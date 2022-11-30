Операторы связи хотят заместить разработки Huawei, ZTE, Cisco, Juniper, Mikrotik, TP-link, Tenda и других зарубежных производителей, которые остановили поставки в Россию из-за военных действий на Украине. Общая стоимость проектов превышает 31,5 млрд руб., из них заказчики просят от властей более 11 млрд руб. В 26 проектах ключевым заказчиком выступает «ЭР-Телеком Холдинг», в пяти из них созаказчиком указан «Ростелеком». Еще четыре проекта поданы от ТВЭЛ, «Миранда-медиа» и АО «Связьтранснефть». «ЭР-Телеком» оценивает свои проекты в целом в 27,5 млрд руб., из которых около 4 млрд руб. рассчитывает получить в виде гранта. Речь идет о разработке широкого спектра оборудования и софта, в частности: Wi-Fi точек доступа, абонентских терминалов широкополосной связи, ТВ-приставок, маршрутизаторов и проч.

Заявители поясняют, что из-за проблем с закупками у иностранных разработчиков снизится качество связи для населения и доступа к госуслугам. В числе потенциальных заказчиков указаны МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и другие операторы. В МТС подтвердили, что зависимость от зарубежного оборудования высокая: «Отечественных решений мало. Там, где готовность запуска в эксплуатацию высока, требуются доработки». Годовой объем продаж телекоммуникационного оборудования на российском рынке, по данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, превышает $4 млрд, из них на отечественное приходится $780 млн. Всего, по данным АРПЭ, оборудование для ШПД, стационарного беспроводного доступа и передачи данных, АТС, магистральной передачи данных разрабатывают и выпускают около ста российских предприятий.