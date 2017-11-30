«Одноклассники» совместно с «Киноходом» запустили приложение, с помощью которого пользователи могут покупать билеты в кино по всей России внутри социальной сети. С помощью сервиса можно выбрать город, кинотеатр и фильм, посмотреть актуальное расписание сеансов на ближайшие 10 дней, после чего оплатить выбранные билеты онлайн банковской картой. В дополнение к билету в некоторых кинотеатрах пользователи сразу могут приобрести товары из кинобара: попкорн, закуски, напитки.

«Киноход» позволяет приобрести билеты в более 300 кинотеатров в 94 городах России. Воспользоваться сервисом можно с любого устройства: на десктопной и в мобильной версиях «Одноклассников», а также в мобильных приложениях ОК для iOS и Android. Кроме того, он будет доступен администраторам других групп на платформе приложений: его можно будет прикрепить к любой группе и использовать как дополнительный сервис для подписчиков.

«Киноход» — один из двух крупнейших билетных процессингов в России. Вторым является Рамблер.Касса, вместе с Rambler&Co входящая в холдинг Александра Мамута. Весной этого года структуры Мамута купили сети «Синема парк» и «Формула кино», эти сети отказались от услуг «Кинохода» и перешли на Рамблер.Кассу. После этого Рамблер.Касса установила 10% сервисный сбор из-за которого начался конфликт с Universal Pictures, отказавшейся прокатывать свои фильмы в кинотеатрах Мамута. Получение такого союзника как Mail.ru Group может усилить позиции «Кинохода».

Ранее в этом году в ОК появилось несколько новых сервисов для пользователей: товары интернет-магазинов, покупка билетов на концерты, подача объявлений с помощью сервиса «Юла», эксклюзивный доступ к скидкам акции «Киберпонедельник» и приложение для оплаты штрафов ГИБДД. В феврале 2017 года также сообщалось, что также входящая в MRG «ВКонтакте» собирается интегрировать заказ билетов через «Киноход» (уточнение 17:10: предполагалось, что MRG запустит внутри мобильного приложения ВК закладку «Сервисы», с продажей билетов, вызовом такси и так далее — этой закладки в приложении пока нет, хотя сам «Киноход» есть в формате приложения для ВКонтакте, как напомнил директор по развитию ВК Александр Круглов).