«Сбер» сейчас -- самый дорогой бренд в стране и «входит в топ-3 самых любимых брендов россиян», рассказал инвесторам Герман Греф. Приложение банка на третьем месте по месячной аудитории (MAU) в России после WhatsApp и YouTube. Греф отчитался об успешной реализации «Стратегии-2020» и рассказал о лидерстве компании на разных рынках.
- «Сберклауд» -- «абсолютный лидер в сервисах искусственного интеллекта» и растет в 8 раз быстрее рынка.
- «Самокат» вырос в 12 раз в 3 квартале Y2Y, выручка выросла в 20 раз и превысила 2 млрд рублей.
- BI.ZONE (b2b-кибербезопасность) заработал в 2020 году 10 млрд рублей, 70% которых принесли зарубежные заказчики -- сервис работает в 10 странах мира.
- «Лидирующие позиции в сфере геологкационных сервисов» обеспечивает 2ГИС.
- «Сбермаркет» без «Самоката» и Delivery Club «вышел на первое место на рынке аналогичных сервисов».
- «Ситимобил» -- «пока второй игрок на рынке такси с растущей долей».
- «Наши цифровые медийные ресурсы -- ведущие в стране» (о недавно купленных вместе с «Рамблером» медиа).
- Приобретённый вместе с «Рамблером» кинотеатр Okko тоже лидер в своей нише, у которого 1 700 000 только платящих пользователей.
- Технологии приносят компании 20% прибыли.
Из презентации также стало известно, что «Сбер» планирует приучить россиян к инвестициям и увеличить в полтора раза за три года долю людей, имеющих вложения, инвестирование должно «стать для массового пользователя регулярной привычкой».
Для всех корпоративных заёмщиков «Сбер» введёт ECG-скоринг, для самой компании повышение своей социальной и экологической ответственности станет одним из приоритетов. Уже сейчас не выдаются кредиты для компаний со слишком высоким ESG-риском
ESG (Environmental, Social, Governance) -- набор критериев, по которым инвесторы отбирают «хорошие и правильные» компании для инвестиций. Критерии делятся на три группы: экологические, социальные и относящиеся к корпоративному управлению. В первую могут входить использование «зеленой» энергии, стремление уменьшить углеводный след, борьба с глобальным потеплением, и так далее. Во вторую -- защита прав человека и интересов потребителя, Diversity, отказ от тестирования продуктов на животных, и проч. В третью -- структура компании (баланс сил между CEO и председателем совета директоров), гуманное отношение к сотрудникам, etc.
Добавить 3 комментария
Фигли, монополизировать рынок (получив тонну клиентов на халяву) и разбрасывать халявные деньги налево и направо это много ума не надо…
А теперь ГГ называет результат этой очевидной монополизации якобы каким-то «псевдо-любимым брэндом русских». Где тут **** достижения-то?…
Отстойный СБ продолжает кичится псевдо-достижениями, которых попросту нет.
Мы такие **** любимые, что монополизировали рынок через край, что уже до блевотины и лезет изо всех щелей… и через задний проход тоже… 🤮
Ну да, тонна халявных клиентов. Ну и **** об этом кричать-то?
Никто не сомневается, к чему то приведет. Или товарищ ГГ сомневается?
Или товарищ ГГ хочет попасть в книгу рекродов Гиннеса, как самая раздражающая монопольная компания, получившая тонну клиентов на халяву? 🤮
Очередной рекламный проплаченный высер от г*вно СБ.
тест
Интересно, кто измерял любовь россиян к бренду сбера?