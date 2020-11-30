К 2023 году более 5% доходов «Сбера» должны поступать от небанковских сервисов, а к 2030 году они должны составлять 20%-30% в чистом операционном доходе группы. Расти они должны в два раза каждый год. Эта цель была заявлена Германом Грефом во время онлайн-презентации для инвесторов. Инвестиции на это достигнут 4% от всего капитала банка. Ранее пресса утверждала, что к 2030 году будет заявлен показатель в 50%.

Электронная коммерция станет основой стратегии компании на ближайшие три года («флагманским сервисом», «сквозным направлением»). «Лучше всего у нас получаются маркетплейсы», сообщил Лев Хасис. В 2021 году «Сбер» запустит «универсальный кросскатегорийный 3P-маркетплейс (third-party, прим.ред.)». Его первоочередной задачей станет завоевание сильных позиций в ключевых направлениях: FMCG, техника и электроника, одежда и обувь, красота и здоровье.

Торгующим на площадке магазинам он будет помогать -- «профинансирует бизнес», даст инструменты аналитики и продвижения.

В «СберМаркете» компания собирается выкупить мажоритарную долю -- в первую очередь, ту, что принадлежит ее совместному предприятию с Mail.ru Group. В эти выходные в российской прессе курсировали слухи, что банк выкупит у MRG всю её половину в совместном предприятии, но этого не произошло. «Сбермаркет» «продолжит сотрудничать с компаниями холдинга на операционном уровне». Сумма инвестиций в «Сбермаркет» составит «порядка 12 млрд рублей».

Кроме универсального, у «Сбера» будет развиваться маркетплейс образовательных продуктов, а также «Сберавто», где можно купить автомобиль с доставкой, взять кредит, купить страховку, и маркетплейс недвижимости «ДомКлик». Будет запущена онлайн-платформа для университетов, по аналогии со «Сберклассом» для школ. «Суперапп» появится в 2021 году.

Кроме электронной коммерции, ключевыми направлениями будут медицина, развлечения и образование. «СберЗдоровье» уже «стало одним из лидеров рынка»: в банке считают, что увеличение продолжительности и качества жизни клиентов приводит к росту прибыли от услуг.

Хасис также рассказал про три неудачные попытки «Сбера» стать лидером екоммерса в партнерстве с другими компаниями. Отныне для компании партнерство возможно только при условии полного контроля. «Мы готовы не иметь контроль в компании, только если ее сервисы безусловно, явно и глубоко интегрируются с нашей экосистемой», сказал первый зампред председателя правления.

Ранее о планах стать лидером российского екоммерс и сделать его основным направлением бизнеса сообщал Яндекс.