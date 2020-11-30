К 2023 году более 5% доходов «Сбера» должны поступать от небанковских сервисов, а к 2030 году они должны составлять 20%-30% в чистом операционном доходе группы. Расти они должны в два раза каждый год. Эта цель была заявлена Германом Грефом во время онлайн-презентации для инвесторов. Инвестиции на это достигнут 4% от всего капитала банка. Ранее пресса утверждала, что к 2030 году будет заявлен показатель в 50%.
Электронная коммерция станет основой стратегии компании на ближайшие три года («флагманским сервисом», «сквозным направлением»). «Лучше всего у нас получаются маркетплейсы», сообщил Лев Хасис. В 2021 году «Сбер» запустит «универсальный кросскатегорийный 3P-маркетплейс (third-party, прим.ред.)». Его первоочередной задачей станет завоевание сильных позиций в ключевых направлениях: FMCG, техника и электроника, одежда и обувь, красота и здоровье.
Торгующим на площадке магазинам он будет помогать -- «профинансирует бизнес», даст инструменты аналитики и продвижения.
В «СберМаркете» компания собирается выкупить мажоритарную долю -- в первую очередь, ту, что принадлежит ее совместному предприятию с Mail.ru Group. В эти выходные в российской прессе курсировали слухи, что банк выкупит у MRG всю её половину в совместном предприятии, но этого не произошло. «Сбермаркет» «продолжит сотрудничать с компаниями холдинга на операционном уровне». Сумма инвестиций в «Сбермаркет» составит «порядка 12 млрд рублей».
Кроме универсального, у «Сбера» будет развиваться маркетплейс образовательных продуктов, а также «Сберавто», где можно купить автомобиль с доставкой, взять кредит, купить страховку, и маркетплейс недвижимости «ДомКлик». Будет запущена онлайн-платформа для университетов, по аналогии со «Сберклассом» для школ. «Суперапп» появится в 2021 году.
Кроме электронной коммерции, ключевыми направлениями будут медицина, развлечения и образование. «СберЗдоровье» уже «стало одним из лидеров рынка»: в банке считают, что увеличение продолжительности и качества жизни клиентов приводит к росту прибыли от услуг.
Хасис также рассказал про три неудачные попытки «Сбера» стать лидером екоммерса в партнерстве с другими компаниями. Отныне для компании партнерство возможно только при условии полного контроля. «Мы готовы не иметь контроль в компании, только если ее сервисы безусловно, явно и глубоко интегрируются с нашей экосистемой», сказал первый зампред председателя правления.
Ранее о планах стать лидером российского екоммерс и сделать его основным направлением бизнеса сообщал Яндекс.
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«Расти они должны в два раза каждый год. »
640% к 2030 получается. Или 5 трлннф в руб., чистой прбли.
Такое впечатление, что Греф во власть собрался вернуться, поэтому ему нужно так много свистелок перделок, чтобы сложилось впечатление, что раз модернизировал банк, то модернизирует и страну.
Ну а прибыльность всего этого барахла будет проблемой следующего эффективного менеджера.
> Такое впечатление, что Греф во власть собрался вернуться…
Возможно… Так то конечно ГГ уже не нуждается во впечатлениях. Результат уже давно есть. Возьмут обратно без проблем.
Но если бы не тонна халявных клиентов, ГГ был бы таким же как и все.
Т. е. по честному, заслуг у товарища столько же, сколько и у других.
Просто, объемы халявных денег больше и больше возможностей, по сравнению с обычными честными компаниями. Разумеется, и выглядит этот объем работ более масштабно (кто бы сомневался).
Вероятно, товарищ ГГ одержим монополией и не может остановится.
> Ну а прибыльность всего этого барахла будет проблемой следующего эффективного менеджера.
Да там хоть «тупицу» поставь во главе, результат будет одинаковый.
Такая тонна халявных клиентов покроет любые убытки. Есть простор для разбрасывания деньгами.