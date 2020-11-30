«Сбер» сейчас -- самый дорогой бренд в стране и «входит в топ-3 самых любимых брендов россиян», рассказал инвесторам Герман Греф. Приложение банка на третьем месте по месячной аудитории (MAU) в России после WhatsApp и YouTube. Греф отчитался об успешной реализации «Стратегии-2020» и рассказал о лидерстве компании на разных рынках.

«Сберклауд» -- «абсолютный лидер в сервисах искусственного интеллекта» и растет в 8 раз быстрее рынка.

«Самокат» вырос в 12 раз в 3 квартале Y2Y , выручка выросла в 20 раз и превысила 2 млрд рублей.

выручка выросла в 20 раз и превысила 2 млрд рублей. BI.ZONE ( b2b-кибербезопасность) заработал в 2020 году 10 млрд рублей , 70% которых принесли зарубежные заказчики -- сервис работает в 10 странах мира.

b2b-кибербезопасность) заработал в 2020 году 10 млрд рублей 70% которых принесли зарубежные заказчики -- сервис работает в 10 странах мира. «Лидирующие позиции в сфере геологкационных сервисов» обеспечивает 2ГИС.

«Сбермаркет» без « Самоката» и Delivery Club « вышел на первое место на рынке аналогичных сервисов».

Самоката» и Delivery Club вышел на первое место на рынке аналогичных сервисов». «Ситимобил» -- «пока второй игрок на рынке такси с растущей долей».

«Наши цифровые медийные ресурсы -- ведущие в стране» ( о недавно купленных вместе с «Рамблером» медиа).

о недавно купленных вместе с «Рамблером» медиа). Приобретённый вместе с «Рамблером» кинотеатр Okko тоже лидер в своей нише , у которого 1 700 000 только платящих пользователей.

у которого 1 700 000 только платящих пользователей. Технологии приносят компании 20% прибыли.

Из презентации также стало известно, что «Сбер» планирует приучить россиян к инвестициям и увеличить в полтора раза за три года долю людей, имеющих вложения, инвестирование должно «стать для массового пользователя регулярной привычкой».

Для всех корпоративных заёмщиков «Сбер» введёт ECG-скоринг, для самой компании повышение своей социальной и экологической ответственности станет одним из приоритетов. Уже сейчас не выдаются кредиты для компаний со слишком высоким ESG-риском

ESG (Environmental, Social, Governance) -- набор критериев, по которым инвесторы отбирают «хорошие и правильные» компании для инвестиций. Критерии делятся на три группы: экологические, социальные и относящиеся к корпоративному управлению. В первую могут входить использование «зеленой» энергии, стремление уменьшить углеводный след, борьба с глобальным потеплением, и так далее. Во вторую -- защита прав человека и интересов потребителя, Diversity, отказ от тестирования продуктов на животных, и проч. В третью -- структура компании (баланс сил между CEO и председателем совета директоров), гуманное отношение к сотрудникам, etc.