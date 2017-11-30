Проект «Яндекса» Авто.ру запустил бесплатный сервис оценки автомобилей на основе машинного обучения. В октябре 2017 Auto.ru объявил, что он сам займется покупкой и продажей подержанных автомобилей. Годом ранее, летом 2016 «Авто.ру» открыл первый для себя офлайновый центр оценки поддержанных авто, а через неделю объявил, что компьютерное зрение «Яндекса» научилось распознавать марку, модель, поколение автомобилей — «шазамить» автомобили по фото.

О новом сервисе: