка их и превращения в производные данные могут производиться совершенно в другое время и в других руках, иногда через много звеньев и границ.

    Б. Собирают БПД все, кто смог дотянуться. Поисковики, соцсети, рекламные системы, смартфоны, приложения. Наилучший пример — приложение «Фонарик» с доступом к адресной книге и звонкам. Или Run Keeper, собирающий данные в выключенном состоянии.
    Пользовательские соглашения, где мы «поднимаем галочку «Согласен» — по нашим законам — незаконны, тем более, что их никто не читает.

    В. Есть наблюдающие сервисы, которые вообще не имеют прямых отношений с пользователем — десятки кодов на сайтах, счётчики, шеры, логины, лайки и т.п.

    Г. В этой сфере есть правовой вакуум — собирают все, делают что хотят, пользовательские соглашения незаконны. Компании искренне считают, что эти данные их.

    Д. В этой сфере кроме угроз и рисков есть большие деньги и большие возможности. Их важно не упустить, чтобы потом не импортировать всё новое с Запада.

    Е. В наилучшем положении находятся зарубежные компании:
    — они имеют самые жёсткие пользовательские соглашения,
    — у них самые широкие линейки сервисов и самая большая наблюдаемая аудитория (если вспомнить про сеть Адсенсе и шеры/лайки фБ по просторам Рунета).
    — они не подчиняются российским законам, БПД российских граждан улетают за границу,
    — Все они сдают данные наших граждан государству США и его спецслужбам (это рассказывают нам Сноуден и «Гардиан», но это прямо написано и в их ПС).

    Ж. На подходе ещё более жёсткие сборщики: уличные и носимые камеры с распознаванием лиц, походки, номеров авто; умные домашние телевизоры с распознаванием жестов, трёхмерных сцен, речи; умные браслеты, собирающие биометрию; сборщики ДНК; Интернет вещей; умные автомобили с 20-30 операционками внутри, с постоянным доступом в Интернет, с распознаванием состояния водителя, с камерами в салоне и так далее.

    З. Закона о БПД нет, всё это не регулируется, а рынок уже есть, риски уже есть.

    Что делать?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Метафора «цифровых недр»

    а. Чья это собственность?
    — Не пользователя, хотя кажется, что его. Почему? Ты не можешь владеть тем, что не контролируешь. Прошёл по улице — тебя сняли 138 камер от 17 различных владельцев зданий, помещений и сетей камер, распознали лицо, записали путь и время. Чьи это данные?
    Точно не твои: ты не знаешь, где они, у кого, не можешь запретить использование и т. п. А когда что-то «твоё» ты не контролируешь — ты этого лишишься обязательно.
    — Не владельцев систем сбора данных — они НЕ ДОЛЖНЫ этим владеть? это не их, какие бы они ни писали хамские TOS.
    Здесь полная аналогия с 152-ФЗ про ПД.

    А чьи тогда?

    б. Предлагается метафора «цифровых недр»: ты мог получить в наследство, купить или получить в подарок участок земли. Теперь ты можешь на нём строить, но копать глубже 5 метров — нельзя, дальше — недра, а недра — собственность нации. Получишь лицензию — пожалуйста, добывай и продавай, по правилам.
    А пока — только для себя.

    То же самое с БПД: даже на твоей площадке данные глубже определённого слоя — это собственность нации, очень чувствительные данные, которые граждане сами защитить не могут и не должны. Анонимные куки и технические профили для втюхивания товаров на твоей площадке, в твоей рекламной сети, браузере — пожалуйста, используй.
    Большие данные с возможностью расчёта ФИО, интимных данных, взглядов, религиозных предпочтений, связей, ориентации, болезней, ДНК — извини, Гугл/Яндекс/ФБ, это не для тебя.

    Подпиши хартию, кодекс, пройди сертификацию, получи лицензию или что-то подобное, покажи алгоритмы, декларируй цели — тогда работай. Ну и естественно, в рамках территории РФ.

    Как и что делать?

    — Законотворчество (определение, категории данных, юрисдикия, прочее), запрет трансграничного использования БПД
    — Определение категорий игроков и их прав (например, запрет провайдерам и операторам собирать на магистралях, использовать и продавать БПД),
    — Выравнивание условий конкуренции (прижать иностранцев-беспредельщиков)
    — Саморегуляция отрасли: отраслевой кодекс/хартия
    — Отраслевой консорциум или оператор БПД
    — Единое пользовательское соглашение для интернет сервисов
    — Решение проблемы наблюдающих сервисов
    — Стандарты использования и оборота
    — Государственный мониторинг правил оборота БПД
    — Просвещение пользователей
    — Госуслуга по прозрачности БПД, возможность удаления гражданином своих БПД и запрета их использования теми или иными сервисами
    — Институты развития, инвестирование в обработку БПД, стандарты обмена, обеспечение доступности (при гарантии безопасности) данных для игроков рынка, стимуляция технологий обработки БПД

    и так далее, и тому подобное.

  • Ответить
    Моммона

    Я официально (sic!) разрешаю американским компаниям Google, LiveJournal, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, GitHub, Flickr, Wikipedia, Reddit, eBay, Amazon, PayPal или любым другим американским компаниям, на сайтах которых я заводил аккаунт или когда-нибудь в будущем заведу, хранить любые мои персональные данные (год рождения, номер телефона, город проживания, список интересов и так далее) на территории Соединенных Штатов Америки. Также я разрешаю любым американским компаниям собирать обо мне большие пользовательские данные и хранить их в дата-центрах на территории США.

    В том случае, если американские компании начнут продавать адрес моей электронной почты спамерам, а список моих интересов и увлечений — сервисам контекстной рекламы с целью показывать мне те или иные максимально релевантные баннеры, я обязуюсь никогда не подавать иски в российские суды, не просить защиты у российского государства, не звонить на Первый канал и не просить превратить США баллистическими ракетами в радиоактивный пепел.

    Все свои аккаунты на сайтах американских компаний, включая LiveJournal, я заводил добровольно. Это был мой осознанный выбор. Российские депутаты, чиновники и олигархи не имеют к моим персональным данным и большим пользовательским данным ни малейшего отношения. Я не давал и не собираюсь давать путинскому режиму права распоряжаться моими персональными данными либо большими пользовательскими данными.

  • Ответить
    Моммона

    Я четко понимаю, что персональные данные — это не недра, принадлежащие абстрактному народу. Это не цифровые недра.

    Я — личность с субъектной идентичностью, и мои персональные данные на серверах Facebook, к примеру, — это мои индивидуальные данные, они априори не имеют отношения к Администрации Президента РФ. Я в принципе не понимаю, почему государство пытается ими руководить без моего согласия. Хотелось бы увидеть единое российское государственное web-приложение, где я поставлю чекбоксы «Даю согласие на то, чтобы Google хранил мои персональные данные вне России», «Даю согласие на то, чтобы Facebook хранил мои персональные данные вне России» и так далее. И пусть все провайдеры РФ раз в месяц просматривают информацию о том, кто из абонентов себе тот или иной сайт запретил/разрешил, и обновляют правила блокировки на BRAS.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Моммона контекст

    И вот ведь странное дело — вы не давали путинскому режиму никаких прав распоряжаться своими персональными данными, вот только он у вас такого разрешения и не спрашивал, он и так ими владеет в полной мере. Если вам что-то не нравится в политике этого государства — вы всегда в праве отказаться от гражданства, но ждать, что государство прогнется только потому, что какой-то анонимус что-то там кому-то там запретил в каментах — тянет как минимум на инфантильность.

  • Ответить
    udovenkoav > Игорь Ашманов контекст

    З. Закона о БПД нет, всё это не регулируется, а рынок уже есть, риски уже есть.
    Что делать?

    Очевидно делать своё и лучше, что бы пользователи сами хотели жить в российских сетях у российских компаний.

    От того что facebook/google будет сливать часть данных правительству, сильно стратегической устойчивости РФ не поможет, всё равно самые интересные инструменты, связки данных, они оставят у себя и проконтролировать это ни кто не сможет.

  • Ответить
    Crio

    А-а-а-а-а!!! Все пропало, все сливают ЦРУ!!! (поэтому продайте нам вашу печень. Нет, даже не продайте, а отдайте так, в рамках священного долга и почетной обязанности).

    Боже, ну как же утомили охранители-то…

  • Ответить
    Crio

    > Здесь полная аналогия с 152-ФЗ про ПД.

    Ага, еще не забылось, как все плевались от этого ФЗ, но уже строим выше, копаем глубже.

    P. S.: Недра у них… «когда не будет спроса на нефть, то на экспорт пойдёт наша кровь"(c) — готовитесь, да?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    всё равно самые интересные инструменты, связки данных, они оставят у себя и проконтролировать это ни кто не сможет.

    Если их не закрыть, на.

    Хотелось бы увидеть единое российское государственное web-приложение, где я поставлю чекбоксы «Даю согласие на то, чтобы Google хранил мои персональные данные вне России», «Даю согласие на то, чтобы Facebook хранил мои персональные данные вне России» и так далее. И пусть все провайдеры РФ раз в месяц просматривают информацию о том, кто из абонентов себе тот или иной сайт запретил/разрешил, и обновляют правила блокировки на BRAS.

    Чуваг, читай текст выше, там это и написано. Строчка начинается со слов «Государственная услуга».

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ага, еще не забылось, как все плевались от этого ФЗ, но уже строим выше, копаем глубже.

    Все? Или горстка глупых айтишников с примкнувшими карьерными журналистами?

    Ну, поплевались и чо? Что было дальше?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Я официально (sic!) разрешаю американским компаниям Google, LiveJournal, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, GitHub, Flickr, Wikipedia, Reddit, eBay, Amazon, PayPal или любым другим американским компаниям, на сайтах которых я заводил аккаунт или когда-нибудь в будущем заведу, хранить любые мои персональные данные (год рождения, номер телефона, город проживания, список интересов и так далее)

    Написал болтливый аноним с кучей виртуалов, в которых он и сам путается.

  • Ответить
    udovenkoav > Игорь Ашманов контекст

    Если их не закрыть, на.

    Так, а чего бы тогда так сразу и не сделать? зачем эти кривляния про обработку персональных данных, ставим фаерволл по принципу всё что не разрешено то запрещенно, вводим госконтроль над яндексом, вконтактиком и однокласником, хотя и так уже есть. И всё. Зачем все эти круглые столы и заседания?

  • Ответить
    Моммона

    > Не владельцев систем сбора данных — они НЕ ДОЛЖНЫ этим владеть? это не их, какие бы они ни писали хамские TOS.

    Нет, Игорь, объяснение ваше на уровне детсада. На уровне:
    а) аксиом;
    б) ссылок на какой-то ФЗ, который якобы эталон и принят лучшими умами галактики.

    Большие пользовательские данные, если смотреть серьезно и по существу, — это собственность Гугла, ВК, Мыла, Яндекса, Фейсбука, Твиттера. Независимо от юрисдикции. Мы, русские программисты, корпорациям доверяем в миллион (1 000 000) раз больше, чем государствам.

  • Ответить
    udovenkoav > Моммона контекст

    Мы, русские программисты, корпорациям доверяем в миллион (1 000 000) раз больше, чем государствам.

    Это пока ты дурачок маленький. Например анализ скорости распространения слухов и способа их генерации, вообще представляешь что с этим можно делать? Я даже не про деньги, деньги в разрезе big data это очень дешево.

  • Ответить
    Моммона

    > Госуслуга по прозрачности БПД, возможность удаления гражданином своих БПД и запрета их использования теми или иными сервисами

    Уточните:

    1. Смогу ли я быстро и одним чекбоксом разрешить всем американским/немецким/японским/вануатским IT-компаниям хранить мои БПД на серверах в Калифорнии, а не в России?

    2. Отключить вообще эту госуслугу, чтобы государство не отслеживало мои БПД, не фильтровало, не хранило у себя и так далее?

    P. S. Начинаю понимать, для чего миллионер, живущий во дворце с миллиардершей, проталкивает этот закон. Дело в том, что за Россию они боятся. Трясутся, дрожат. Думают, что если Facebook лишний раз на баннере контекстной рекламы покажет Навального и Кунгурова, то в России произойдет революция, и дворец превратится в полночь в тыкву. Задумайтесь, Игорь: а не грош ли цена тому государству, устойчивость которого может пошатать Фэйсбук?

    Не грош ли цена такой устойчивости, идейности и субъектности государства? Может, лучше в консерватории подправить что-то, подкорректировать государство таким образом, чтобы ни один Твиттер не смог раскачать лодку гражданского общества?

  • Ответить
    Моммона

    Игорь, есть такой сайт — Хабрахабр (лучше его рассматривать как единый сайт Хабр + Гиктаймс). Там сидят русские программисты. Это самый популярный айтишный коллективный блог/форум России.

    Слабо там создать тему с вашими аргументами касательно БПД и приделать опрос, призвать всех русских программистов проголосовать? А через месяц глянуть, чья взяла. Сразу скажу: накрутки там вряд ли будут, там регистрация, карма и так далее.

    Или вы боитесь русских программистов? Может, вы заранее знаете, что человек 10 поддержат ваши с Натальей идеи, а 50 тысяч проголосуют против? Скажите, откуда в вас столько гордыни, почему вы себя с женой считаете умнее десятков или сотен тысяч русских программистов, вместе взятых?

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Моммона контекст

    Создавать темы на хабре, идущие вразрез с инфантильным восприятием местных олигофренов с задранным в небеса ЧСВ — дело бесперспективное, итог и так очевиден. Горбатого могила исправит, как когда-то исправила админов.

  • Ответить
    Джигсо

    небыло забот — купила баба порося. Вот прямо в теле дорожной карты посмотрим, какие пункты потребуют тупо затрат и какие повлекут создание новых бюрократических структур с аппаратом начальничков:

    Как и что делать?

    — Законотворчество (определение, категории данных, юрисдикия, прочее), запрет трансграничного использования БПД

    затраты на юристов, а еще лудше — создание специализированной группы или даже юр. контроы для обслуживания этого всего.

    — Определение категорий игроков и их прав (например, запрет провайдерам и операторам собирать на магистралях, использовать и продавать БПД),

    рай для коррупции. хлебом не корми — дай квотами порулить

    — Выравнивание условий конкуренции (прижать иностранцев-беспредельщиков)

    см. выше. Но к этому еще и добавляется чувство компенсации неполноценности. За это маньяки по данной мании дорого готовы дать.

    — Саморегуляция отрасли: отраслевой кодекс/хартия

    организация и проведение бесконечных и бессмысленных круглых столов, пожирающих время у десятков и сотен людей. Все это тоже за бюджет, конечно. Там профит небольшой, но тоже есть: оплата кеттеринга и конференц-залов с небольшим откатом и возм. чемто занять самого себя, пожрав на халяву.

    — Отраслевой консорциум или оператор БПД

    ну, это без комментов. Здание, техника, апппарат, Директор, совет директоров, секретарши, автопарк….

    — Единое пользовательское соглашение для интернет сервисов

    как жили без него прежде? придумано ли это гдето еще в мире, или пять будем первыми на планете?

    — Решение проблемы наблюдающих сервисов

    запреты, письма, циркуляры, судебные споры, запреты роспотребнадзора… масса работы!

    — Стандарты использования и оборота

    Еще одна бессмысленная гумага, регламентирующая очевидное.

    — Государственный мониторинг правил оборота БПД

    Это уже пас в сторону госбюрократии. Министерство-неминистерство, а управленьице наклевывывается, а то глядишь и с начальником в статусе зам.министра! Соображать надо!

    — Просвещение пользователей

    Это понятно и без анализов. Реклама за бюджетные, всякие банеры, брошюры, конференции, семинары. Полиграфия, короче. Плакаты и реклама на щитах вдоль дорог в стиле «Не болтай!». Крупный заказ.

    — Госуслуга по прозрачности БПД, возможность удаления гражданином своих БПД и запрета их использования теми или иными сервисами

    Еще одна функция для МФЦ, управление через госуслуги, заявления, рассмотрения, блабла итп. Чтобы удалить чтото ненужное, надо, сперва, собрать чтото ненужное. Но затем надо еще и «аппарат» для этого (люди, помещения, зарплаты) чтобы эту услугу предоставлять.

    — Институты развития, инвестирование в обработку БПД, стандарты обмена, обеспечение доступности (при гарантии безопасности) данных для игроков рынка, стимуляция технологий обработки БПД

    этот пункт даже и обсуждать не стоит — и так все понятно. Огроменные, бесконечные затраты…

    и так далее, и тому подобное

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    P. S. Начинаю понимать, для чего…

    Да, приятное чувство, но ложное.

    То, что вы принимали за оргазм, оказалось бронхиальной астмой.
    У вас и у многих других комментаторов выше постоянно возникает приятное чувство, что вы поняли явление жизни, если вам снова автоматически и привычно пришёл в голову шаблон «я понил, они цепляются за власть» или «это всё про бабки, распил и откат».

    В этот момент наступает облегчение — можно не думать, всё ясно. Его вы и принимаете за оргазм, за понимание.
    На самом деле это рационализация желания оставаться подростком и ни о чём не думать, а только ныть, что за тебя всё решили и опять не так, как тебе бы хотелось.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Большие пользовательские данные, если смотреть серьезно и по существу, — это собственность Гугла, ВК, Мыла, Яндекса, Фейсбука, Твиттера.

    Ну вот, интересы обозначены.

    А у русского государства интересы другие. Большие данные русских граждан не должны быть собственностью иностранных транснациональных американских корпораций, фактических подразделений АНБ.
    И не будут.

    Но поныть вы можете, это пока бесплатно.
    Есть более чеканная формула, она и попроще для программиста:
    «пусть мои БПД будут у американского АНБ, чем у нашего ФСБ. Первому я доверяю больше, ему до меня дела нет, а ФСБ — есть».

    p. s. Вообще прикольно, что аутичный и лживый анонимный офшорный половой извращенец, бездетный одинокий кидалт, скрывающийся за десятью виртуалами, присвоил себе право говорить за всех русских программистов. Тут, как у Ильяка, недалеко и до попытки говорить за весь русский народ, чего уж там.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > udovenkoav контекст

    Так, а чего бы тогда так сразу и не сделать?

    Наверно, того, что если все будут выполнять закон, то и закрывать не надо будет?

    Например, как за неправильную парковку машины увозят эвакуатором, вместо того, чтобы просто запретить легковой транспорт всем частным лицам.
    Или как блокируют некоторые сайты за наркотики, экстремизм, педофилию или побуждение к суициду, вместо отключения системы DNS и запрета Интернета.
    Вы знаете, что, например, вросший ноготь на большом пальце ноги можно подрезать и лечить, вместо ампутации ноги до колена?

    Вы почему-то думаете, что вообразить себе какой-то абсурд и спросить «а почему бы не сделать тогда вот такой абсурд» — это вы так полемизируете. Нет, это вы в подмышке себе почёсываете, не более того.

    зачем эти кривляния про обработку персональных данных

    Чтобы их защитить, нет?
    Кривлянием вы называете закон 152-ФЗ, которому уже 5 лет скоро?

    ставим фаерволл по принципу всё что не разрешено то запрещенно

    Ставите? Ставьте.

    вводим госконтроль над яндексом, вконтактиком и однокласником, хотя и так уже есть.

    Так есть или нет? Вводим или уже не надо?

    И всё.

    Ну Вот и Всё (ТМ).

    Зачем все эти круглые столы и заседания?

    Ну, может, там заседают более другие люди, которые не настроены придумывать всякий бессмысленный абсурд, а хотят решать реальные проблемы?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Скажите, откуда в вас столько гордыни, почему вы себя с женой считаете умнее десятков или сотен тысяч русских программистов, вместе взятых?

    Нууу, как бы это помягше сказать…
    Тут вот есть самозваные представители этой социальной страты, семплинг получается не очень хороший. Располагает именно к таким выводам.

    А вот если брать настоящие мнения и настоящих русских программистов, то они к этим вот выкрикам и прогнозам про то, какие якобы будут мнения в будущем опросе — отношение имеют весьма умеренное.
    Мы ежедневно общаемся с десятками и сотнями из них. Они другие.

    Я уверен, что реальные русские программисты — хорошие и часто гораздо более разумные, чем вот эта вот сетевая чупакабра, существо кайнкайнкайн.

    Впрочем, даже в этом случае — почему надо учитывать мнение «сотен тысяч» именно программистов и не учитывать интересы остальных 80 миллионов пользователей РФ — неясно.

  • Ответить
    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    Вместо всего этого многословия и воды, вы способны толком объяснить: как можно использовать эти данные для пользы?
    Желательно без блабла, а так примерно 1),…2)…N)…?
    Как эти затраты окупят то себя и когда?
    Единственное — не надо вносить такие пункты, как наркоманы, алкаши, психбольные итп. — ибо они все давным давно известны кому надо — от бабок у подъездов до участковых и кассиров местных магазинчиков.

    И еще просьба — растолкуйте, как эти данные сможет использовать АНБ? допустим, выяснили они, что чел из Кинешмы купил холодильник, 2 раза ходил на порносайт и изучает новые модели БМВ. При этом, сопоставление данных с его счетом и кредитной историей говорит, что денег на БМВ у него нет и не предвидится…. Как реализоваьт данную инфу практически? Предложить ему денег на БМВ в обмен на военную тайну? Но в Кинешме нет тайн….

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > Джигсо контекст

    Вот, кстати, первый реалистичный комментарий. Тут же вопрос не в том, что данные будут у ФСБ. Если вдруг гебне понадобится копия, можно просто принять закон о предоставлении копии, вон как сделали с ключами шифрования и пользовательским трафиком. Ему подчинятся ровно те же, кто обратит внимание и на этот закон о бигдате, а кто один пошлет, тот и с другим так поступит.
    Это просто такое создание сытной бюрократичекой кормушки. Недра информационные у них будут, ну, а потом и бигдатные газпром с роснефтью и минкомнедрами подтянутся, министры помельче будут у их директоров взятки брать. Грозное российское государство скажет «А ну не сметь собирать бигдату на наших граждан без дозволения! Сначала челом бить и подарки приносить, потом только собирать!» У каких компаний российский офис есть, те может и принесут. А у кого нет, сходят с бумажкой в сортир, и посмотрят, сможет ли Роскомнадзор их заблокировать. Особенно забавно будет, если они сырые данные скупают у третих компаний.
    Уныло, в общем. Опять российским компаниям задерут себестоимость за счет бюрократизации и рогаток, опять вырастят уродцев вроде АКИТ, опять будут ныть, что у западных конкурентов есть бесчестное преймущество в виде отсутствия гири на ногах.

  • Ответить
    Карабас Б. > robot468 контекст

    >>Идиоты всегда все упрощают до своего уровня.
    Любая сложная проблема имеет простое, легкое для понимания неправильное решение (с)

    «Просто, как всё гениальное»)
    Поясняю популярно. Если бы вы сказали что-то подобное «под руку» Александру Македонскому, который в этой время гордиев узел рубил, то это были бы последние слова в вашей жизни)
    Идиот — это человек с неадекватной моделью жития (мироздания) в своей голове. Неадекватность может порождать не только упрощение, но и неоправданное усложнение. Гениальность, трудно воспринимаемая в части сложных решений всегда встречается «на ура» в части простых.
    Ну и да, хотя нет — поскольку в корне большинства сложных проблем лежат очень простые мотивы тех, кто эту проблему создал или эксплуатирует, то решения большинства сложных проблем в самом деле — простые, но их не просто реализовать)

  • Ответить
    Алексей Ровдо > Игорь Ашманов контекст

    Игорь, я полагаю, что вы даете слишком большой крен в сторону злых АНБ и ФБР, которые уже сейчас могут использовать имеющиеся данные против нас и это надо пресечь. Вцелом соглашусь, что могут, но проблема представляется несколько шире.

    ТНК (в первую очередь), но и вообще любой бизнес принялись радостно собирать всякие данные. При этом никому по большому счету неизвестно, какие же именно данные они собирают. Периодические скандалы на тему «в приложении таком-то обнаружилось, что данные такие-то отправляются на сайт разработчика» заканчиваются именно разного рода «срачем» в социальных сетях. Реального наказания за несанкционированный сбор данных практически не возникает ни в России, ни в других странах. И проблема здесь в том, что сам состав собираемых данных сокрыт корпорациями за семью печатями. Общество (да и государства, и даже АНБ) просто не осведомлено полностью о том, какие конкретно данные собирают все эти многочисленные устройства, которые нас окружают. Корпорациям (технарям и программистам этих корпораций) отдан карт-бланш на любые безумные идеи, которые они и воплощают «в железе» в меру своей фантазии (в этом, кстати, и одна из причин протестов именно от программистов).

    Регулировать большие данные, не понимая до конца, что же это за данные — плохая идея. Хотя бы потому, что это порождает вот такие вот безумные споры на предмет того, для кого и какую ценность эти данные могут представлять. В первую очередь разумным представляется движение в сторону большей открытости самих процессов сбора данных (сертификация/регламентация устройств/алгоритмов сбора, систем хранения, процедур использования и т. п.). Ну и разумеется введение законных способов наказания за нарушения установленных процедур.

    Ясно, что в сегодняшних условиях все равно на первое место выходит вопрос контроля ТНК и перенос хранилищ данных в Россию. Но в целом я бы привел аналогию с биржевым рынком акций или облигаций. Государству не надо быть владельцем всех облигаций, чтобы регулировать их обращение и пресекать мошеннические схемы, идущие в обход установленных правил. Так и с данными — собственность государства на них никак не меняет сути — без контроля над содержимым и процедурами сбора государство просто станет номинальным держателем.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Джигсо контекст

    >как можно использовать эти данные для пользы?

    Легче выяснять тренды среди населения. Легче находить источники этих трендов. Легче выяснять реакцию населения на то или иное событие или заявление в каких угодно разрезах.

  • Ответить
    Моммона

    > Тут вот есть самозваные представители этой социальной страты

    Я действительно русский программист, работаю программистом постоянно, 40 часов в неделю, много лет.

    > Мы ежедневно общаемся с десятками и сотнями из них. Они другие.

    Вы, Игорь Ашманов, общаетесь ежедневно с 10 программистами (если среднее арифметическое посчитать за год). Но на основании мнения этих «10 в день» вы делаете какие-то выводы.

    > Я уверен, что реальные русские программисты — хорошие и часто гораздо более разумные, чем вот эта вот сетевая чупакабра, существо кайнкайнкайн.

    Я вам предложил узнать мнение сотен тысяч русских программистов. Создайте тему для обсуждения ваших тезисов касательно БПД и биг дейты на сдвоенном сайте «Хабрахабр и Гиктаймс». Но вы боитесь узнать мнение русских программистов с очень большой выборкой. Вы прячете голову в песок, не желаете вести диалог… нет-нет, не со мной, а именно с сотнями тысяч.

    > Впрочем, даже в этом случае — почему надо учитывать мнение «сотен тысяч» именно программистов и не учитывать интересы остальных 80 миллионов пользователей РФ — неясно.

    Наверное, по той причине, по какой вы, я и сотни тысяч читателей и писателей сайта «Хабрахабр + Гиктаймс» очень хорошо понимаем, что такое биг дейта и дейта-майнинг, а какая-нибудь бабка, которая интернет использует только для записи в поликлинику, не понимает. Программисты — это ядро, это сердце русского народа, это подвижники, это подлинные интеллектуалы. На том сайте сидят программисты со всех городов России. Но вы упорно не желаете общаться с IT-сообществом русских программистов. Это политика страуса.

  • Ответить
    Моммона > Игорь Ашманов контекст

    > А у русского государства интересы другие.

    Государство не вечно. Как не вечны были вожди с шаманами, а ушли в историю вместе с первобытно-общинным строем. Будущее принадлежит технарям, ученым, инженерам, программистам, QA, DevOps, химикам, физикам и так далее.

    Скажите честно, Игорь, а чем плох для русских программистов этакий «киберпанк» — будущее, которое строят IT-компании? Подвох-то в чем? Почему русские программисты должны поддерживать дискурс не условного киберпанка, а условного православного самодержавия?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    > Почему русские программисты должны поддерживать дискурс не условного киберпанка, а условного православного самодержавия?

    Да не должны, идите на Болотную асфальт расковыривать

  • Ответить
    Моммона

    А что, между позицией Ашманова и позицией болотного бойца нет серых оттенков? Мир черно-белый?

    И еще: не грош ли цена тому государству, устойчивость которого может пошатать Фэйсбук, выгнав людей на Болотную? Может, у такого государства проблемы с идейностью, отсутствием смыслов? Почему государство не может привлечь и сплотить русских программистов таким образом, чтобы они:

    а) не были ярыми оппозиционерами;

    б) не желали что-то развалить, свергнуть, сжечь шины на Болотной, ибо сами были бы заинтересованы в устойчивости государства?

    Неужели нельзя проектировать и реформировать государство таким образом, чтобы весь «Хабрахабр и Гиктаймс» оппозицию начал высмеивать и презирать?

  • Ответить
    sol289
    Здесь полная аналогия с 152-ФЗ про ПД.

    Ага, еще не забылось, как все плевались от этого ФЗ, но уже строим выше, копаем глубже.

    Ну, поплевались и чо? Что было дальше?

    оне не знают, давайте я скажу.

    дальше появился (из ниоткуда, практически) большой рынок защиты ПДн. кроме того, этот закон был предтечей и во многом подготовил почву для процесса импортозамещения еще во время подготовки к Сочи-2014, когда еще не было никаких санкций.

    так что если с БПД будет как с ПДн, то это пойдет только на благо отечественному рынку ИТ. пускай караван идет, а собаки будут лаять всегда.

  • Ответить
    Моммона

    Но даже если будет построен в России классический строй «киберпанк» с властью IT-корпораций, то неужели русским программистам будет плохо?

    Игорь, неужели русские программисты проиграют?

    Что ближе к идеалу русского программистского государства — то, что строит условный IBM/Intel/Google, или то, что строит Путин?

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Моммона контекст

    Читая каменты в том числе и на хабре, создается ощущение, что у «русских программистов» (ТМ) поголовно биполярное расстройство пополам с сенильной деменцией. Совок развалился из-за идеологии, но болотная из-за отсутствия идеологии, и если в России идеология появится — болотная будет собираться против этой самой идеологии.

    Политика России нацелена на тотальную интернетизацию общества, благодаря чему кормится значительная часть этих самых «русских программистов», но РП не заинтересованы в устойчивости такого государства.

    В стране коррупция — «в стране коррупция!», орут РП. Посадили коррупционеров — «да он просто помешал кому-то воровать», орут РП.

    Для РП мир действительно черно-белый. Все, что на западе — априори хорошее, все, что в России — априори плохое
    — Фалькон упал из-за конструктивного просчета. Что делали РП? Радовались, потому что «теперь будут знать слабое место и исправят». Упал Протон — РП так же радовались, «Ыыыы, чего еще ждать от страны-бензоколонки».
    — Тесла не заметила фуру — ничего, исправят, гугломобиль нарушил правила и столкнулся с автобусом — нормально, «Федор» тихонько проехался по городу — фифифи, какое позорище.

    А чего стоит истерика насчет жесткого диска комплекса РВСН времен СССР, который закупил какой-то НИИ за 4 млн руб. — это просто что-то с чем-то: «и это последняя разработка? позор!», «куда мы катимся», «да они там ваще офонарели», «да моя флешка стоит в мильен раз дешевле» — типичный набор словоблудия тупоголового стада. А вот когда была опубликована новость о том, что в американских войсках и департаментах до сих пор на вооружении мейнфреймы 60-ых годов, загружающиеся с 5.25 дискет и запускающие софт, написанный на ассемблере для этих самых мейнфреймов (и это в минфине!), РП вдруг резко забыли, как еще пять минут назад они кастовали во все дыры дремучих программистов на делфи, и вещали о том, какие, мол, молодцы, какая хорошая техника, работает — не трожь.

    Проблема РП в том, что сейчас их труд востребован и хорошо оплачиваем, и даже малолетние программисты на пыхапе начали мнить себя более успешными, а значит априори лучше остальных разбирающимися во всем: в политике, экономике, агностицизме, копрофагии. Когда рынок перенасытится всеми этими рубистами, goшниками и прочими «креативными личностями», а зарплаты придут к адекватным, вся эта спесь с них слетит без всяких проектов и реформ.

  • Ответить
    Crio > sol289 контекст

    > дальше появился (из ниоткуда, практически) большой рынок защиты ПДн.

    Точно-точно. Появился. Огромный рынок бездельников.
    Теперь к каждому чиху прилагается подписываемая неглядя бумажка «я разрешаю обрабатывать свои персональные данные (а также продаю почку и перворожденного)», которые, конечно, нужно подшить, учесть, сложить в базу данных и написать отдельный модуль к 1С-Битрикс.
    ИТ-индустрия воспряла, экономика и граждане привычно крякнули.

  • Ответить
    Soran

    Какой слог!

    «…иностранных транснациональных американских корпораций…»
    «аутичный и лживый анонимный офшорный половой извращенец»

    Интеллектище!

  • Ответить
    Алёша Муромец

    >сотни тысяч читателей и писателей сайта Хабрахабр

    сотни тысяч писателей это мощно.

    >русского программистского государства

    это по аналогии с Исламским Государством?

    >Почему русские программисты должны поддерживать дискурс не условного киберпанка, а…

    потому что киберпанковый дискурс описывает несуществующие общественные и экономические модели. киберпанк это же изначально фикшен где для создания динамики отброшено всё что неинтересно читателю/зрителю, поэтому натянуть «киберпанк» на гораздо более сложную объективную реальность на раз-два не получится.

    кстати «панк» изначально переводится как «педик» (пассивный). все ли сотни тысяч писателей хабра готовы строем шагать на строительство общества «киберпедиков»? был ли произведён ри́сёч?

    >Неужели нельзя проектировать и реформировать государство таким образом, чтобы весь «Хабрахабр и Гиктаймс"…

    очередной шедевральный перл. спасибо за поднятое настроение.

    >Программисты — это ядро, это сердце русского народа, это подвижники, это подлинные интеллектуалы

    проблема как раз в том что в тусовке программистов нет настоящих подвижников. иначе бы мы давно уже жили в другой стране. есть профессиональные нытики, блоггеры из седьмого технологического уклада, жадные тридцатилетние дитяти, научпоповые софисты и т. д. а вот подвижников в этой тусовке нет.

  • Ответить
    Soran

    Вообще забавно.

    «Тут же вопрос не в том, что данные будут у ФСБ.».

    Да есть у них все, что им нужно на обычных граждан неподготовленных специально. Если чего-то нет, каких-то данных на Васю Пупкина, то это только потому, что Вася им не нужен. Если понадобится — накопают вмиг.

    А вот на тех, кто пытается профессионально избежать обнаружения, кто подготовлен соответствующим образом, данные есть далеко не всегда и с помощью бигдаты ничего собрать там не получится. Это из той же оперы, как закон Яровой для поимки террористов и опасных преступников и как фемтосоты для выявления инсайдеров. На такую удочку могут попасться только дураки. Возможности слежки фильтрацией и мониторингом трафика малоэффективны.

    «Общество (да и государства, и даже АНБ) просто не осведомлено полностью о том, какие конкретно данные собирают все эти многочисленные устройства…»

    Боюсь, что АНБ в частности и американское разведсообщество в целом как раз очень даже осведомлено! Во всяком случае осведомлено гораздо больше, чем сидящие выше политиканы.

    «Легче выяснять тренды среди населения. Легче находить источники этих трендов. Легче выяснять реакцию населения на то или иное событие или заявление в каких угодно разрезах.»

    Разумно. Но и сегодня «тренды» среди населения выясняются на вполне достаточном уровне, чтобы выборы-шмыборы были правильными. чтобы ловить и обезвреживать этих самых набивших оскомину террористов, чтобы иметь тонны компромата на всех поголовно с целью «немножко шить» и чтобы втюхивать рекламу пользователям.

    «Будущее принадлежит технарям, ученым, инженерам, программистам, QA, DevOps, химикам, физикам и так далее.»

    Да, да, да, точно! Что-то до боли знакомое из старой коммунякской пропаганды. Будущее принадлежит политикам, магнатам и силовикам. Ашманов в отличие от балбеса кайнкайнкайна это прекрасно понимает!

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания
    Проблема больших пользовательских данных

    Ух ты… кто-то первый раз в жизни сказал это по-русски. Надо запомнить. *важно записывает*

    Ой!

    Новость не читай
    @
    Комментарий поскорей пиши

    Не думал, что могу быть таким хомяком…

  • Ответить
    sol289 > Crio контекст
    дальше появился (из ниоткуда, практически) большой рынок защиты ПДн.

    Точно-точно. Появился. Огромный рынок бездельников.
    Теперь к каждому чиху прилагается подписываемая неглядя бумажка «я разрешаю обрабатывать свои персональные данные

    Крио, вы написали эту глупость искренне, по зову сердца, или таким образом как бы завуалированно просите меня, чтобы я вам что-то рассказал про рынок защиты ПДн?

  • Ответить
    Карабас Б.

    >>копать глубже 5 метров — нельзя, дальше — недра, а недра — собственность нации.

    Точнее — государственная собственность (согласно закона о недрах). А в конституции современной как-то расплывчато, в советской точнее было.

    >>,,Метафора «цифровых недр»
    а. Чья это собственность?
    — Не пользователя, хотя кажется, что его. Почему? Ты не можешь владеть тем, что не контролируешь.

    А вот надо бы контролировать свои данные самому гражданину. На это должно быть всё нацелено. Но похоже, что тут государство наше заодно с ихнем гуглом — скоро и на личные машины будут ставить доп. средства инд. контроля. Контролирующим это удобно — всё контролировать. Особенно, когда контролирующие неподконтрольны. Но такое положение дел известно чем заканчивается.
    А движуха вся эта «снизу» (за росс интернет, за росс ПО, за росс бигдату) в которой, конечно, и вполне искренне государственно ориентированные (и компетентные) имеются и которая поддержана в какой-то степени сверху (АП) — очень типа правильная движуха — всё же напоминает песочницу по форме своей. Помню было такое — партия дай порулить, комсомол, станции юных техников, юннаты и прочий молодежный досуг.
    Да, «ай-ти юннаты» — хорошие ребяты.
    Ладно, чтобы конструктивно закончить — предлагаю пацанам из АП реальную инициативу — покупать государству (или спец фонду развития IT) права на новую литературу по IT (по языкам пр, например), переводить на русский, предоставлять права пользования всем гражданам РФ или хотя бы молодым — школьникам, студентам — бесплатно. Расходы копеечные, зато молодежь бы увидела — «партия» об ейной реально заботится в плане IT и IQ.

  • Ответить
    umkalive

    > А у русского государства интересы другие. Большие данные русских граждан не должны быть собственностью иностранных транснациональных американских корпораций, фактических подразделений АНБ.
    И не будут.

    Не будут, согласен. Доступ к этим данным — это власть, покруче первого канала, кто ж ее отдаст. Вообще, конечно, это собственность общества и каждому должен быть обеспечен равный доступ к этим данным, но кого это трясет? Граждане какую-то бигдату защищать не станут, для них это непонятная херня. К тому же, по последним данным, мы все должны быть жертвами Родины. Я так понял, нас должны иметь, а мы должны любить имеющих. Так что — такая судьба, что уж теперь. Не становится же предателем из-за таких пустяков.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > sol289 контекст

    Ой, вот не надо про подъем отечественного IT рынка от закона о ПД. Во-первых, откачать принудительно деньги у одних и заставить отдать их другим это не совсем то, что называется здоровым ростом.
    А во-вторых, ладно бы из этого получились какие-то хорошие, полезные сами по себе продукты. Но ведь нет, история ровно такая же, как с российскими самобытными средствами шифрования: все они существуют только потому, что ничего другого ФСБ не сертифицирует, а сертификат требует. Если вдруг эти бумажки отменят или начнут раздавать всем, весь хорошо поднявшийся рынок превратится в ничто за пару дней.

  • Ответить
    Джигсо > Станислав Кузнецов контекст

    >>Легче выяснять тренды среди населения. Легче находить источники этих трендов. Легче выяснять реакцию населения на то или иное событие или заявление в каких угодно разрезах.

    Слушайте, я серьезно ведь спрашиваю? Какие тернды? Кому нужны эти разрезы среди населения? Да еще и за миллиарды долл. в год.
    Сам седал заявление (выходит, от балды, не понимая последствий?) а потом еще и заплатил за «анализ» сумму, в размере бюджета среднего города.
    Нормальная логика. А остальное население? Которое не пишет в интетах свое мнение по поводу заявлений? Там как? Что чушь то нести?

    >>Доступ к этим данным — это власть, покруче первого канала, кто ж ее отдаст.

    что за власть при доступе к этим данным? в чем она заключается? конкретно? допустим, вы получили за сутки полный слепок всего что возможно в маштабах города. Кто кому звонил кто с кем о чем говорил кто какие покупки в каких магазинах совершал, трекинг всего тарфика авто, кто в каое метро когда зашол, какие сайты смотрел…. Ок. Населелние, допустим, 10 млн.
    Сегодня слепок, завтра слепок… послезавтра слепок. И дети школьного возраста и бабки за 80… Все. И что с этим делать будете? Пугать их, что все про них знаете? Да им пофиг станет через месяц на это все.

  • Ответить
    kikap

    На самом деле все гораздо проще (c)
    Зассав по какой-то непонятной причине вводить обратно советские выездные визы для физического перемещения тушки через границу, Великая Россия изобрела очередного надувного монстра — выездная виза для байта.

    И не надо оглядываться на Китай, когда вы сравниваете что делают большие компании ради хотелок китайской гебни. В Китае населения в 10 раз больше чем в РФ. Это примерно как важность рынка Казахстана для Яндекса по сравнению с Россией.
    Конечно, наверняка в ФБ есть какой-нибудь ВиПи по развитию бизнеса в Восточной Европе и евонный бонус зависит от объема продаж рекламы на русский рынок в ФБ и он как-то будет реагировать на любую инициативу русских «властей», которая влияет на этот объем. Но ошибкой было бы думать, что…

  • Ответить
    sol289 > Andrey Sverdlichenko контекст

    Во-первых, откачать принудительно деньги у одних и заставить отдать их другим это не совсем то, что называется здоровым ростом.

    то есть рост признаётся, но называется «не здоровым». «русский программист» с хабра, не иначе. в большинстве случаев деньги всё равно нужно «принудительно откачать и отдать», но отдать заграничным дядям. так лучше отдавать своим, не?

    А во-вторых, ладно бы из этого получились какие-то хорошие, полезные сами по себе продукты.

    а получаются не полезные, вредные сами по себе продукты?
    и потом, кроме продуктов получаются — что и есть самое главное — люди, которые создают эти продукты, целая отрасль производителей продуктов. вы против? почему вы против?

    Но ведь нет, история ровно такая же, как с российскими самобытными средствами шифрования: все они существуют только потому, что ничего другого ФСБ не сертифицирует, а сертификат требует. Если вдруг эти бумажки отменят или начнут раздавать всем, весь хорошо поднявшийся рынок превратится в ничто за пару дней.

    новое отечественное оборудование ни от какого закона не появится (а мы ведь хотим, чтобы оно появилось, не так ли? или вы не хотите?). сначала нужно создать спрос и ограничить рынок от западных «партнеров», которые имеют мощности, обеспечивающие спрос всего мирового рынка, и поэтому могут с легкостью захватить любой локальный рынок, раздавив любых локальных конкурентов, если им не поставят препоны. им и поставили — виды деятельности, связанные с разработкой и производством СКЗИ, требуют наличие лицензии на ГТ со всеми вытекающими, например. вы, может быть, считаете, что это плохо, ну, а я считаю что это хорошо и правильно — поднимать нашу промышленность.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > sol289 контекст

    Ну если я вам по голове дам и кошелек отберу, то мое благосостояние вырастет. И деньги вы бы эти всё равно кому-то отдали, может быть даже заграничным дядям. Есть, правда, нюанс, что от дядей вы бы получили за свои деньги штаны, а от меня получите головную боль, но зато точно свою, российскую. Назовем мы это здоровым ростом данного экономического сегмента? Вот с защитой ПДн то же самое, только головная боль не на неделю, а навсегда.

    И нет, мы не хотим, чтобы получалось та хрень, которую выдают за отечественное оборудование. Оно обязательно получается кривое, косое и убогое. Из-за требований к сертификации для внутреннего рынка оно сделано по самобытным, а не мировым стандартам, и соответственно за границей во-первых никому нахрен не нужно такое, а во-вторых его еще вспотеешь экспортировать. Российский внутренний рынок инфобеза довольно невелик и собрать с него достаточно бабла на несколько конкурирующих команд квалифицированных специалистов сложно, да и специалисты на таком замкнутом рынке растут плохо. Ну, а т.к. покупатель обязан что-то купить, и бежать надо не быстрее медведя в лице мировых конкурентов, а всего лишь быстрее соседа, то и стимул делать продукты лучше довольно слабый. Если это напоминает вам историю сказочного подъема автопромышленности СССР в лице АЗЛК и АвтоВАЗ, то правильно напоминает.
    Можете, конечно, гордиться, что хоть и из палки и веревки, но зато сделано в России. Но для меня как-то более важно то, что из палки и веревки. От того, что ПО сделано в той же стране, переносить его глюки легче не становится.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Регулировать большие данные, не понимая до конца, что же это за данные — плохая идея.

    Кто же именно не понимает до конца?
    Вообще-то понимать, что собирают интернет-компании — не бином Ньютона. Мы сами интернет-компании.
    Всё там понятно, номенклатура доступных данных ограниченна — хотя и широка.

    Хотя бы потому, что это порождает вот такие вот безумные споры на предмет того, для кого и какую ценность эти данные могут представлять.

    Среди кого споры? Середи моммониев? Да, они не понимают ничего, кроме своих хотелок (рейты + доступ к вагине) — оттого и споры.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Но для меня как-то более важно то, что из палки и веревки.

    А для меня, например, как-то неважно, что там для вас важно. И чо?

    От того, что ПО сделано в той же стране, переносить его глюки легче не становится.

    Никого не интересуют ваши страдания и мучения от глюков. Речь про безопасность, притом в условиях войны, а не про удобство отдельных нытиков.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Andrey Sverdlichenko контекст

    >Оно обязательно получается кривое, косое и убогое.
    КриптоПро, Касперский и ДрВеб по ФСТЭК, КрипроАРМ, Рутокен — прям как на подбор: кривые, косые и убогие, да. Не спорю, в семье не без урода, но как-то вы переборщили с «обязательно». А уж насколько узок рынок инфобеза в России, вы всегда можете уточнить на сайте ФСТЭК http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001−01bi00

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    А вот цитадель демократии и родину «1984» Британию вы, наши говорливые либерасты, конечно же, похвалите, да?
    http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/01/667651-velikobritaniya-zakon-slezhke-abonentami

    Кролева же одобрила.

    Великобритания приняла аналог «закона Яровой»

    Операторы должны будут год хранить данные о том, какие сайты посещал абонент
    01 декабря 00:30 Дженни Гросс, Алексис Флинн / The Wall Street Journal

    Представители спецслужб отмечают, что закон лишь закрепляет процедуры, использовавшиеся уже довольно давно.

    Во вторник британский парламент одобрил законопроект, который обязывает операторов связи хранить в течение года данные обо всех сайтах, посещаемых их пользователями, и услугах связи, которыми воспользовались их абоненты.
    Он также получил одобрение королевы, т. е. стал законом.

    После вступления закона в силу правительственные структуры смогут узнавать, какие сайты посещает тот или иной пользователь, к каким социальным сетям он получает доступ со смартфона и т. п. Закон впервые в явной форме определяет, при каких обстоятельствах власти имеют право взламывать компьютеры пользователей для анализа электронных коммуникаций.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Правительство Великобритании заявляет, что принятый закон предоставляет спецслужбам необходимые для их работы средства.
    Правозащитники утверждают, что закон создает предпосылки для массовой и практически бесконтрольной слежки за гражданами. «Это печальный день для нашей демократии, — говорит Белла Сэнки, директор по политическим вопросам британского Национального совета по гражданским свободам. — Вступает в силу закон, дающий силовикам чудовищную власть и не обеспечивающий надежного противовеса <...> Государство может наблюдать каждое движение человека в интернете, при этом оно будет тонуть в накапливаемых данных, а риск злоупотреблений персональными данными резко возрастает».
    Представители спецслужб отмечают, что закон лишь закрепляет процедуры, использовавшиеся уже довольно давно. Британские секретные службы и раньше собирали и анализировали персональные данные в условиях строгого внутреннего контроля, теперь же впервые оговариваются ограничения для такой деятельности.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > Станислав Кузнецов контекст

    Касперский и ДрВеб это не СКЗИ, это антивирусы. Я не в курсе, отдельная ли у них версия для сертификации, но они работают на мировом рынке и конкурируют с мировым же рынком. Причем еще и на пользовательском, а не только B2B.
    С КриптоПро CSP у меня как раз есть личный опыт, довольно грустный, но он десятилетней давности, так что ссылаться будет нечестно. У них вообще довольно странная ситуация, я так с ходу даже не придумаю, кто еще мог бы ПРОДАВАТЬ отдельно криптопровайдер, например.
    КрипроАРМ… как я понимаю, он решает какие-то сугубо российские заморочки типа обмена документами с госорганизациями. Не знаю, как это выглядит в других местах, подозреваю что «заполните форму на сайте».
    Но вообще согласен, может быть ситуация и стала получше в последние годы. Я из этого цирка ушел несколько лет назад, да и до того в основном на VPN смотрел.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Andrey Sverdlichenko контекст

    >Касперский и ДрВеб это не СКЗИ, это антивирусы.
    Вы начали разговор про инфобез, а сейчас нелепо пытаетесь съехать с темы на СКЗИ, вам сейчас должно быть стыдно.

    Далее,
    >Из-за требований к сертификации для внутреннего рынка оно сделано по самобытным, а не мировым стандартам, и соответственно за границей во-первых никому нахрен не нужно такое, а во-вторых его еще вспотеешь экспортировать.

    Как показал опыт АВ, сертификация для внутреннего рынка никак не повлияла на мировые стандарты и никто не вспотел, экспортируя свои решения.

    Вопрос не в размере, а уж тем более не в гаправлении рынка, а в желании производителя сделать качественный продукт. Кто-то хочет сделать продукт, который прокатит для российского законодательства, а потому можно состричь бабла ввиду отсутствия конкуренции (тот же ViPNet — то еще корявое, но сертифицированное убожество, или продукция NSG — ничего примечательного, но цена банального роутера — как у вполне себе промышленного Catalyst’а, который вертел на детородном органе NSG’шное детище, или «защищенный» планшет ТТК-М, который работает по принципу «А давайте немного поковыряем fstab и продадим железку за овердохрена денег как суперзащиненный планшет»), а потому ну нафиг корячиться, тяп-ляп и готово, и другое дело, когда производитель думает об экспансии на мировые рынки, а потому сразу нанимает дизайнеров-архитекторов, чтобы те продумали все до мелочей.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > Станислав Кузнецов контекст

    А давайте вы сейчас или объясните, каким образом моя фраза «российскими самобытными средствами шифрования» означает, что я начал разговор про инфобез вообще, или извинитесь и перепишете ваши комментарии в свете этого нового и неожиданного контекста.

  • Ответить
    umkalive

    > что за власть при доступе к этим данным? в чем она заключается? конкретно?

    В этих данных, например, среди прочего, содержится реальный уровень поддержки правительства и президента населением. Уровень одобрения единой россии тоже там. Бигдата — это кончик иглы, которая в яйце, которая там где-то еще, не помню. Эти данные — это самый топсикрет из самых топсикретов и потому хрен вам кому ещё.

  • Ответить
    umkalive

    > А вот цитадель демократии и родину «1984» Британию вы, наши говорливые либерасты, конечно же, похвалите, да?

    Я думаю, что единственный шанс получить доступ к данным, — это если западники дадут доступ к своим данным и будут настойчиво принуждать к тому же АП РФ. Ну, как с крепостным правом, в итоге принудили же?

  • Ответить
    Моммона > Алёша Муромец контекст

    > это по аналогии с Исламским Государством?

    Нет, речь не идет о том, что кого-то нужно убивать. Программисты в массе своей не агрессивные. Но выступают за тотальную перестройку государства, отказ от сакральных скреп Корсуни.

    > проблема как раз в том что в тусовке программистов нет настоящих подвижников.

    Подвижниками среди русских программистов не все являются, конечно. Но в целом русские программисты — это единственная категория граждан РФ, всецело выступающая за технический прогресс и жаждущая прихода будущего. Технический прогресс — это благо. Профессия будущего — запустить vim, настукивать код по клавиатуре и пить дома сельдереевый фреш.

    > жадные тридцатилетние дитяти

    Где вы у русских программистов увидели жадность? В чем она проявляется? Нет никакой жадности, вообще нет. Это адекватные люди.

  • Ответить
    Моммона

    > В этих данных, например, среди прочего, содержится реальный уровень поддержки правительства и президента населением.

    Эта биг-дейта ничего не даст. Путин в текущих условиях в РФ будет побеждать всегда, даже если реальный уровень его поддержки в твиттере и FB — 1%. Он всегда наберет не менее 51%, потому что выборы в РФ не являются азартными, чистыми, прозрачными и состязательными.

    Почему выборы в России не являются чистыми?

    Потому что ОПГ «Озеро» использует премодерацию, под выдуманными предлогами не давая попасть в список избирателей как неудобных личностей (пример — Эдуард Лимонов), так и неудобные партии. Система устроена таким образом, что конкуренты, имеющие новые идеи и альтернативное видение путей выхода из внутрироссийского системного кризиса, устраняются до выборов, а не на выборах. Идет расчистка политического поля и конкуренции «на дальних подступах».

    Почему выборы в России не являются азартными?

    Потому что результат выборов заранее предсказуем. Имя победителя парламентских или президентских выборов можно назвать за пять лет до выборов. Потому что в телевизоре фактически не используются квоты. Потому что условного Медведева будут показывать верхом на стерхе по ТВ 3 часа в сутки каждый день, а условного Волкова или Кунгурова — 0 часов в год.

    Почему выборы в России не являются состязательными?

    Потому что в год президентских или парламентских выборов никогда не проводится хотя бы еженедельных состязаний в форме дебатов с трансляцией по ТВ, на которых Лидер нации (либо бессменная Партия власти) состязались бы в открытых дискуссиях со всеми кандидатами, включая Степана Сулакшина, Эдуарда Лимонова, Леонида Волкова, Максима Калашникова, Виктора Аргонова и Алексея Кунгурова. Система власти, выстроенная шпаной из подворотни, в принципе исключает практику подобных честных и открытых дискуссий в прямом эфире, на которых было бы запрещено раздавать пустые обещания в стиле «Я увеличу пенсии в 27 раз!» и «А я — в 28 раз!», зато нужно было бы дискутировать с кандидатами-самовыдвиженцами по вопросам взглядов на мир, политических доктрин, экономических теорий и практик, философии, подходов к управлению различными процессами, реалий современного мира и новых факторов, появившихся в обществе за последние годы (и я имею в виду вовсе не палки для сэлфи). Состязаться без помощи зала, звонков другу, без Пескова и телесуфлера. В прайм-тайм раз в неделю, начиная хотя бы за полгода до выборов президента или парламента. Состязаться без репетиций в открытых дискуссиях, задавая друг другу пусть и приличные, но крайне неудобные вопросы про все гениальные многоходовки, экономические достижения ельцинско-путинской эпохи, «утонувшую» подводную лодку, ХПП, пакет Яровой, «их там нет и не было», Дидье Буркхальтера, виолончельные чехлы, потемкинские деревни, сословную структуру современного российского общества и коллапс управления (когда парламент превращается в безыдейный административный придаток президента и Правительства).

  • Ответить
    Моммона

    Почему выборы в России не являются прозрачными?

    Потому что не используется концепция прямого электронного народовластия, не используются блокчейн-технологии, не используются цифровые подписи и хэш-суммы. Сейчас мы не можем проследить путь каждого конкретного бюллетеня от типографии до места, в котором производится окончательный подсчет голосов, не можем исключить возможность допечатывания дополнительных бюллетеней. Также сейчас отсутствует возможность на уровне блокчейна исключить возможность появления голосов мертвых душ и голосов виртуальных граждан, временно выдуманных избирательной комиссией для статистики. Кроме того, количество открепительных не ограничено, а открепительное удостоверение можно подделать даже на домашнем принтере.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Расскажите, как на безопасность русского народа может повлиять коллекционирование биг-дэйты компаниями Twitter, FB, Google.

    По-моему, с дураком разговаривать — только время терять.
    Юноша, звони проституткам, назначай время, пятница.

    Да, выкачивание данных русского народа компаниями Твиттер, Гугл, ФБ влияет на его безопасность. Только дураку или притворяющемуся дурачком непонятно, как.
    Но ты не парься, у тебя рейты.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    с российскими самобытными средствами шифрования: все они существуют только потому, что ничего другого ФСБ не сертифицирует, а сертификат требует.

    Они только поэтому существуют?
    А секретные документы и коммуникации правительства, СВР, ФСБ, Министерства обороны, Роскосмоса, транспорта, АЭС, ЦБ, банков надо шифровать западными средствами шифрования?

    В мире существуют только две по-настоящему сильных школы шифрования — наша и американская. Наша, значит, самобытная. Кондовая, плохая, ненужная. А американская — общечеловеческая, хорошая.

    И нашу надо закрыть, правильно я понимаю?

  • Ответить
    umkalive

    > Это что значит — кто кого принудил?

    Это значит, что режим того времени до последнего сопротивлялся отмене крепостного права. Ну, там, расстреривали декабристов, предавали анафеме графа Толстого, гнобили добрых людей, и отменили его только под давлением общественного мнения, которое, конечно, было обусловлено примером западных стран, прежде всего Британии.

    Это значит, что Вы, Путин и другие являетесь сегодня свободными людьми, во многом, благодаря свободолюбивости британских крестьян. Но об этом вы предпочитаете не думать, и это вам удается, по причине осколочности сознания, которому чужды когнитивные диссонансы.

    А я предполагаю, что к бигдате люди получат доступ по такому же алгоритму, о чем и повествую, хотя и с разного рода отвлеченными набросами.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Это значит, что режим того времени до последнего сопротивлялся отмене крепостного права. Ну, там, расстреривали декабристов, предавали анафеме графа Толстого, гнобили добрых людей, и отменили его только под давлением общественного мнения, которое, конечно, было обусловлено примером западных стран, прежде всего Британии.

    Вот такой пурги я ещё не слыхал.
    Значит, на жандарма Европы, который полвека никому не давал хулиганить и воевать не разрешал, так давили «примерами» и «мнением», что аж прямо продавили.
    Особенно, видимо, примером США, где было цветущее рабство в 1961.

    Ну я понимаю, вы бы придумали что-то про Крымскую войну, что ли.
    Но вы ж, похоже, вообще не имеете в голове временной шкалы 19 века, которая есть у тех, кто учил историю родной страны.

    Про расстрел (!) декабристов и анафему Толстого в середине 19 века — тоже отдельно доставляет.

    Я бы сказал, как принято в интернетах, что вы обкурились или плохих грибов собрали этим летом, но ведь нет — это у вас чисто своё, от невежества и безумия логобулимии, безо всяких веществ.

  • Ответить
    Джигсо

    >>В этих данных, например, среди прочего, содержится реальный уровень >>поддержки правительства и президента населением.

    Вот уж чего чего, э этого там вопще не содержится. Т.к посещение какихто сайтов или платежи — этого вообще не отражают, а писанина в комментах — тогда просто надо сохранять коменты, а это совсем не бигдата.
    Да и как они отразят? Из множества граждан выделим подмножество граждан с инетом, да из них выявим подмножество граждан, пишущих комменты, да трезвых… Это напоминает вообще когда нелюбимые супруги нанимают себе частных детективов для слежки друг за другом. Это бред, т.к. не только не отражает, а еще и значительно искажает картину. Впрочем, это дело социологов.

    >>>Только дураку или притворяющемуся дурачком непонятно, как.

    Это не дискуссия. «только дураку непонятно», «общеизвестно», «все гворят» итп. — это не аргументы, сорри.
    В третий раз уже задаю вопрос: по путктно и без блабла можете перечислить смысл и ценность бигдата?
    Я понимаю еще, когда ктото конкретно для какойто конкретной цели собирает их себе, надеясь на какуюто пользу итп. Но общая куча всего — какой она имеет смысл? Как может быть использована (на пользу или вред)?
    Особенно непонятно мне, как это может быть использовано во вред. Допустим, собрали все бигдата на водителя тролебуса в Чебоксарах. За 5 лет. Всевсевсе. И что с этим делать? Что, в частности, сможет сделать с этими данными АНБ, к примеру?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Может, хоть статейку в Педивикии почитать?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE#.D0.9E.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B0.D1.82.D1.8B_.D0.BE.D1.82.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8B_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BC

    Ну и осознать, что воображённое от нечего делать «свободолюбие британских крестьян» было достигнуто их уничтожением, как класса. Нет никаких «британских крестьян»:

    Параллельно с процессом освобождения крепостных развивался процесс лишения английских крестьян их наделов. Уже в первой половине XV века переход от земледелия к пастбищному хозяйству оказался настолько выгодным, что капиталы стали направляться на разведение овец и на расширение пастбищ за счёт пашни. Крупные землевладельцы вытесняли мелких держателей-крестьян. Ограничиваются или просто отменяются права жителей деревни на пользование общинными угодьями, попадавшими в руки крупных землевладельцев. В XVI веке огораживание пастбищ приняло широкие размеры и получило поддержку со стороны судов и государственной администрации. Так, из законодательных актов 1488 года видно, что где прежде жили 200 крестьян, там осталось 2—4 пастуха.
    Процесс изменения крестьянских поземельных отношений был завершён, в существенных чертах, в XVI веке: связь крестьян с землёй была порвана. Прежде крестьяне обрабатывали собственную землю, которую они держали на феодальном праве; теперь они в большинстве своём были согнаны со своих наделов и лишились прав на общинную землю. Большая их часть вынуждена была превратиться в сельских рабочих, батраков. Одновременно происходил процесс усиления свободного крестьянского хозяйства, переводимого на капиталистические рамки, что привело к образованию значительного слоя зажиточных крестьян-арендаторов (йоменов).

  • Ответить
    Моммона > Игорь Ашманов контекст

    > А секретные документы и коммуникации правительства, СВР, ФСБ, Министерства обороны, Роскосмоса, транспорта, АЭС, ЦБ, банков надо шифровать западными средствами шифрования?

    Я еще не встречал ни одного человека, который может хотя бы на пальцах рассказать, что такое потоковый шифр, эллиптические кривые и блочный шифр, но при этом выступает за Путина, ФСБ, ГОСТ, «Кузнечик» и сакральные скрепы Корсуни.

    Нет ни одного интеллектуала, который боролся бы, скажем, с биткоином, эмеркоином, SSL, SSH. Ни одного!

  • Ответить
    Моммона

    > По-моему, с дураком разговаривать — только время терять.

    Речь не обо мне лично. Речь о всех-всех-всех русских программистах. Если вы не хотите общаться со мной, то это нормально. Плохо то, что вы не хотите общаться с сотнями тысяч русских программистов, сотнями тысяч читателей и комментаторов сайта «Хабрахабр и Гиктаймс».

    Вы всех нас воспринимаете как каких-то уборщиц, дворников, обслуживающий персонал, муравьев. «Ну сидят там какие-то муравьи в квартирах или в офисах, стучат по клавиатурам, пишут код».

    Но вы никогда не спросите русских программистов насчет их взглядов касательно политики, экономики, социума, да хоть пакета Яровой или грядущего закона о БПД. Вы никогда не подойдете к русским программистам (в реале либо виртуально в интернете, на хабрахабре и так далее), не спросите, что они думают про политику России, политику США, каким они видят будущее, как нужно реформировать Россию, что менять, в какую сторону нужно двигаться обществу и так далее.

    Вы никогда не попросите русских программистов прокомментировать какое-нибудь политическое событие, новость. Вы боитесь общаться с ними на тему биг-дэйты даже! Между тем, многие русские программисты биг-дэйту обрабатывают или в смежных проектах участвуют, они не меньше вас в этом разбираются, они компетентны и компетентнее вас.

  • Ответить
    Джигсо

    Во вчерашнем послании ВВП было хорошее указание (пишу по смыслу): «если вы действительно поумнее остальных, то не тычьте им постоянно в нос своей образованностью и их глупостью, имейте к ним уважение». С этим трудно не согласиться, однако, «уважение» тут не совсем, было бы точнее «сострадание».
    А все это хранилище бигдата будет примерно так выглядеть, да и польза такая же:
    http://cs9.pikabu.ru/post_img/2016/09/21/7/1474458256176047709.jpg

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Допустим, собрали все бигдата на водителя тролебуса в Чебоксарах. За 5 лет. Всевсевсе. И что с этим делать? Что, в частности, сможет сделать с этими данными АНБ, к примеру?

    Я не очень понимаю, что делать с этими вопросами. Либо вы и другие эксперты в тредике — реальные дураки и прикидываетесь айтишниками, но не понимаете очевидных вещей, либо вы прикидываетесь дураками. И в том, и в другом случае вроде как нет никакого смысла отвечать всерьёз.

    Большие данные — это не данные про водителя, а данные про всех интернетизированных и смартфонизированных жителей Шупашкара, а также других регионов РФ.

    Это данные, которые позволяют извлечение новых знаний, а также дающие конверсию, а точнее — каскад конверсий на сотнях миллионов подопытных.

    Ну вот один только пример одной из стратегий использования больших пользовательских данных при внешнем наблюдении за гражданами страны, на которую хочется влиять.

    Читаем посты, комменты, почту, поисковые запросы, профили, телефонные разговоры, перемещения, социальные графы, смартфоны, браузеры, фотки и видео пары миллиардов людей в течение 15−20 лет (а многих и читают уже с 1990-х).
    Как минимум чтение происходит с момента принятия Патриотического акта в 2001, когда ИТ-гигантов подчинили АНБ окончательно (Гугл изначально был создан АНБ, а других нагнули ближе к 2001).

    Сегодняшние студенты совершают разные поступки и выказывают разные мнения. Часть мнений и поступков — интересные. Преступления, косяки, стыдные поступки, проявления пороков и слабостей. Первая ступень конверсии.

    Через 10−15 студенты становятся чиновниками средней руки, бизнесменами, журналистами, референтами важных людей, разработчиками технологий, помощниками депутатов. Вторая ступень конверсии.

    Тогда же они приобретают больше потребностей, испытывают больше соблазнов, искушений и заводтя больше пороков, совершают больше тайных постыдных поступков, берут-дают взятки, принимают и распространяют наркотики, бухают, уклоняются от налогов, заводят любовниц и ходят к проституткам, становятся педиками и педофилами, прячут деньги за границей, проявляют больше слабостей.
    И всё это видно в нашей Призме.
    Третья ступень конверсии.

    Через 20 лет после вуза часть наблюдаемых становится у управления госорганизациями и крупными корпорациями, работниками правительства, АП, Госдумы и т. п.
    Следующая, четвёртая ступень конверсии — в ЛПР с изъянами и слабыми местами.

    И даже если на каждой ступени конверсия в единицы процентов — падение размера «полезного материала» в десятки и сотни раз, из миллиардов — в конце получаются тысячи точек влияния, неявных рычагов.
    Причём влияния такого, безусловного, позволяющего делать «предложения, от которых нельзя отказаться».

    И это если не обсуждать массовую рекламу и коммерцию, то есть неотразимое втюхивание всякой дряни, а также общий анализ настроений, проблем, здоровья, благосостояния нации извне, а также состав и численноcть сотрудников спецслужб, вооружённых сил, оборонных заводов, секретных институтов, работников АЭС и космодромов и т. п.

    Ну это ж очевидные вроде вещи.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Я еще не встречал ни одного человека, который может хотя бы на пальцах рассказать, что такое потоковый шифр, эллиптические кривые и блочный шифр, но при этом выступает за Путина, ФСБ, ГОСТ

    То есть люди, отвечающие в ФСБ, СВР, ГРУ, в МО за разработку и использование шифрования, поголовно нелояльны стране и власти, либо … ну, либо… ну прям не знаю… бинго! ты их не встречал!

    По-моему, Моммоний, ты всё-таки дурак.
    Который сам себе на лбу написал «интеллектуал».

    Но ничего, встретишь ты их ещё, я надеюсь. Неплохо бы тебе когда-нибудь встретить на жизненном пути интеллектуала. для расширения кругозора и продувки чакр.

  • Ответить
    sol289 > Andrey Sverdlichenko контекст

    Есть, правда, нюанс, что от дядей вы бы получили за свои деньги штаны, а от меня получите головную боль

    не так. от дядей вы получите штаны с кучей кармашков, перламутровыми пуговицами и стразиками, которые превращаются в шорты, а от нас просто брезентовые штаны (для защиты ГТ — ватные).

    та хрень, которую выдают за отечественное оборудование. Оно обязательно получается кривое, косое и убогое.

    не «обязательно», а «сначала». вы же сначала тоже не умели говорить, а только гадили под себя, а теперь смотрите-ка — на роеме комментите.

    А давайте вы сейчас или объясните, каким образом моя фраза «российскими самобытными средствами шифрования» означает, что я начал разговор про инфобез вообще

    вы и правда малость съехали на СКЗИ с темы «защита ПДн», с которой наши трения тут и начались. виноват тут, конечно, Крио — это он первый сморозил глупость про «плохой закон», а сам ретировался.

    так вот, шифрование в деле защиты ПДн используется только в крупных проектах, где линии связи АС выходят за границу КЗ. в основном же массово используются (а значит закупаются) различные СЗИ от НСД и межсетевые экраны (как софтовые персональные, так и железные). но кроме закупки есть еще и рынок аттестации, а значит обучения специалистов.

    что касается СКЗИ в общем и VipNet в частности, то к ним претензия может быть только одна — они не универсальны и не могут вообще всё, как какая-нибудь Cisco ASA. да, если сравнивать, то Cisco ASA может больше. и что теперь, не развивать своё вообще?

    но закупка и установка СЗИ, аттестация и ежегодный контроль это только верхушка айсберга, который пришел в движение благодаря закону 152-ФЗ. когда этот закон начал действовать и мы начали по нему работать, для аттестации, скажем, медицинских учреждений мало было закупить и установить, нужно было предварительно разгрести авгиевы конюшни в организациях и привести ЛВС в порядок. для некоторых учреждений это означало построить СКС с нуля, и это тоже рынок ИТ, какая-то организация обучила специалистов и построила эти СКС. это не говоря о том, что этот закон принудил медицинские организации к защите данных, чего до этого закона никто из них делать не желал.

    есть и разовые, но крупные победы нашего рынка ИТ от этого закона: именно благодаря этому закону мы смогли откусить от пирога организации Сочи-2014 и отдать часть денег (а это была БОЛЬШАЯ сумма) на организацию системы контроля доступа не в компанию ATOS, которая прилеплена к МОК и занимается информационным обеспечением на всех играх (коррупция? не, не слышали), а нашим компаниям. на этом заработали и поднялись наши ИТ-компании, выросли наши ИТ-специалисты, и по результату мы провели Игры, что называется, «без единого разрыва» по части СКД. теперь уже по накатанной мы делаем то же самое для ЧМ-2018, и на этом опять заработают наши, а не иностранцы. вам от этого плохо? ну, а нам хорошо. в связи с этим вопрос — кто вы, и чьи интересы вы тут представляете?

  • Ответить
    Моммона

    Логика у Ашманова интересная. Следите за руками:

    1. Некий студент может в студенческие годы стать педофилом и иметь маленьких мальчиком.

    2. Потом он может вырасти и стать депутатом Госдумы.

    3. Госдеп США узнает, что он был педофилом, и будет им управлять, а через него — управлять Россией, а это сука опасно, поэтому биг-дейту не дадим.

    Остается непонятным, почему эту проблему нужно решать через национализацию биг-дейты, а не через, например, реализацию работающего механизма отзыва депутатов. Например, стал он принимать странные и невыгодные законы, а электорат взял и уволил его из Госдумы через неделю.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Потому что, дурак Моммоний, риски надо минимизировать при их возникновении, а не бороться с последствиями.

    Поэтому фрукты надо мыть перед едой, а не принимать потом антибиотики.

  • Ответить
    Моммона

    В миллион раз проще принять закон, позволяющий электорату, голосовавшему за конкретного депутата, в любой момент через web-интерфейс его уволить из Госдумы, чем национализировать биг-дэйту и строить дата-центры.

    Принял депутат неугодный электорату закон — уволили, перетащили фигурку депутата мышкой в корзину. И никакой Госдеп не сможет ничего сделать, даже если у него будет компромат на какого-то еще депутата-педофила, потому что и другого его электорат уволит.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > sol289 контекст

    Понимаете ли в чем дело, я 11 лет занимался разработкой одного из этих отечественных VPNов, вот буквально все 11 лет код фигачил. Главным был по его разработке. И то, что он не универсален, это была самая малая из его проблем на тот момент, что я ушел с той работы. Межсетевой экран в нем в тот момент был совершенно обычный опенсорсный, а криптография — наколенная. Делался он, разумеется, совершенно не под защиту персданных, про нее в момент начала проекта никто и не задумывался еще. И это был еще хороший. Была попытка сделать агрегат под гостайну, вот где ужас-то был. К счастью, очень быстро сдохла.

    А что касается персданных, мы с вами сильно расходимся в оценке что такое хорошо и что такое плохо. Когда стоматологическую клинику на три кресла вынуждают закупать весь этот долбаный комплект защитника персональных данных и заниматься плясками вокруг него, «обучением» персонала и т. д. —  для меня это ужас, потому что я видел, как все это делается, и как совершенно ни к чему, кроме нагрева воздуха и порчи бумаги, не приводит. А для вас, похоже, хорошо. Вы, случайно, не в каком-нибудь системном интеграторе работаете?

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > Моммона контекст

    Больше всего меня забавляет, что никому в вашем диалоге даже в голову не приходит, что если у большинства депутатов думы (или министров, или еще кого там) есть в прошлом настолько серьезные грешки, что их можно держать на коротком поводке, то проблема в системе выборов и назначений, а не бигдате.

  • Ответить
    umkalive

    > от невежества и безумия логобулимии, безо всяких веществ.

    Это Вас так прет от внезапно обнаруженного диссонанса. Да, Игорь, Вы не холоп не благодаря местной власти, а вопреки. Власть в России не хотела делать вас свободным. И только благодаря Западу Вы не пашете в поле мотыгой. Ужос, я понимаю.

    Монополизация доступа к бигдате — это, на самом деле, новое жоское закрепощение. Это железный занавес 2.0 и Северная Корея как перспектива. Ну, значит так.

  • Ответить
    umkalive

    Бигдата — это сознание общества, брейн, я бы сказал. И когда эксклюзивный доступ к этому брейну получает кучка доброжелателей, это песец. Скорее всего нас всех обналичат, и этим всё закончится. Ну, то есть мы все исчезнем, а где-то, согласно закону сохранения материи, еще одна квартира наполнится кэшем. :)

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    если у большинства депутатов думы (или министров, или еще кого там) есть в прошлом настолько серьезные грешки, что их можно держать на коротком поводке, то проблема в системе выборов и назначений, а не бигдате.

    Это неверное рассуждение.

    Во-первых, выборы не в состоянии «выявлять грешки» или препятствовать выбору депутатов с «грешками». Это медийное явление, сильно зависящее от рычага в СМИ, формирования имиджа политехнологами и т. п.
    Достаточно посмотреть, какие чудища соревнуются за верховную власть в США, Германии или Англии, чтобы понять всё о выборах.

    Вообще выборы — это форма найма власти капиталом, как говорил Березовский. Или средство имитации демократии для авторитарных режимов.
    Народовластие оставьте для фантазий Моммония и Маска про прямые выборы большими пальцами на Марсе.

    Во-вторых, если бы хотелось «выявлять грешки», то надо строить такую же систему всеобщей слежки за грешками и будущими кандидатами за 15 лет до выборов, а упомянутая Рабочая группа ведёт разговор о защите данных граждан от вражеской слежки.

    В-третьих, я написал выше (а вы, как обычно, не прочли и ли не стали вдумываться), что точками давления, рычагами влияния могут служить не только юридически значимые «грешки», а слабости в настоящем, постыдные поступки в прошлом (не являющиеся преступлением, частные слабости) и т. п.

    Например, адюльтер депутата не является преступлением или запрещающим триггером для выборов — но является точкой давления. Его падкость на деньги или извращенный секс — это повод повлиять сейчас, а не только шантажировать за прошлое.

    Например. Я читал подробный разбор того, как сисадмину крупной компании, интересующемуся специфической музыкой, специально сделали квазисайт квазигруппы, продвинули в поиске, он сам его нашёл в поисковиках через некоторое время, скачал пиратский архив с треками, сам его распаковал и установил вместе с уникальным троянцем. Ну и слил все пароли злоумышленникам, сам того не зная.
    А если это не музыка, а специфическое порно или казино — тем лучше, он будет это делать ещё секретнее.

    При этом не надо забывать, что Моммоний, да и вы перепутали власть с законодательной властью. Огромное количество ЛПР, на которых можно влиять — никогда не избираются и даже не назначаются парламентом.
    Их путь к большим постам, где они влияют на жизнь и безопасность страны — очень многоступенчатый и часто неочевидный. И на путь и решения в вершинах графа — тоже можно влиять.

    Чувак, определяющий формулу ранжирования новостей в Яндекс.Новостях или чувак, осуществляющий блокировку и отъём лицензий СМИ в Роскомнадзоре — не избиратель. Но может быть точкой влияния.
    Начальник ФАСа никем не избирается. Глава РЖД — тоже. Глава Роскосмоса — тоже. Глава Сбербанка — тоже. Глава Конституционной суда — тоже. Хозяин Ведомостей, Ъ — тоже.
    И все они уязвимы — особенно если про них есть БПД.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Игорь, Вы не холоп не благодаря местной власти, а вопреки. Власть в России не хотела делать вас свободным. И только благодаря Западу Вы не пашете в поле мотыгой.

    Откуда ж вы лезете, идиоты.
    Я не машу в поле мотыгой, потому что мои деды, погибшие под Москвой и Ленинградом, остановили и отогнали назад Запад, собиравшийся выдать каждому юберменшу ферму на Среднерусской равнине и по сто славянских рабов.

    Только потому что мы взяли Берлин, Вену, Будапешт, Прагу, Варшаву, Бухарест, вся Европа не машет мотыгой на немецких суперлюдей-нацистов и не горит в их печах.

    Запад «свободен», насколько он свободен — исключительно благодаря русским.

  • Ответить
    Valeratal No

    Если бигдата позволяет держать досье на каждого человека, то, от того, что досье будет еще и в России, кому от этого станет легче? Или предлагается запретить зарубежным сервисам собирать бигдату на наших?

    Если бигдата собирается уже давно зарубежными сервисами, можем ли мы доверять текущему правительству? Ведь бегрешных людей нет.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Бигдата — это сознание общества, брейн, я бы сказал. И когда эксклюзивный доступ к этому брейну получает кучка доброжелателей, это песец.

    Да, верно. Сейчас этот эксклюзивный доступ у АНБ. Это плохо.
    Внешний колдун читает наши мысли и вмешивается в них.

    Доступ к сознанию нашей нации должна иметь наша нация — и только она.
    А остальные должны иметь доступ к тому, что она захочет им сказать.

  • Ответить
    Valeratal No

    Простите, но вот это вот, идеи, что бигдаты знает про «походы налево» — это ж фантастика.
    Ничерта бигдата не знает.
    Я вот яндекс-дзен никак настроить не могу. Хотя уж казалось бы, все мои интересы Яндекс знает лучше АНБ :)

    Не стоить путать реальность с 1984.

  • Ответить
    Моммона

    > Это медийное явление, сильно зависящее от рычага в СМИ

    Кто мешает сделать выборы азартными, прозрачными, состязательными и чистыми? Я все 4 аспекта раскрывал в этой теме выше. Касательно азартных выборов… вот что нужно сделать (для президентов, парламента и так далее):

    http://keinkeinkein.livejournal.com/123798.html

    Нужно сделать так, чтобы результат любых выборов и референдумов в России не был заранее предсказуем. Для этого нужно ввести квотирование времени в СМИ для всех кандидатов. Например, 15 минут в день по главным телеканалам и прочим федеральным СМИ показывают Путина верхом на журавле, затем 15 минут показывают Калашникова с его речью про киборгизацию и закрывающие технологии. Далее 15 минут показывают, как Медведев выловил амфоры из пучины морской, потом показывают Анатолия Вассермана с его плановой экономикой, затем 15 минут показывают Кадырова, который рыбачит в Туве с голым торсом, угрожая врагам России и шайтанам, потом 15 минут показывают Морозова с его речами про технократию. Только квотирование времени в федеральных СМИ и особенно на Первом канале помогут не допустить сегодняшней ситуации, когда в телевизоре в принципе есть только следующие супергерои: Супермен, Спайдермен, Владимир Владимирович, Бэтмен, Халк. Незаменимых политиков-супергероев быть не должно в развитом технократическом государстве XXI века.

  • Ответить
    Valeratal No

    Давайте говорить начистоту. Можем ли мы доверять членами ИРИ, конкретно Касперской и Ашмановой? где гарантия, что эти люди не агенты влияния, на кот. давят? :)

    Можем ли мы доверять мне? или сайту Роем в целом?

    Кто, блин, в конце концов, может ответить «кому верить»? :)

  • Ответить
    Valeratal No

    Доступ к сознанию.
    Знаете, что такое «сознание» мы сами толком еще не знаем. Да и фраза «сознание нации» это метафора какая-то
    хотите узнать текущие состояние — спросите у яндекса, ВК. Уж в рунете у них самая полная инфа.
    Сможете разобрать его бигдату, можно думать о бигдате иностранной

    Лего ли найти чужие «налево» из бигдаты яши? Вот насколько это реально в текущий момент (а не в кибербанковском будущем бегущего по лезвию)

    Досье на человека — это не бигдата ведь. Это именно что досье.
    Вы, ИС, предлагаете таки собирать досье на всех жителей страны. На всякий случай? :) Чтобы любого человека моогли шантажировать не только мифический АНБ, но и вполне реальный ФСБ (и те, к кому эта база утечет)

  • Ответить
    Моммона

    Я знаю, как реформировать систему парламентских и президентских выборов таким образом, чтобы выборы невозможно было подделать или исказить через СМИ:

    http://keinkeinkein.livejournal.com/123798.html

    Я по ссылке выше в том числе и выложил список кандидатов (с фото), которые должны быть в России в бюллетене, если выборы станут прозрачными, азартными, чистыми и состязательными. Путин и Медведев там есть, все честно. Ну и еще мысль такая. Нужно как в Швейцарии делать, чтобы президент избирался на 1 год. А не на 6 лет, как в России (а фактически — на 12 лет, потом рокировка, потом 12 лет).

    Президента России нужно на 1 год выбирать. Посмотрите на Швейцарию, какое развитое государство. О, Швейцария, как там хорошо! Я на Google Street View сейчас смотрю. И ВВП на душу высокий, и ИРЧП (HDI).

  • Ответить
    Моммона

    > Огромное количество ЛПР, на которых можно влиять — никогда не избираются и даже не назначаются парламентом.

    Игорь, кто мешает их тоже выбирать онлайн на прозрачных, азартных, состязательных и чистых выборов на блокчейне? Все, что я предлагаю в совокупности, в миллион раз легче реализовать, чем «национализацию биг-дэйты гугла». Поймите же. Легче.

  • Ответить
    umkalive

    > Я не машу в поле мотыгой, потому что мои деды, погибшие под Москвой и Ленинградом, остановили и отогнали назад Запад, собиравшийся выдать каждому юберменшу ферму на Среднерусской равнине и по сто славянских рабов.

    Меня всегда занимал вопрос, как это так — осколочность сознания не приводит к шизофрении. Как можно вешать георгиевскую ленточку на ауди, как можно быть нормальным человеком и чикатилой в одном лице и тому подобные извращения. Вы, своей аргументацией, похоже проливаете свет на эту тайну. Видимо дело в какой-то эмоциональной целостности, которая у иных превалирует над здравым смыслом и обеспечивает целостность личности в одну харю. Видимо, это что-то такое, что называют женской логикой, что-то мне недоступное и существующее одновременно. Это интересно, я подумаю об этом еще.

  • Ответить
    Color

    Ашманов привел в пример бриташку, но забыл проверить оригинал статьи, где черным по белому написано, что на КАЖДЫЙ запрос к этой базе необходимо ОТДЕЛЬНОЕ решение суда.

    Ха-ха-ха.
    Про наш самый гуманный суд в мире и говорить нечего, тут просто будут парсить всю БД и выгружать на диски, а завтра на всех компьютерных рынках страны ДВД с инфой.

    В общем как обычно, поцреоты принимают желаемое за действительное, специально игнорируя ньюансы.

  • Ответить
    Valeratal No

    Вообще вся эта движку «гебня-бизнес» какой-то. Собирать данные для того, чтобы иметь компромат. Как мило :)

    Ведь для понимания настроений общества, достаточно ВК и Яндекса.

    Запретить иностранным компания собирать данные россиян? ну это не реально. Мы просто перс данные не запрещаем собирать тому же ФБ.
    Пнули вон Линкедин безобидный (не за сбор, а за отсутствие серверов в России с перс данными)

  • Ответить
    Карабас Б.

    >Доступ к сознанию нашей нации должна иметь наша нация
    >>Верно. Но вы же отличаете нацию от АП? Или не?

    Верно. Верно. Но.
    Ага — легко отличить то, что есть, от того, чего нет. АП — есть.
    Тут краеугольный камень в самом (не википедическом) понятии нации. Нации, то есть народа, цивилизации, етсетера — не суть как назвать, правильнее всего назвать Мы. Нация (то есть Мы) предполагает некую сущностную общность. Она есть? В чём? Не видна она. Настолько она уже не видна, что даже закон новый пытаются придумать, который будет говорить о том, что она видна. МЫ есть? Нет нас. Это видно по многим понятным приметам. Хотя бы по обсуждениям. Либо это МЫ глубоко внутри нас и покрыто всем этим наносным информационным и смысловым гуамо современного времени и недалекого прошлого.
    А бигдата — инструмент. Один из инструментов. Действенный, относительно новый инструмент. И отдавать его в руки чужим — (чужому Мы) чужой нации (в руки чужому гуамо) — нельзя. Не знаю что там у них внутри, но то, что можно наблюдать снаружи — ужасает. И что ещё больше ужасает — мы всё больше начинаем походить на них.
    Если кто помнит, Жванецкий в свое время говорил что-то примерно так про кино, когда наши советские актеры играли их жизнь — «и даже у их лошадей наши лица….» А теперь у нас (безлошадных) лица их лошадей.
    Да, с лицами нужно что-то делать.

  • Ответить
    sol289 > Andrey Sverdlichenko контекст

    Понимаете ли в чем дело, я 11 лет занимался разработкой одного из этих отечественных VPNов, вот буквально все 11 лет код фигачил. Главным был по его разработке. И то, что он не универсален, это была самая малая из его проблем на тот момент, что я ушел с той работы.

    когда б вы знали из какого сора растут стихи, не ведая стыда. главное — функцию выполняет? сертификат имел? ну и ок. опять же, 11 лет вам платили и вы (и думаю не только вы) чего-то там писали, развивались в этом смысле, и теперь можете написать коммент на роеме по теме русского инфобеза. не было бы этих 11 лет — что бы вы сейчас делали? кто знает, кто знает. но главное — не было бы этих 11 лет — отрасль российских ИТ безусловно потеряла бы в вашем лице. без ошибок, кривых и косых продуктов не будет хороших продуктов, ошибки и неудачи это та почва, из которой растет всё хорошее. почва нашей ИТ-отрасли пока что скудна по сравнению с ведущими странами, но даже на этой скудной почве кое-что уже выросло. я за дальнейший рост.

    А что касается персданных, мы с вами сильно расходимся в оценке что такое хорошо и что такое плохо. Когда стоматологическую клинику на три кресла вынуждают закупать весь этот долбаный комплект защитника персональных данных и заниматься плясками вокруг него, «обучением» персонала и т. д. —  для меня это ужас, потому что я видел, как все это делается, и как совершенно ни к чему, кроме нагрева воздуха и порчи бумаги, не приводит. А для вас, похоже, хорошо. Вы, случайно, не в каком-нибудь системном интеграторе работаете?

    вы как будто не читаете, что я вам пишу. а я вам пишу, что хорошо когда развивается отрасль, производящая продукты и специалистов. а вы мне про то, как кто-то хочет заработать на стоматологической клинике на три кресла, которые на минуточку зарабатывает деньги на состоянии здоровья человека, и если эта клиника хочет работать с людьми и их ПДн, то да, должна удовлетворять требованиям. вместе с тем, чем отличается клиника от любого другого предприятия по оказанию услуг населению? никто же не заставляет клинику обрабатывать именно специальные ПДн клиентов (сведения о здоровье). клинике это удобно, и за это удобство хранения у себя данных о здоровье людей нужно заплатить обеспечением безопасности этих данных. а вы как хотели? и есть путь не хранить специальные ПДн — заведите людям книжки и пишите свои каракули и вклеивайте снимки полости рта туда, и отдавайте эти книжки людям, пускай они свои ПДн носят с собой. не удобно, потеряют — да. зато бесплатно.

    некоторым кажется, что требования пожарных избыточны и не нужны (ну кого, спрашивается, спасут эти сигнализации и огнетушители? зачем, спрашивается, держать запасные выходы открытыми?), а вам кажется, что избыточны требования к информационной безопасности ПДн. я могу тоже не понимать каких-то требований, скажем, в бухучете. но они есть, они законны, и их надо выполнять.

  • Ответить
    Soran > Valeratal No контекст

    >Вообще вся эта движку «гебня-бизнес» какой-то. Собирать данные для того, чтобы иметь компромат. Как мило :)

    Еще раз, он есть, этот компромат, на того, на кого надо! Но Ашманий очень умело топит за то, чтобы не дать собирать этот компромат АНБ-ЦРУ-ет сетера. И у него, надо сказать, ловко получается наводить тень на ясный день. Его самого безусловно интересует две вещи: получить госденьги на эту муть и сохранить, как и раньше, возможность платить з/п в конвертиках. Но это все лирика, бог с ней. А вот практика. Спецслужбы (местные) имеют тонну компромата на каждую ключевую фигуру и всегда могут сделать этой фигуре предложение, от которого невозможно отказаться. Другое, так это то, что таких ключевых фигур, на котрые можно действенно давить извне исчезающе мало по сравнению с Васьками Пупкиными и их сверхценной бигдатой. Это значит, что американская разведка будет знать в любом случае, что депутат «А» любит метамфетамин и кокс, чиновник «Б» любит несовершеннолетних мальчиков, а начальник РОВД «Д» гей, и т. д., т.к. анализ слепка бигдаты не есть единственный канал получения информации. Вне всякого сомнения об этих особенностях депутата и чиновника будут знать и местные федералы которым в отличие от АНБ-ЦРУ гораздо проще оказывать давление на ту или иную фигуру, которая находится рядом в местной юрисдикции. И что мы имеем? Только то, что громоздить очепредного монстра, бесполезного и громоздкого на спине и так сдыхающего бюджета можно только с одной целью — тотального распила бюджетных средств. К реальной безопасности сие имеет очень отдаленное отношение.

    Если была бы важна борьба с компрометированными законотворцами (например), которые принимают те или иные решения под влиянием «вражеских» элит, или саботируют важные для страны решения под влиянием тех же элит, то мы бы увидели ни один десяток условных «улюкаевых» к настоящему времени. Но мы не видим. Т.е. либо таких компрометированных фигур «под давлением» нет, либо что-то совсем не то творится с федеральными службами, что все уперлось только в сбор бигдаты бабушек. Но это фантастика. А реальность такова, что и со спецурой все нормально и «грязных» чиновников и законотворцев полным полно, как и компромата на них. Но вот чего не хватает — какого-нибудь грандиозного повода для распила. Вот он и появился.

  • Ответить
    Valeratal No

    Да ведь и наши спецслужбы когда компромата нет, но он нужен, легко компромат доставали. Вспомните мальчика с девочками и мужчину с матрасом.

    Да что там говорить, без всяких бигдат 7 лет тетеньке дали за смс-ку трасграничную

    В данной ситуации коммерсанты-ИРИ продают идею тотального контроля местным спецслужбам. Поскольку бывших чекистов не бывает, то эти 1984-е идеи всегда интересны.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Все, что я предлагаю в совокупности, в миллион раз легче реализовать, чем «национализацию биг-дэйты гугла». Поймите же. Легче.

    Легче.
    Чувак, ты бабу себе найти не смог. А хочешь правительство для огромной страны выбирать.
    Найди для начала себе бабу, которая тебя полюбит — с помощью блокчейна или без него.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    В данной ситуации коммерсанты-ИРИ продают идею тотального контроля местным спецслужбам.

    И вот всё у вас так. Чувак, ты ИРИ-то откуда взял?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Да что там говорить, без всяких бигдат 7 лет тетеньке дали за смс-ку трасграничную

    Ей дали за государственную измену. Можно подумать, что если б она пользовалась почтовым голубем, то не дали бы.

  • Ответить
    Алёша Муромец > Карабас Б. контекст

    >В в какой тусовке они обретаются? Хотелось бы знать.

    ну я рассказывал уже что на ютубе можно без проблем найти ролики как люди в квартирах занимаются, например, опытами по холодному ядерному синтезу. причем видно что квартиры/гаражи мягко говоря не богатые, но всё что появляется на роликах куплено за свои деньги.

    суть здесь, само собой, не в том что какие то шизики с ютуба занимаются ХЯС, а просто как пример подвижничества, готовности отказывать себе в общепринятых материальных благах ради того чтобы спустить деньги на вундер-машины, непонятного предназначения.

    чем готовы пожертвовать «сотни тысяч писателей хабра» (далее СТПХ) из фантазий моммоны непонятно. хотя казалось бы даже зад со стула поднимать не надо, просто напиши какой нибудь код полезный для людей. но поскольку СТПХ выросли и живут в капиталистической парадигме, находясь в роли закрепощённого пролетариата (с соответствующей деформацией представления о реальности), и опыта в прикладной политике не имеют, тут обычно даже на стадии мечтаний встаёт вопрос кто будет бенефициаром потраченных человеко-часов, владельцем сервиса или приложения. на этом всё и заканчивается.

    тут фундаментальная проблема в том что IT-пролетариат из фантазий моммоны даже теоретически не сможет организоваться в подвижническую тусовку и навсегда прикован работать на дядю в обмен на возможность купить проститутку. это проклятие индивидуализма, как мировоззрения.

    уже давно много где описано что самым главным врагом капитала во времена информационных технологий теоретически является подкованный в гуманитарных науках программист, который может напрограммировать чего нибудь такое что подорвёт статус-кво нынешних т.н. «хозяев мира». поэтому соответственно перед Суверенным Капиталом стоит задача «социальной кастрации» программистов. по опыту последних 40 лет видно что вцелом как оказалось это задача несложная с точки зрения социального инжиниринга.

    тот же моммона (похоже что на полном серьёзе) называющий себя подлинным интеллектуалом даже примитивную социологическую деконструкцию «киберпанка» как жанра фикшена произвести не может, но зато полностью уверен что именно так и будет выглядеть будущее. и соответственно борется на просторах рунета за его воцарение. ну милота же.

  • Ответить
    Глеб Суворов

    народная бигдата: тут вот неподалеку, в соседней стойке, выложили 40 000 сотрудников нквд времен сталинских зачисток народонаселения.
    и что характерно — значительная часть фио получена из последующих расстрельных списков. как вот с этим быть?

    ведь пули летят в обе стороны — сегодня «радетели за государство» обобществляют бигдату простого народа, а завтра маммонии обобществят вас и опубликуют вашу бигдату на викиликс по примеру мистера эдварда сноудена.

  • Ответить
    udovenkoav > Игорь Ашманов контекст

    >Да, верно. Сейчас этот эксклюзивный доступ у АНБ. Это плохо.
    Внешний колдун читает наши мысли и вмешивается в них.

    >Доступ к сознанию нашей нации должна иметь наша нация — и только она.
    А остальные должны иметь доступ к тому, что она захочет им сказать.

    Как вы думаете ограничить влияние АНБ оставив возможность фейсбуку с гуглом присуствовать в РФ? Если у них остаётся доступ к сырым первичным данным — то какова цена что копия этих данных будет у нас? ну или наоборот копия наших данных у них.

    Вы при этом не получатете паритета вооружений. У нас то нету копии их данных.

  • Ответить
    Моммона

    Вы вообще не поняли суть моего комментария. Хорошо, переформулирую.

    Русские программисты — это единственная социальная группа, единственный малый народ, единственная социальная страта, которая всецело, вперед и с песней приветствует скорейший (чем быстрее, тем лучше) приход будущего, футуристический киберпанк, технический прогресс и сингулярность, и это видно даже по комментариям всех людей на сайте «Хабрахабр и Гиктаймс».

    Даже академики РАН и псевдоакадемики РАЕН так не рвутся в будущее и так не радуются достижениям в науке и техники, как русские программисты. По уровню пусть даже популяризации науки и свежих технологий, по уровню пусть даже статей и комментариев русские программисты — самая (!) передовая, смелая, подвижническая и прогрессивная сила России. Все самые новые веяния (блокчейн, беспилотники, IBM Watson, государство не нужно, альтернативы государству, прямое электронное народовластие, автоматические заводы, беспилотные такси, нанороботы и так далее) активно тащатся вперед, не обращая внимание на мракобесие и страхи.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Моммона контекст

    Вы не могли бы как-то подробнее расписать, что передового, смелого, подвижнического и прогрессивного в чтении новостей и обмусоливании выросших на этой почве бредовых фантазий и тупых предположений в уютненькой кунсткамере тоталитарного режима?

    Как вся эта прогрессивность вяжется с анальной огороженностью и агрессивной нетерпимостью местных жителей к любого рода альтернативным мнениям, ставящим под сомнение единственно правильное мнение «запад понад усё, рашка вперде»?

    Как вы относитесь к тому, что редакторский состав уже который год занимается целенаправленным формированием у аудитории правильного, русофобского восприятия этого мира подачей материала в стиле «у нас шпион, у них — разведчик», а отдельные редакторы на казалось бы техническом ресурсе «не для политики» в каментах спокойно дискутируют на тему ватанов, оккупантов, етс?

    И если все эти высокие технологии рассматриваются «русскими программистами» на хабре исключительно как повод в очередной раз устроить шабаш на тему «Пора валить из сраной рашки», радуются РП только успехам на Западе, вся популяризация заключается в репостах вконтактик и фейсбучек, а смелости хватает только на то, чтобы минусовать в карму не скачущим, то стоит ли эта страта хоть сколько-нибудь внимательного рассмотрения, а уж тем более уважения?

  • Ответить
    Джигсо

    >>надо строить такую же систему всеобщей слежки за грешками и будущими кандидатами за 15 лет до выборов
    >>Их путь к большим постам, где они влияют на жизнь и безопасность страны — очень многоступенчатый и часто неочевидный. И на путь и решения в вершинах графа — тоже можно влиять.

    Ну чтоже, идея здравая. Управление Западом в долгосрочной перспективе с помощью латентных пидарасов. Конечно, есть и слабоватые моменты в концепции — слишком долго ждать, когда они станут депутатами. Также и не факт, что по предъявлении им логов пятнадцатилетней давности они прям поведутся исполнять волю представителя другой страны.
    Тем более. как мы знаем, многие из них, к тому времени, выйдут замуж за аналогичных коллег (вспомним хоть министра ин. дел Германии и.т.п.) что приведет к «аннигиляции» сразу двух перспективных гомиков.
    Там, у них, на Западе — вообще быстро происходит трансформация этих самых взглядов. Мы же, рискуем оказаться в положении «людей с ближнего востока» которые снимают «компромат» по поеданию свинины и алкоголя — а потом приехав в заснеженную Мск, обнаруживают, что тут сплошь все едят свиной шашлык, запивая водкой. Т.е. все относительно.
    Огромные затраты на хранилища данных (строительство, железо, обслуга) может просто не сработать. (через 15 лет). В конце концов, может и внешнеполитическая ситуация измениться. И мы останемся с кучей нереализуемой инфы про посещение сайтов иностранными подростками несколько десятилетий назад.
    Как говаривал герой Кадочников в фильме «Подвиг разведчика» — еще немного терпения и ваша щетина превратится в золото!
    Непонятно также и как реализовать это в других, не менее важных цивилизациях — ближневосточной и восточной. Там вообще многие вещи им пофигу.
    Таким образом, проект сырой. Но требует гиганстких затрат и обсуживания на много лет вперед. Эффект — несколько гипотетических педиков в парламентах и директор завода какгогото (но это врядли, там отбор другого типа).
    Зная, что эти гады реально глосованием принимают решение, то для достижения заметного эффекта нам надо, чтобы наших пидараов там было большинство, а в ряде случаев (корпорации, советы директоров итп) — и 3\4 голосов.
    Это больше смахивает на маниловщину и математический брэд.
    Вместе с тем, учитывая очевидную бессмысленность и огромную стоимость затеи, компетентным органам неплохобы разобраться, не являются ли затейники сами уже теми самыми внедренными Западом пидарасами, коли предлагают такое.

  • Ответить
    Моммона

    > Вы не могли бы как-то подробнее расписать, что передового, смелого

    Мог бы. Русские программисты:

    1. Развеивают информационное поле мракобесия, продвигая и агитируя за скорейший (чем быстрее, тем лучше) приход будущего, футуристический киберпанк, технический прогресс и сингулярность.

    2. Морально готовят общество к технократическому будущему, переводя на русский язык новости науки и высоких технологий.

    3. Доброй волей формируют русское гражданское общество, обсуждая в комментариях на «Хабрахабр и Гиктаймс» все новости, включая политику и законопроекты.

    4. Иногда объединяются в группы и делают стартапы. Но чаще участвуют в любых проектах, связанных с краудсорсингом, краудфандингом и open source. Я лично участвую в ZeroMQ и еще кое-каком оперсорце. Половина русских программистов что-то куда-то коммитит в open source — достояние человеческой цивилизации.

    5. Ведут блоги, борются с ретроградами, мракобесами и противниками технократии, технократического строя.

    > русофобского восприятия этого мира

    Русофобия — это ненависть к русской нации. Русофобов на сайте «Хабрахабр и Гиктаймс» нет вообще, потому что они почти все по национальности русские (я тоже русский по «пятой графе»), а самоненависть иррациональна.

  • Ответить
    Моммона

    А еще русские программисты — единственная социальная группа в РФ, которая знает, как нужно реформировать страну в русле технократической концепции мироустройства. Только русские программисты знают, как нужно организовать выборы таким образом, чтобы не было:

    1. Подделок, каруселей, кражи голосов, вброса голосов мертвых душ. Подсказка: выборы должны стать прозрачными.

    2. Манипуляций через СМИ, создающих в кривом зеркале телевизора одного супергероя и «некрасивых подружек» для контраста (Зюганов, Жириновский). Подсказка: выборы должны стать азартными.

    3. Прихода к власти некомпетентных, лживых и нелогично рассуждающих людей, зиц-председателей. Подсказка: выборы должны стать состязательными.

    4. Премодерации по политическим взглядам и убеждениям. Подсказка: выборы должны стать чистыми.

    Если бы русские программисты управляли Россией, наша страна процветала бы.

  • Ответить
    Моммона

    Только технократы могут сделать Россию великой, реализовать высокий уровень жизни, высокий ИРЧП (HDI), высокое качество жизни. Судите сами:

    — В 1663 году был создан электростатический генератор.

    — В 1729 году была осуществлена передача электроэнергии на расстояние по проводам.

    — В 1745 году был создан первый конденсатор.

    — В 1800 году был создан гальванический элемент.

    — В 1891 году был разработан высокочастотный радиопередатчик.

    — В 1926 году была запущена первая ракета с жидкостным ракетным двигателем.

    — В 1961 году первый космонавт совершил орбитальный полет.

    — В 1962 году первый астронавт совершил орбитальный полет.

    — В 1969 году люди уже топтали подошвами лунную поверхность.

    Как видите, от изобретения первого генератора разрядов до хождения пешком по Луне прошло примерно 300 лет. Глядя в ретроспективе на всю хронологию разработок в области электромагнетизма, ракетостроения, радиосвязи и космонавтики, я понимаю, что не было никаких объективных причин, по которым то же самое нельзя было реализовать за 30 лет, а не 300. Если бы миром в конце XVII века правили не аристократы, а технократы, то уже в 1700 году человечество ходило бы стопами по лунному реголиту. Аристократы — это биологические враги технократов. Ресурсами и территориями должны управлять подвижники, которые будут толкать и форсировать технический прогресс, а не узурпаторы, смысл жизни которых заключается в устранении альтернативных кандидатов «на дальних подступах», расчистке политического поля от харизматичных идейных пассионариев и искусственном торможении объективного технического прогресса. Кстати, к более ранней истории это тоже относится. Аккадская цивилизация, строившая библиотеки и зиггураты, тоже могла бы проделать путь от первого генератора статических разрядов до полета на Луну за 30 лет, если бы аккадская буржуазия и аккадский народ объединились и вместе повесили аккадских аристократов на фонарных столбах. Если бы не потомственные деспоты, чрезмерно увлеченные ростом своего рейтинга, а также ботоксом, золотыми нитями и коллагеном, то Аккад давно бы посылал своих космонавтов на Луну, ну, а Илум (программно-аппаратный комплекс плановой автоматической экономики на блокчейне) управлял бы сейчас всей экономикой Междуречья.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Моммона контекст

    Я чуть не расплакался, какие же милые эти ваши русско-хабровские программисты! Я-то по наивности думал, что они тупо читают статейки, лайкают друг друга за посты и каменты «кто громче вскукарекнет, как в рашке все плохо», много кричат о своем грандиозном вкладе в open source в виде трех строк ушедшего в мусорку коммита, старательно выпиливают всех здравомыслящих людей с ресурса, строят на ресурсе тоталитарную секту единственного правильного мнения и постоянно с умным видом лезут в области, в которых ничего не понимают, но все равно не рефлексируют, распространяют, а тут вон оно чо, Михалыч.

  • Ответить
    Моммона

    Русские программисты — это особый класс, это особая страта, это особая нация, это малый народ. Русофобии, кстати, вообще не замечал у них. Адекватный современный человек не может ненавидеть какую-то национальность.

  • Ответить
    Моммона

    Русские программисты вполне нормально относятся к России, даже верят в то, что у нее есть будущее, поэтому массово не валят в ЕС и США.

    Вот Администрацию Президента РФ не любят, парламент не любят, Правительство не любят, потому что не считают легитимным. Русские программисты за километр видят то, что выборы в РФ не являются чистыми, состязательными, прозрачными и азартными. Россией правит deep state из примерно десяти закулисных игроков, которые вертят Администрацией Президента РФ, как хотят. А она уже вертит парламентом, судами, Правительством и так далее как хочет. В эту закулисную антидемократическую десятку Путин входит, конечно. Входит и Сечин, и Ротенберг-старший. Но Путин в этой десятке находится в самом низу закулисной иерархии.

    К русскому народу русские программисты относятся хорошо, просто считают, что он оболванен пропагандой по ТВ. Я пробовал смотреть Первый канал — там пропаганда просто геббельсовская, причем рассчитаны эти передачи не на мирных интеллектуалов-программистов, а на агрессивных люмпенов и пьяных ВДВшников, которые рвут майку, стоя в фонтане.

    Но ничего, все наладится.

  • Ответить
    BigBrother > Моммона контекст

    > Русские программисты вполне нормально относятся к России, даже верят в то, что у нее есть будущее, поэтому массово не валят в ЕС и США.

    Массово — пожалуй. Только вот из программеров, с которыми я работал в Яндексе, в России осталось около 5%.

  • Ответить
    Andrey Sverdlichenko > Keks контекст

    Не, если хочется позаниматься «совершенствованием систем информационной безопасности», наворовать кредиток и спокойно сидеть на жопе, то ФСБ и менты безусловно лучше ФБР, тут никто даже не спорит.

  • Ответить
    Джигсо

    и всетки никак не могу понять, каким образом будет происходить «практическая реализация» накопленных данных?
    Сам процесс накопления всегда приятен: закупки огромного числа серваков, большущие откаты, налаживание, суета итп. — при этом никто не спрашивает за результат. Потом «накопление» — лет 5 балдежа, тоже нет результатов, т.к. «недостаточно данных».
    А вот потом то как в этом всем разобраться и главное — куда девать «данные»?
    Вспомнился Маяковский: Уважаемые
    товарищи потомки!
    Роясь
    в сегодняшнем
    окаменевшем говне,
    наших дней изучая потемки,
    вы,
    возможно,
    спросите и обо мне.
    И, возможно, скажет
    ваш ученый,
    кроя эрудицией
    вопросов рой,
    что жил-де такой
    певец кипяченой
    и ярый враг воды сырой.
    Профессор,
    снимите очки-велосипед!
    Я сам расскажу
    о времени
    и о себе.

    Ключевое слово у автора — «в окаменевшем». Как хорошо, что лет 20 назад никому не пришло в глову хранить всю эту хлабудень. Ктото в Хопер-инвест и МММ инвестировал, ктото ходил в малиновом пинжаке, ктото какието кассеты брал в видеотеках… Надо было журналы записей видеотек сохранить.
    Также хотелось бы уточнить у АНБ и ФБР: они планируют собирать данные на весь белый свет, все страны и потом всех шантажировать посещением какихто сайтов или только нас? Не треснет ли у них харя от этой титанической работы или они и не собираются подобной фигней заниматься?
    Или вот даже отсеем мы этих политически-перспективных гомиков (по Ашманову) — а у них бац — и нет денег на, скажем, поступление в престижный универ или избирательную кампанию в парламент. Надо ли на этих стадиях оказывать им всем фин. поддержку? И не превратится ли, такм образом. вся эта затея в банальную поддержку зарубежных извращенцев защот бюджета РФ?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вы воображаете себе разный абсурд, а потом пытаетесь про него что-то выяснить у прохожих.

    Вам говорят: вот что делают США и пророк его АНБ. Вот вам Гардиан, вот вам Сноуден, вот вам закон о взломе заграничных компьютеров.
    Надо защитить от них данные наших граждан.

    Вы сначала падаете в обморок и судороги с криками «не верю», а потом спрашиваете, как же мы-то будем делать то же самое.
    Да никак, чуваг. Мы не будем.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    мирных интеллектуалов-программистов

    Чуваг себя назвал интеллектуалом в семнадцати каментах подряд. Да не по разу. Видимо, это и есть причина, зачем ходит сюда и пишет простыни.

    Чуваг, ты не интеллектуал. Ты подёнщик, батрак, выполняющий тупую умственную работу.

    Ты и в бытовом смысле довольно недалёкий, да и в писанине бесконечной, ажурной, повторяющейся, цикличной, виден не интеллект, а свободно генерирующий цепочечную самоподдерживающуюся ерунду мозг, как у шизофреника.

    Интеллектуалы-программисты вот здесь:
    https://ria.ru/science/20160519/1436587426.html

    С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Команда Санкт-Петербургского государственного университета победила на студенческом чемпионате мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC), сообщается на сайте вуза. Кроме того, команда МФТИ заняла на этом чемпионате 4 место и получила золотые медали, а еще три российских вуза — ИТМО, УРФУ и ННГУ — стали призерами.

    …Представители Петербургского университета обошли соперников из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, Шанхайского университета Джао Тонг, Московского университета, а также петербургского университета ИТМО, команда которого заняла второе место.

    Студенты СПбГУ уже выигрывали чемпионат мира в 2000, 2001 и 2014 годах. Университет ИТМО (университет информационных технологий, механики и оптики) становился абсолютным чемпионом ACM ICPC в 2004, 2008, 2009, 2012, 2013 и 2015 годах.
    МФТИ, в свою очередь завоевал второе в своей истории золото —первые медали программисты из Долгопрудного завоевали в 2012 году, на чемпионате в Варшаве.

  • Ответить
    Soran

    Станислав Кузнецов

    >Как вы относитесь к тому, что редакторский состав уже который год занимается целенаправленным формированием у аудитории правильного, русофобского восприятия этого мира подачей материала в стиле «у нас шпион, у них — разведчик», а отдельные редакторы на казалось бы техническом ресурсе «не для политики» в каментах спокойно дискутируют на тему ватанов, оккупантов, етс?

    Это очень плохо. Также, как плохо и то, как пиарщики пиарят те малые успехи, которые все-таки в России есть. Бездарно, коряво, «на от…бись». Так эта проблема решается «имеющимися силами и средствами» — вызывают редактора на беседу, показывают материал на него и он начинает петь, как канарейка. Совершенно нет никакой необходимости городить бюджетного монстра ради решения подобных проблем.

    Джигсо

    >Тем более. как мы знаем, многие из них, к тому времени, выйдут замуж за аналогичных коллег (вспомним хоть министра ин. дел Германии и.т.п.) что приведет к «аннигиляции» сразу двух перспективных гомиков.
    :))))))))) Абсо-факин-лутли мейт! В большинстве случаев плевать хотел объект воздействия на иностранный компромат, когда в соседнем квартале сидит спецура и знает все то же самое.

    >Огромные затраты на хранилища данных (строительство, железо, обслуга) может просто не сработать.
    >Но требует гиганстких затрат и обсуживания на много лет вперед. Эффект — несколько гипотетических педиков в парламентах и директор завода какгогото

    А вот тут ошибочка. Самый главный «эффект» всей этой бодяги — условные «ашмановы» уже освоят деньги, купят с кредитки домик в Пало-Альто, и, возможно даже, успеют отбыть в этот домик «на задание», сделав всем ручкой. По этому поводу вся игра.

    >Вместе с тем, учитывая очевидную бессмысленность и огромную стоимость затеи, компетентным органам неплохобы разобраться, не являются ли затейники сами уже теми самыми внедренными Западом пидарасами, коли предлагают такое.

    «Золотые слова, Юрий Венедиктович!» © Полностью согласен.

    >А вот потом то как в этом всем разобраться и главное — куда девать «данные»?
    Никуда. Деньги будут уже освоены. Актеры этого плохого спектакля будут уже «на задании». В Пало Альто.

    Ой, Ашманов подогнал ссылочку:

    >Вот как нормальные люди делают в Цивилизации:
    https://hightech.fm/2016/12/01/hacking-right

    Ну и далее знакомое словоблудие:

    >Вот вам Гардиан, вот вам Сноуден
    Ой, какие надежные источники! Можно подумать, что до срывателя покровов Сноудена в российском разведсообществе никто ничего не знал! Интересно, Ашманов в это верит, или рассчитывает на то, что все вокруг идиоты?

    >вот вам закон о взломе заграничных компьютеров.
    И чо? Что вызвало такое негодование у чувака? Все взламывают компьютеры друг-друга, вся спецура (по мере возможности) безо всяких специальных на то законов. Разведдеятельность, это называется, а чувак прикинулся, что он об этом ничего не знает. То, что в штатах это узаконили специально, является следствием особенностей американской правовой системы — просто подстраховались от возможных рисков.

  • Ответить
    Юрий Клейнер

    Чудны дела твои, Господи! Вот Ашманов говорит:

    «Надо защитить от них данные наших граждан».

    Каких это «ваших»? Кому надо? Вам? Вот и защищайте свои личные данные, если вам надо! Мне вот не надо, чтобы некто Ашманов защищал мои данные ни за деньги, ни бесплатно! Граждане сами должны решать, кому предоставлять, а кому нет свои персональные данные, защищать их, или нет!

  • Ответить
    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    >>вот вам закон о взломе заграничных компьютеров.
    >>Надо защитить от них данные наших граждан.

    Минуточку. Давайте не будем валить все в кучу. Одно дело — борьба со взломами, другое — сбор бигдата на всех и вся, включая тамошних подростков.

    Наскольо можно судить, в данной ветке какраз идет речь о бигдата (т.е. всей совокупности активности индивидов в сети).
    Никто же не говорит о вопросах безопасности? И замки у нас на дверях у каждого, а у некоторых и консъержки и охрана даже на въезд на территорию.
    Но что есть бигдата? Как ее можно защитить и возможно ли в принципе? Дает ли она хоть какуюто инфу, которая может быть полезна?
    Для коммерческих структур понятно — какждой фирме интересно, сколько, допустим, ее продукиции запрашивают, сколько какой покупают итп.
    А всю то фигню обо всех копить, да еще и национализировать, какой смысел?
    90% это логи Эллочки-людоедки. Что там изучать? Сколько часов некий Василий играл в танчики. Это интересно производителям игры. Но мы и так знаем, что это за Василий, без бигдата?
    Тем более, усиливающуюся тенденцию на примитивизацию — вчера предложили 5−6 классиков изучать в школе, да и все.

    И вот что характерно — никаких внятных причин, аргументов, доводов, в пользу этой самой национализации бигдаты так и не прозвучало.
    Даже несколько еще новостей в стиле «мало кто понимает ценность…блабла».
    Ну, вот, и пытаемся выяснить ценность ету самую. Убедите людей, глядишь, все будут горой за эту затею?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    > другое — сбор бигдата на всех и вся, включая тамошних подростков.
    Наскольо можно судить, в данной ветке какраз идет речь о бигдата (т.е. всей совокупности активности индивидов в сети).

    Но не идёт о сборе. Вы выдумываете что-то своё и с этим с собою спорите.

    Аргументы я приводил выше, вам они — мёртвому припарки.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вот цитата из довольно большого документа про БПД, написанного мной и Натальей для Рабочей группы при АП:

    6.3. Кому принадлежат и должны принадлежать пользовательские данные?

    Являются ли Большие пользовательские данные собственностью граждан? Ответ кажется очевидным — конечно, это же их данные. На самом деле, ответ не вполне верный или не вполне точный. Это легко понять, попытавшись определить, может ли гражданин хоть как-то распоряжаться этой своей «собственностью».

    Возможность распоряжения своими БПД
    Принадлежит ли гражданину серия видеороликов о его перемещениях по городу в прошлую среду, снятых ста сорока различными камерами, принадлежащими сорока семи разным собственникам?
    А логи перемещений пользователя по сайтам, записанные установленным на эти сайты счётчиком или кодом рекламной системы?
    Очевидно, нет: гражданин не знает об их существовании, а если и догадывается, не знает, ни кому они принадлежат, ни как их получить, посмотреть, стереть, запретить использование и публикацию, отозвать свои БПД.
    Гражданин не имеет инструментов для такого контроля и распоряжения. Очевидно, нельзя полноценно владеть тем, чего никак не контролируешь и не распоряжаешься.

    Соглашения о правилах использования сервиса
    Интернет-компании, напротив, считают, что эти данные принадлежат им — потому что у них имеются крайне удобные пользовательские соглашения (или «публичные оферты», «пользовательские лицензии» и т. п.).

    Практически в каждом публичном интернет-сервисе имеются пользовательские соглашения, которые требуется «подписать» перед началом использования. Подписание в подавляющем числе случаев выражается в том, чтобы нажать кнопку «Согласен».

    В них обязательно имеется пункт о том, что все данные пользователя добровольно передаются и принадлежат сервису, который может делать с ними что угодно. В том числе, например, в пользовательских соглашениях Гугла и Фейсбука прямо говорится о том, что данные по усмотрению сервиса могут передаваться коммерческим или правительственным организациям США, по их требованию и по законам США (см. выше).

    В большинстве случаев пользовательские соглашения интернет-сервисов и/или практика работы с БПД рабски скопированы с западных соглашений и зачастую прямо противоречат законам РФ.
    Частным случаем такого противоречия является авторское право на контент.

    Сбор и использование БПД «по факту»
    Часть тех игроков медийного рынка, кто собирает БПД, пользовательских соглашений и регламентов не имеют вовсе или не требуют согласия для начала работы — например, поисковики, рекламные сети, счётчики посещаемости, системы веб-аналитики, СМИ и другие медийные площадки.
    Часть этих сервисов вообще не видна пользователю, ибо представляет собой невидимый пиксел или программный код на странице посещённого пользователем сайта, однако тем не менее собирает полноценные БПД.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Кто должен владеть БПД?

    Нам представляется, что Большие пользовательские данные должны быть признаны собственностью нации, и защищаться государством в этом качестве.
    Для понимания того, как это нужно делать, очень удобна метафора понимания БПД как Цифровых недр (см. ниже).

    8.1. Осознание проблемы: аналогия «Цифровые недра»

    Аналогия с недрами. Для понимания ситуации с БПД, на наш взгляд наиболее подходит аналогия с недрами. БПД — это аналог полезных ископаемых, золота, нефти и урана. Не случайно анализ Больших данных на английском уже 30 лет так и называется «Data Mining».

    Площадка и недра под ней. Земля и недра под ней — разные правовые сущности. Землю у нас можно купить, получить в подарок, по наследству или от государства. Но разрабатывать недра под этой принадлежащей тебе площадкой — нельзя, если нет специальной лицензии.
    Ты можешь строить на своей площадке, использовать выкопанный песок для стройки, но копать можешь не глубже, условно говоря, 5 метров, или глубины, предусмотренной архитектурным проектом.
    Владение медийной площадкой или платформой с большой аудиторией точно так же не равно владению «пользовательскими недрами» под ней. Данные пользователей, которые пришли на твою площадку — не принадлежат бизнесу. Бизнес — просто временный пользователь этих данных.
    Ограничения по глубине. Кажется очевидным, что площадка или платформа может использовать БПД для улучшения своего сервиса, но при этом не должна:

    а) собирать БПД, не предупреждая пользователей явно, в виде предупреждения на сайтах и в приложениях, и в пользовательском соглашении,
    б) копать слишком глубоко БПД даже для себя, добывая о пользователях слишком интимные знания,
    в) продавать данные наружу, другим игрокам без специального разрешения в том или ином виде,
    г) продавать или передавать БПД за рубеж, иностранным государствам и организациям, без декларации такой деятельности и специального разрешения.

    Сейчас же эту «цифровую нефть», собственность всех российских пользователей, то есть нашей Цифровой нации, выкачивают бесплатно и невозбранно, совершенно бесконтрольно. В первую очередь иностранцы, поскольку у них самые большие «буровые вышки» и «шахты» — то есть самые широкие линейки сервисов.
    Нужен анализ проблемы БПД и выработка отношения к ней на уровне страны.

    8.2. Аналитическая работа
    Нужно запустить одно или несколько исследований проблемы (НИРов), выработать определения, модель отрасли и модель угроз:
    • Определение. Нужно выработать единое определение БПД. Нужно определить, какие БПД являются идентифицирующими, какие подпадают под действие 152-ФЗ, а какие нет.
    • Определение производных данных. Нужно точно определить свойство БПД по порождению производных данных, то есть свойство позволять анализ, идентификацию, получение Персональных данных и других личных данных пользователей на основе собранных данных.
    • Категории БПД. Нужно разделить БПД на данные личные, корпоративные и государственные,
    ….

  • Ответить
    yaneblog

    Многоуважаемая чета Ашмановых собирается строить русский палантир? Это до или после базы на Луне? Предлагаю строить ДЦ для БПД на берегу моря Ясности.

  • Ответить
    kikap > Игорь Ашманов контекст

    Ашманов уже столько параноидального бреда нагнал в интернет, что с ним можно «дискутировать» цитатами из него же :-) Вот, например:

    > Нет заказчика. Если у вас есть интерес и несколько миллиардов рублей
    > Да никак, чуваг. Мы не будем.

    И вообще, «в писанине бесконечной, ажурной, повторяющейся, цикличной, виден не интеллект, а свободно генерирующий цепочечную самоподдерживающуюся ерунду мозг, как у шизофреника.»
    Лучше и не скажешь.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Чуваг. Кикочка. Нет заказчика на русский Палантир (у АиП и Инфовотча). Не будем (мы, Россия, не будем повторять гадости США, взламывать компьютеры за рубежом и собирать досье на весь мир).
    Это вещи, конечно, связанные — что не будет симметричного ответа на гадости и что нет заказчика на русскую Призму/Палантир/Эшелон.

    Но, если, Кикунчик, у тебя есть несколько миллиардов рублей на первые пару лет, то тебе можем сделать.
    Только для вас. Нигде больше не найдёте. Со скидкой. Солидная вещь. С отделкой и гравировкой. Ручная работа. Внуки ваши носить будут. Износу нет.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Soran контекст

    Ой, какие надежные источники! Можно подумать, что до срывателя покровов Сноудена в российском разведсообществе никто ничего не знал! Интересно, Ашманов в это верит, или рассчитывает на то, что все вокруг идиоты?

    Я рассчитываю, что разговариваю не с разведсообществом (тем более, что это рабская калька с американского), а глупыми ойтишнегами. Оттого ссылаюсь для них на открытые источники, а что — не надо было?

    И что вы-то контору палить не будете, Зорик. А вы палите, товарищ член разведсообщества.

  • Ответить
    kikap > Игорь Ашманов контекст

    Ну то есть за вычетом «цепочечной самоподдерживающейся ерунды» получается что симметричного ответа на гадости не будет не потому что на гадости не способны, а потому что «денег нет». А если немного денег дадите, то мы и на гадости способны, страшно подумать на что вы способны за много денег!

  • Ответить
    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    8.2. Аналитическая работа
    Нужно запустить одно или несколько исследований проблемы (НИРов), выработать определения, модель отрасли и модель угроз:
    • Определение. Нужно выработать единое определение БПД. Нужно определить, какие БПД являются идентифицирующими, какие подпадают под действие 152-ФЗ, а какие нет.
    • Определение производных данных. Нужно точно определить свойство БПД по порождению производных данных, то есть свойство позволять анализ, идентификацию, получение Персональных данных и других личных данных пользователей на основе собранных данных.
    • Категории БПД. Нужно разделить БПД на данные личные, корпоративные и государственные,

    вот вот вот. Я про то и талдычу. Т.е., перевозя с канцелярского на русский — до сих пор непонятно, что это за такие БПД, как их классифицировать, какие они бывают, какие от них угрозы и вообще зачем они нужны.
    Раз непонятно — то сперва надо разобраться, наверное? и уж потом решать — недра это или не недра.))))
    Т.е. в «дорожной карте» пункт 8.2 было бы уместнее поместить на позицию 1.1 и, в зависимости от данных, полученных на сонове исследований, принмать решение про государственные недра.
    На полигонах, мусорных свалках — тоже, в некотором роде хранятся «недра». И ценного там, наверное, немало и информации можно нарыть какойто, если покопаться. Но чтото такие «недра» мало желающих у себя хранить.

    Не ново также и то, что все эти БПД (а точнее — часть их) так или иначе давынм давно собираются заинтересованными интересантами. Когото посещаемость, когото еще какаято статистика интересует.

    И? Какие конкретные примеры враждебного использования данных кемто против когото можно привести? Какие прецеденты? (кроме накрутки щетчиков роботами и т. п.)

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    до сих пор непонятно, что это за такие БПД, как их классифицировать, какие они бывают, какие от них угрозы и вообще зачем они нужны.

    Верно. Писучему подписчику Роема непонятно. И чо.
    И даже если разъяснить подробнее — а выше довольно много текста про это — он всё равно будет играть в игру «принеси камень из кучи», капризничать, что неясно, что не убедили т.п.

    Но главное даже не это, а то, что вообще-то не очень важно, понятно ему или нет. Законы принимать, данные обрабатывать будет не он.

    Те, кто обрабатывает и извлекает пользу или наносит вред уже сейчас — всем понятно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    А в дорожной карте пункт 8.1 и будет первым. Он восьмой в документе на 40 страниц потому, что сначала там про типы данных, риски, игроков рынка, определения и постановку задачи.
    Карта сейчас дописывается. И начинаться она будет с НИРов, естественно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    симметричного ответа на гадости не будет не потому что на гадости не способны, а потому что «денег нет».

    Вообще-то наше государство и нация делают в среднем значительно меньше гадостей, чем европейцы и американцы, даже когда есть все возможности для этого, денежные и политические.
    Мы никогда не бомбили ядерными зарядами города с гражданским населением, как американцы, хотя ядерного оружия у нас полно. А американцы с этого начали.
    Мы не устраивали ковровых бомбардировок мирных городов. Забрав себе Германию и пол-Европы, мы не загнали население в концлагеря, в расстрельные рвы и в печи — как сделали у нас европейцы, мы выкатили полевые кухни и начали их кормить вместо этого. Мы не посыпали ядовитыми дефолиантами целые страны, мы не вторгаемся каждый год в новую страну, мы не разламываем нормальные страны и не превращаем их в дикое поле исламских бандитов и т. п.

    Поэтому мы точно не будем делать всё точно так же, как американцы. Ответы будут асимметричными, в том числе потому что мы вообще другие.
    Например, мы не будем шпионить за всем миром и строить мировую систему лжи и подавления, как они. А защищаться от лжи, слежки и давления конечно, будем.

    Как писал Мараховский, на геополитическом рынке появилось наше УТП для стран, но оно — другое. Оно не включает в себя отъём суверенитетов и кидание союзников.

    А если немного денег дадите, то мы и на гадости способны

    Это уже про меня и мои компании, а не цивилизационную модель РФ.
    Как говорил знакомый Израиль Моисеевич, «дорогие мои, государство — это не я».
    Можете не передавать приветы государству и лично ВВП через меня.

    Так вот я — разработчик программного обеспечения. Я могу разрабатывать или не разрабатывать всякие палантиры, потому что последние 30 лет занимаюсь всяким ИИ, NLP, поисковыми машинами и т. п.
    Будет заказ — могу разработать что угодно. В пределах здравого смысла и внутренних этических ограничений.

    Собственно, Крибрум, например — анализ социальных сетей, СМИ и блогов — мы уже разрабатываем на свои и продаём сервис.
    Часть из этого подобна разработке оружия, часть вполне невинна.

    В любом случае, настоящих, пацанских аналогов Призмы, Палантира и Эшелона в РФ пока нет, да и задача пока не поставлена.
    Есть какие-то системы, все они пока частичные, обрывочные и т. п.

    Но надо понимать, что спецслужбы РФ рано или поздно такую или похожую задачу поставят и какую-то систему в свои руки получат. Будет АиП, Крибрум и ИВ в этом участвовать — неизвестно.
    У маршала, как говорится, свои внучата есть.

    В любом случае мы на это не рассчитываем, а занимаемся своим бизнесом. Если бы мы сидели и ждали жирных госзаказов на туманные большие страшные системы — мы бы давно зубы на полку положили.
    И глупая идея, которая гладко заходит либералу, что вот они пишут бумаги для АП, чтобы получить потом госзаказ на такие системы — как обычно, путает причины и следствия. Мы пишем бумаги и сидим в разных рабочих группах, потому что у нас УЖЕ есть свой бизнес и понимание, поэтому и зовут.

  • Ответить
    kikap

    > и внутренних этических ограничений.

    > потому что мы вообще другие.

    Ашманов проходит тест Тьюринга в прямом эфире.

    > Мы никогда не бомбили ядерными зарядами города
    > рано или поздно такую или похожую задачу поставят

    Вот и я о чом: города не бомбили потому что ядерного оружия хоть и полно, но дорога ложка к обеду, его у русских когда надо не было. То ли денег не было, то ли физиков подходящих. Поэтому пришлось забрасывать Берлин привычным пушечным мясом, а не превращать его (или скорее какой-нибудь Киль в качестве наглядного примера) в радиоактивную пустыню.

    Так что не надо задвигать свою «цепочечную самоподдерживающуюся ерунду» про высокие моральные принципы русского народа. Закажут — сделаете как миленькие. Только косую, кривую и медленную.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    А когда взяли Берлин, всех немцев загнали в амбары и сожгли?

    Кика, тебе там, похоже, совсем делать нечего.
    Ты уже принялся вырезать кусочки из моих текстов и составлять из них сатанинские послания. Вот тут про ядерные бомбы, а тут про задачу, давай-ка склеим.

    Может, тебе больше уделить внимания ассимиляции в США?

  • Ответить
    Моммона > Игорь Ашманов контекст

    > Оно не включает в себя отъём суверенитетов и кидание союзников.

    Я прекрасно понимаю ваш дискурс и то, о чем вы пишете, поскольку не первый год слышу слова «суверенитет», «геополитика», «нулевая изотерма января» и «Запад». Лучше другое скажите.

    Вот смотрите. В мире 196 государств всего. Представьте себе, о Игорь Ашманов, возбуждающийся на слово «суверенитет», что на планете будет 196 суверенных государств. Представили? Отлично. Мечта Николая Старикова и Вовки Путина реализована. А теперь скажите, а кто защитит людей, личностей, индивидов, индивидуалистов от этих суверенных («пошли все в…") авторитарных деспотических 196 государственно-пограничных образований?

    Если вы всерьез задумаетесь над этим вопросом, то поймете, почему русские программисты скептически воспринимают Старикова, Путина, суверенитеты, суверенность, сакральные скрепы Корсуни и так далее. Индивид (особенно — программист, русский программист) будет в миллион раз лучше и безопаснее жить в Москве, если мир будет двигаться к условной обама-клинтоновской глобализации, особенно если рулить всеми будут технократические ТНК, в которых работают программисты.

  • Ответить
    umkalive

    > В пределах здравого смысла и внутренних этических ограничений.

    Вот иные дети попадают на воспитание к бойцам ИГ. Тэскаать, предоставляют свой мозг в эксклюзив. Вот северные корейцы предоставили свой коллективный разум в эксклюзивное пользование, тоже неплохой пример для «будет заказ — сделаем».

    Дети вполне себе счастливы, также как и корейцы, насколько я понимаю. Заказ выполнен, бабосы выплачены, все довольны. Но что-то походу все равно не так, или мне чудится?

  • Ответить
    Алик Алик

    >> Когда вы в последний раз открывали Vim или Emacs? В каком тысячелетии?

    Да никогда. Весь ИИ делается на мастдае, пхп и «русском» апаче.

  • Ответить
    Моммона

    То, что Ашманов и прочие запутинцы плотно сидят на венде, уже все знают:

    http://keinkeinkein.livejournal.com/132594.html

    Но речь не об этом. Vim и Emacs есть в том числе и под ОС MS Windows. Речь о том, что какой-то коммерс назвал себя разработчиком софта, хотя разработкой софта, сидя за клавиатурой, занимался в последний раз в прошлом тысячелетии.

  • Ответить
    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    >> А в дорожной карте пункт 8.1 и будет первым.

    Ну вот. Видите, в данном вопросе у нас полностью совпали мнения. И я всего лишь, хочу большей ясности, глядишь — и к другим тезисам присоединюсь)))
    Просто вы очень сумбурно, непоследовательно излагаете мысли. Также хромает и аргументация. Изза этого и сыр бор.

    ————-
    >>>Верно. Писучему подписчику Роема непонятно. И чо.
    И даже если разъяснить подробнее — а выше довольно много текста про это — он всё равно будет играть в игру «принеси камень из кучи», капризничать, что неясно, что не убедили т.п.

    Странно както, коллега, если в споре по конкретному вопросу, вам задают столь же конкретные вопросы (да хоть сто раз, значит, невнятно разъяснили) — устаривать истерики и крыть всех напропалую.
    Ведь если ваши аргументы будут «невыбитые» — никто и не будет спорить с вами. Кому ж охота выглядеть дураком?
    Но вот по конкретному вопросу — никак не получается пока понять аргументацию авторов законопроекта.
    Обычно, в таких случаях, принято ссылаться на первоисточники, авторитетных предшественноиков или прецеденты. Никаких таких доводов нет. Может, какото деятель написал уже фундаметнальный труд типо «Роль БПД в государстве» или «БПД и револиюция» или «Как нам реорганизовать БПД». А так это выглядит как чисто семейная такая инициатива. Умозрительной важности и значимости.
    И уже темболее преждевременно, не понимая предмета — объявлять сие «священными недрами»ю Оно может и недры, но это надо обосноваь еще.
    Вы же предлагаете обосновывать ради обоснования, т.е. без предпосылок, доказать, что это «сокровища».
    Т.е. ценность БПД — это всего лишь пока ГИПОТЕЗА. И вся ваша дорожная карта — лишь исследование данной гипотезы. Которое (исследование) может как подтвердить, так и опровергнуть гипотезу. Вы же предлагаете подгонять резульатты под заранее сделанный вывод (недра и сокровище). Сие ненаучно.

    Также еще вопрос: многие люди кто боле-менее в теме — также задавались этим вопросом. И никто ни здесь ни у партнеров, особо обосновать вроде как пока не смог это дело. Т.е. все дураки а вы умный?

  • Ответить
    Карабас Б. > Моммона контекст

    >>русские программисты
    >>русские программисты

    >>русские программисты

    Эээ, уважаемый, закурить не найдётся? А то вон пива не на что купить.
    Интересно, кто вам дал право говорить от лица «русских программистов»?)
    Предъявите. А то как-то глаз режет это видеть на экране.
    Если вы даже программист и если даже живёте в РФ и если даже русский и если даже ваши индивидуалки вас поддерживают — права такого у вас нет. Может быть вы не Моммона, а АнтиМоммона? И созданы для того, чтобы дискредитировать те положения (частично иногда разумные), которые выдвигаете?

  • Ответить
    Soran

    >тем более, что это рабская калька с американского

    Это так только в голове типичного параноидального шизофреника. И поведение Ашмания все больше походит на клиническую картину. «Разведсообщество» — вполне себе термин, который родился за океаном. Вполне себе объединяет все службы, которые так или иначе занимаются разведывательной деzтельностью. Чуваку не нравится этот термин. Мы понимаем и предлагаем ему изобрести свой, православно-духовно-скрепный в лучших традициях импортзамещения. Он гениален. Он справится!

    >А вы палите, товарищ член разведсообщества.
    Ну какая проницательность, кто бы мог подумать! Молодец Ашманий, вычислил шпиона. Ждет тебя орден почета.

    >Я рассчитываю
    Расcчитываете впарить очередную «фемтосоту», абсолютно бесполезную, только большего масштаба и за бюджетный счет. Нет ли в этой затее угрозы нац. безопасности на самом деле? Послушайте, Ашманий, всем понятно давно, на что вы рассчитываете. Вот если бы не вы, кто бы так спалил контору? :)))

    >Вообще-то наше государство и нация делают в среднем значительно меньше гадостей, чем европейцы и американцы…
    И такое говорит взрослый человек, претендующий на «политическую подкованность»!

    >…даже когда есть все возможности для этого, денежные и политические.
    А они есть? Особенно технические? И есть ли возможность делать «гадости» с минимальными для себя рисками? Да и вообще, что такое «гадость»? Разведдеятельность, это «гадость»? Плохонькая пропаганда для школьников и бабушек, опирающаяся на черно-белую картину мира, где есть «хорошие» и «плохие» парни. Детский сад.

    >мы не загнали население в концлагеря, в расстрельные рвы
    Лжет как всегда. Свое собственное загоняли. И не только в расстрельные рвы, но и травили боевыми ОВ.

    >Поэтому мы точно не будем…
    >мы не будем шпионить….

    Ашманий пытается поразить всех широтой размаха. Кто такие «мы»? В какой палате находятся? Слава тебе господи, что в государстве принимают решения не такие, как этот «гениальный» господин!

    >В любом случае, настоящих, пацанских аналогов Призмы, Палантира и Эшелона в РФ пока нет, да и задача пока не поставлена.
    Есть какие-то системы, все они пока частичные, обрывочные и т. п. Но надо понимать, что спецслужбы РФ рано или поздно такую или похожую задачу поставят и какую-то систему в свои руки получат.

    Ну т.е. «гадости» все-таки будут делать? Или это все же не «гадости», а риалполитик? Ашманий, вы либо трусы, либо крестик….

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    Джигсо > Soran контекст

    Да хватит вам опять про эту политику и геополитику. Сколько можно одну и туже эту риторику? Уже столько тем заболтали, уже понятно все.

    Вопрос никакой не политический, он просто если не научный, то воплне прикладной. И обсуждать его (если вообще обсуждать) стоит корректно и не отклоняясь в дебри рептилоидов. Рептилоидами пусть зоологи занимаются.
    Здесь же вопрос в оценке ценности и критериях «необходимости и достаточности» неких данных, а также понимания, для чего сии данные потребны.
    Пока я остаюсь на позиции, что если непонятна «ценность» чего либо, то рановато объявлять это сокровищами нации.
    Такое декларирование без аргументов выглядит простым самопиаром и коньюнктурщиной. Видимо, это и порождает скепсис у большинства комментаторов.
    Любое утверждение, как и эксперимент, можно считать истинным, если он подтверждается в любом независимом месте и имеет повторяемость.
    Оставим наши бодания с США и европой, возьмем Монголию, например, бодания с которой завершились давным давно. Там наверно тоже есть интернет, а следовательно — и БПД. Допустим, мы получили полностью все эти БПД. Что можно с ними сделать? Я например ума не приложу.

    Непонятно также и вот что. Допустим, будет каждый комп сбрасывать ежеденвно историю серфинга каждого кудато в гособлако. Такая утилита три строки кода. Ок. Но как через год понять, что именно было на сайте такомто год назад если там инфа изменена\удалена? Все копии хранить всех сайтов за все годы?
    Или эти БПД будут сниматься именно с сайтов? Как идентифицировать юзера если там 1 комп на семью с 2−3 детьми и сидят они по очереди? Обязать всех входить под своим логином на дом. комп? Даже супруги просто. Ведь с этой точки зрения все будут выглядеть одновременно политически активными лесбо-гомиками склонными к педофилии. Вот о чем речь-то.

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    umkalive

    > если непонятна «ценность» чего либо, то рановато объявлять это сокровищами нации

    Ценность гуголаналитикса или яндексметрики вам понятна? Для бигдаты тоже возможны такого рода метрики, с помощью которых возможно, в частности, используя слабые места общественного сознания (для России — это тема Великости), внушать обществу практически что угодно в тех или иных интересах. Сейчас, конечно, уже существуют технологии замера реакции на инфовбросы, и мы уже видим как легко можно манипулировать общественным сознанием. Но если подключить к этому делу детальную аналитику, «по регионам, времени, с шлюхами и блэкджеком», то будет полный туши свет.

    Если сегодня телекартинка позволяет уронить ВВП на 10−15% без ущерба рейтингу власти, то с детальным анализом обратной связи оно легко может зафигачить мильон% Северной Кореи.

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    Soran

    >Вопрос никакой не политический, он просто если не научный, то воплне прикладной.

    Ага, и политический в том числе.

    >Здесь же вопрос в оценке ценности и критериях «необходимости и достаточности» неких данных, а также понимания, для чего сии данные потребны.

    Так Ашманий всем «популярно» рассказал и про ценность и про потребность. Причем очень ловко это проделал, опустив вопрос цены/эффективности всего этого удовольствия.

    >Пока я остаюсь на позиции, что если непонятна «ценность» чего либо, то рановато объявлять это сокровищами нации.

    Что вам непонятно? Ценность в возможности грандиозного распила. Кстати в лучших традициях именно западного, прежде всего штатовского попилинга. Сначала нечто объявляется ценным и жизненно необходимым, потом на это нечто выделяется бабло, которое осваивается, платятся з/п и налоги и даже появляются рабочие места.

    >Что можно с ними сделать? Я например ума не приложу.
    Да ничего. Перекладывать с места на место и сосать денежку из бюджета. Бизнес на обработке инфомусора за бюджетный счет.

    Конечно из этих данных можно будет извлечь некую пользу вроде «изучения общественного мнения» и подобной статистики, только вот инструментарий больно дорогой.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Речь о том, что какой-то коммерс назвал себя разработчиком софта, хотя разработкой софта, сидя за клавиатурой, занимался в последний раз в прошлом тысячелетии.

    — Ты кто?
    — Я строитель.
    — Да когда ты лопату-то последний раз в руках-то держал, строитель он!

    Слышь, Моммоний. Я как раз разработчик программного обеспечения. А вот ты — интеллектуальный гастарбайтер. Чувак на лопате.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Я не программист, хотя программировал в жизни много, в том числе на собственных языках.
    Я разработчик программного обеспечения. Как архитектор и прораб — строители, но не бетономешалки.
    А Моммоний — в лучшем случае бетономешалка. При этом скорее всего плохая, потому что без обратной связи и крайне самовлюблённая. Для кодера это тоже очень вредно.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вообще нашим ИТ-митрофанушкам, если уж хочется разговаривать про БПД, стоило бы почитать что-то.
    Вот хотя бы агента мирового империализма Морозова:

    «Data populists must seize our information — for the benefit of us all
    Evgeny Morozov
    Five US tech giants have harvested our data. This treasure must be shared among the people who provide it
    …"
    https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/04/data-populists-must-seize-information-for-benefit-of-all-evgeny-morozov

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    Моммона

    > При этом скорее всего плохая, потому что без обратной связи

    Вот это поворот. Я уже второе десятилетие удаленно работаю на различных американцев, сменил несколько проектов. То есть с контрактором нельзя расторгнуть контракт? То есть код-ревью никто не делает на всех-всех-всех проектах? Обратной связи просто нет, я в вакууме нахожусь?

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    Моммона

    > Я разработчик программного обеспечения.

    Вы мне напоминаете повара, работающего в какой-нибудь заполярной в/ч и кричащего, что он военный, боец и всё такое.

    Извините, но гнилой коммерс, который окучивает госконтракты, а также занимается PR, GR и управлением своим бизнесом и 40 часов в сумме в неделю занимается чем угодно, кроме software development, не может называться разработчиком софта. Равно как и гендир в частном медцентре не может называться хирургом.

    Кстати, а почему вы до сих пор Windows 7 не импортозаместили на рабочем и домашнем компе? Там же руткит на рутките, а через бэкдор к вам лезут слуги Сатаны и Антихриста в лице Демократической партии США. Есть пруф-видео, что импортозамещением у вас и не пахнет.

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    Моммона > udovenkoav контекст

    Да треть России занимается офшорным программированием. Кто-то фрилансит, а кто-то окучивает долгосрочные контракты на американских IT-проектах, работая постоянно удаленно по 40 ч в неделю, работая в командах из таких же, как они, разбросанных по глобусу. В сумме треть России наберется. Что касается меня — а кому меня убивать? Злодею Обаме? Кто будет анализировать мои БПД, чтобы вычислять, где я живу, где храню сбережения, etc.

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    Игорь Ашманов > Моммона контекст

    Да треть России занимается офшорным программированием.

    Я же говорил, без обратной связи.

    Треть России — дети, ещё треть — старики и домохозяйки. То есть программист у нас — каждый оставшийся, то есть каждый.

    50 миллионов офшорных программистов.

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    Моммона > udovenkoav контекст

    Кэша я таскаю крайне мало, предпочитаю биткоин, эмеркоин и рубли/USD на пластике. Тачки нет, потому что предпочитаю нормальные такси в качестве жоповозок. Мобильники отбирать пытались регулярно, но у меня уже на люмпенов чутье, я прячу. А вообще с виду я достаточно скромный, одеваюсь в дешевые джинсы из магазина и так далее. Единственное, чем могу выделяться, пожалуй, — так это топовой sony xperia, но тут нужно быть люмпеном 80-го уровня, чтобы издалека определить, что смартфон стоит условно 80 килорублей, а не 10.

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    Моммона

    > Можно в Дагестан, Чечню, Ингушетию

    Там люмпены.

    > 50 миллионов офшорных программистов.

    Я ошибся. Нас примерно 20 миллионов в РФ. Это если просуммировать всех а) фрилансеров и б) контракторов, которые на постоянной удаленке в США фулл-тайм. При этом, к примеру, я знаю одного парня из Салавата (это город в РФ, погуглите), на проекте пересекались, потом общались много даже после окончания проекта, так он рассказывал, что очень много в его городе (а город небольшой) «домашних офшорных разработчиков». Я представляю, что в Москве тогда творится, там наверное remote job в IT на пиндоса повсеместно распространена.

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    Глеб Суворов > Моммона контекст

    ты ошибся конкетно на два порядка. примерно 200 000 людей приблизительно таких людей-программистов может быть в рф. вот просто рф программерского трафика на стэковерфло в районе 300к в месяц. http://stackoverflow.com/research/developer-survey-2016

    вот в сша кнчн веселее гораздо, примерно в 10 раз. + зп там слегка выше, и все равно не хватает рабочих рук, рынок США может переварить прям ВСЕХ ру программистов, если они вдруг начнут по англицки размовлять http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/05/upshot/how-the-recession-reshaped-the-economy-in-255-charts.html

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    Моммона > Глеб Суворов контекст

    > рынок США может переварить прям ВСЕХ ру программистов

    Факт. Но русские IT-бизнесмены будут все равно кричать в рупор о том, какие они святые, хорошие, Создают Рабочие Места™. А нужны ли нам, русским программистам, их рабочие места? Рабочее место — это либо коворкинг, либо личная квартира.

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    kikap

    Любые рабочие места это хорошо, нужно же куда-то утилизировать людей, готовых получать рубли и не учить языки, но зато учить какой-нибудь 1С.
    Это же воронка, чем больше диаметр на входе, тем лучше все равно. Не все же из них вступят в Партию Великое Отечество и съедут по фазе, некоторые разовьются в нормальных, просто медленнее. Все люди развиваются, просто некоторым до более-менее приемлемого уровня не хватает жизни.

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    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    >>https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/04/data-populists-must-seize-information-for-benefit-of-all-evgeny-morozov

    Прочел заметочку эту в Гардиан и по аглицки и гуглом перевел. Ну, дык, о томже примерно, там речь и идет, о чем мы тут дискутируем:

    The rhetoric of improving competition cannot lie at the heart of economic populism in the 21st century. A much better agenda for left-leaning populists would be to insist that data is an essential, infrastructural good that should belong to all of us; it should not be claimed, owned, or managed by corporations. Enterprises should, of course, be allowed to build their services around it but only once they pay their dues.

    Риторика улучшения конкуренции не может лежать в основе экономического популизма в 21-м веке. Гораздо лучше, повестка дня левых популистов будет настаивать на том, что данные является существенным, инфраструктурным благом, которое должно принадлежать всем нам; она не должна быть востребована, принадлежат или управляются корпораций. Предприятия должны, конечно, иметь возможность строить свои услуги вокруг него, но только один раз они платят свои взносы.

    Собсно, в вашей интерпретации «недра» и «управление государством» — и есть аналог западного infrastructural good that should belong to all of us.
    И популизм в проекте «недр» — даже слепому очевиден. О том мы здесь и говорим.
    Однако, что харакетрно, в данной статье говоится какбы уже о другом, более «заоблачном» типе общества, пост-пост-пост-индустриальном, где уже и денег дофига у всех, а в экономике — темболеее и производительность и эффективность — чумовые. И остается только чуть-чуть чтото «подкрутить» — и тутже получить огромный синергетический эффект.
    Напомню, у нас пока — еще до такого состояния дел — семь верст до небес и все лесом. И по доходам и по производительности и по еще куче параметров. А Монголии — еще дальше. Поэтому и нет ответа на вопрос ни у кого — как использовать БПД Монголии или Зимбабве?
    Главный вывод статьи (который автор, возможно, формулирует невольно и безотчетно) — до ценности БПД стране нужно «дорасти». Хотябы в виде дохода на душу населения и объема ВВП. Иначе эти данные — просто данные.
    Также уместно там и предупреждение о «популистах», кторые быстренько оседлают тему БПД для своих финаносвых целей.
    Ну? Так мы и пишем, что вся эта затея по БПД пока — голимый популизм.

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    Моммона > kikap контекст

    Кстати, о партии ПВО и геополитике. Я всю геополитику себе так представляю: идет некое противостояние мировых технократических глобалистов и объединенных страновых сакрально-скрепных деспотов.

    Ашманов поддерживает вторых, потому что они все сакральные, скрепные, суверенные, выступают за суверенитет и закабаление (закрепощение) русских программистов, превращение их в скот, имущество, крепостных девелоперов.

    В то время как глобальные элиты поддерживают демократию, Демпартию и ТНК, а вокруг ТНК растут как грибы IT-компании поменьше, которые с нами, русскими программистами, работают по контрактам, платя нам в год в пересчете на USD в разы больше, чем платят в Москве приспешники сакрально-скрепно-суверенных элит типа Касперской и Ашманова.

    Поэтому русские программисты подсознательно (!) то есть не осознавая ничего (!) поддерживают условный левацкий западный дискурс, ТНК, компании Залива и Долины, а также новые и старые технологии типа блокчейна и I2P, которые похоронят суверенно-мракобесные государства.

    Если победят глобалисты, то русские программисты будут свободными и богатыми, а если победит условный Сечин с Путиным, то русские программисты будут зарабатывать гроши и жить под колпаком у ФСБ.

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    kikap > Моммона контекст

    > то русские программисты будут зарабатывать гроши

    Ну это ж решается, ровно таким способом о котором Ашмановы фантазируют одинокими ночами — просто объявляешь 150 рублей в месяц хорошей, а 250 большой зарплатой и всё. Убираешь товары из магазинов, еду продаешь на работе в виде «заказов». Амазон был придуман в СССР еще раньше интернета, между прочим.
    Нужны выездные визы, конечно, и они почему-то решили начать с выездных виз для байтов. Имхо, это какой-то не рабочий подход, но посмотрим. Главное чтоб Трамп не начал бороться с иммиграцией с меня :-)

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    Алексей Ровдо > Джигсо контекст

    >> Пока я остаюсь на позиции, что если непонятна «ценность» чего либо, то рановато объявлять это сокровищами нации.

    Я выше писал, что кроме «ценности» есть понятие опасности. Всякие там сердечные ритмы, резонансные частоты организма, информация о болезнях со временем наверняка смогут использоваться для причинения вреда (собственно данные о болезнях человека всегда были весьма чувствительны, просто их нельзя было вычислить косвенно по его покупкам и поведению).

    Данные о лицах определенной категории (сотрудники силовых структур, ЛПР разного рода) могут использоваться для оказания на них давления. В данном случае я имею ввиду не только компромат, но просто рассекречивание (как это практикуется в Украине по отношению к активистам разного рода).

    >> Допустим, мы получили полностью все эти БПД. Что можно с ними сделать? Я например ума не приложу.

    Их можно продавать заинтересованным лицам. А таких пруд пруди. За разумную цену люди будут покупать данные о своих соседях, коллегах по работе, детях и т. п. Бизнес будет покупать данные о сотрудниках, конкурентах, потребителях …

    В целом спор свелся к темам глобального влияния на общество в политических целях и в рамках гибридных войн — ну там «снизить ВВП за счет какого-то хитрого использования накопленных БПД» и т. п. При этом существует набор гораздо более приземленных способов использования БПД — влияние на курсы акций компаний (резкие взлеты, падения), формирование разного рода паники для затруднения работы конкурентов (все побежали изымать вклады — банк банкрот, все перестали покупать продукты производства N — они протухли) …

    Вообще «ценность» разных БПД — понятие действительно относительное. Для кого-то какие-то конкретные данные ценны, для кого-то — нет. Именно поэтому мне видится, что и регулирование сбора и обращения БПД должно базироваться не только и не столько на их ценности, сколько на способах использования.

    Хотя, если «ценность» считать чем-то обязательным для БПД, то тогда их надо облагать налогом как недвижимость, а не лицензировать как «цифровые недра».

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    Джигсо > Алексей Ровдо контекст

    Все перечисленные направления — это просто быстровыдуманные умозрительные конструкции, абсолютно нереализуемые в реале. Их просто невозможно реализовать, т.к. для любого влияния на что либо необходим аппарат (люди) — не только вышколенный, но и численно больше объекта влияния. Сие невозможно.
    Уж какие данные причем персональные, были на каждого в украине, включая ручного президента. А она фьють — и нету.(пока, во всяком случае).
    Дело все зависит не от объема данных, а от того, как их интерпретирует использует тот, кто с ними работает. А с этим, видимо, основные проблемы.

    «Заинтересованных лиц» готовых платить — не будет вовсе. Т.к. никто не поверит данным, не собранным лично своим аппаратом (что они не скорректированы). Это первое. Второе — они потеряют эксклюзивность (сейчас каждая контроа сама собирает и анализирует), да и по цене вряд ли будет консенсус. Также никакая крупная контроа не заявит публично какие именно данные, в каком объеме их интересуют в текущий момент. Ибо это, в свою очередь, также оч. важные данные (для конкурентов) и т. д. и т. п.
    На курсы акций вообще сложно повлиять таким образом. Еще так сяк дергается пока Китай (массовые инвесторы) на новости