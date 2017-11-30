Проект «Яндекса» Авто.ру запустил бесплатный сервис оценки автомобилей на основе машинного обучения. В октябре 2017 Auto.ru объявил, что он сам займется покупкой и продажей подержанных автомобилей. Годом ранее, летом 2016 «Авто.ру» открыл первый для себя офлайновый центр оценки поддержанных авто, а через неделю объявил, что компьютерное зрение «Яндекса» научилось распознавать марку, модель, поколение автомобилей — «шазамить» автомобили по фото.
О новом сервисе:
При традиционном подходе к созданию сервиса оценок берётся статистика цен на точно такие же авто и вычисляется средняя цена. Но это не позволяет учесть особенности каждой конкретной машины, а по некоторым редким моделям нет нужного количества статистики. Сервис оценки Авто.ру основан на технологии машинного обучения и вычисляет действительно оптимальные цены. […] В планах Авто.ру — использование системы оценки для модерации объявлений. Например, если продавец указал цену гораздо ниже оптимальной, это может означать попытку мошенничества.
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Интересно, а до создания (возврата) кнопки перехода в Директ из Почты когда-нибудь дойдет? Почему нельзя добавить хоть бы в гамбургер эту гребаную кнопку? Об одинарном щелчке я уже, конечно, не мечтаю, согласна на это. Всяко лучше, чем идти в гугл набирать «директ». Вот шизофазия. И ведь им это нравится, еще в гугл оплатили адвордс на «директ».