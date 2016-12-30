Кстати, одно уточнение по поводу китайского интернета. Многие ошибочно говорят, что тут запрещен FB, Google, итп. Но это не так. Просто каналы за рубеж находятся под контролем государства (ну и у нас также), и эти сервисы тут просто не работают. Запрета как такового нет. А также наказаний за это, итп.

При этом, большинству людей в Китае Facebook и Google просто не нужны. Потому что зачем вообще Facebook, если есть нормальный QQ и Wechat, где отличные твитерные блоги. Зачем нужен Spotify, если есть Music.Baidu.com с бесплатной музыкой (и копеечной — без рекламы). Зачем нужен Google Play Market если там какие-то странные приложения без иероглифов, вон же из Baidu Market все быстрее качается. И записные книжки нормально синхронизируются. И багов с иероглифами нет.

В определенный момент партия влила огромное количество бабла в Tencent, который сделал для Китая все, что нужно — облака, чаты, системы оплаты. Для всего этого подогнали законы — денежные суррогаты нельзя, но если это Alipay от Алибабы — то запросто, никаких проблем. Любая бабка на рынке принимает оплату через вичат. Я наличные тут не ношу, вообще. И карточку тоже.

Мы пошли с кем-нибудь пива выпить. Мы даже счет не делим, я кидаю ему денег на Wechat или Alipay, которые принимают где угодно. Впрочем, если он хочет, то может деньги вывести на карточку. До 10к юаней в месяц — бесплатно. Думаю, бабка с пирожками также выводит. Ну или внучка ей помогает.

Вместо пошлин на ввоз — дали денег Алибабе чтобы она сделала доставку китайских товаров за рубеж чуть ли не бесплатной для продавца (при небольшом объеме продаж получается реально бесплатно). Реально дали просто адские миллиарды долларов Youku не на строительство какой-то там трассы хер знает где, а на то, чтобы сделали свой ютуб, в котором разложили ВСЮ музыку по альбомам и ВСЕ сериалы по сериям, итп. Ну и так далее. Все эти сервисы стали удобными и крутыми задолго до того, как закрыли внешние.

Изучив немного китайский и попользовавшись китайскими интернет-сервисами, я сейчас реально могу сказать — эти ребята живут в будущем. Я хочу сегодня суши — я заказываю их онлайн, мне привозят их через час, бесплатно, без минимального ограничения по деньгам (без китайского кстати хер закажешь).

Я хочу купить себе шкаф или полку — я закажу ее с Таобао. Мне привезут ее завтра если она в той же провинции, послезавтра — если она в Пекине, через два дня — если на севере. Потому что в свое время залили денег в SF — которая была компанией типа нашего СДЭКа. Не стали все вешать на Почту Китая, пусть она в села возит пенсию. А по городам — СФ. Курьер перед тем, как принести мне посылку пишет мне в вичат 你在家? Типа, ты дома? Я знаю что это значит, но если бы не знал — нажал бы в вичате на «перевод». И мне бы все автоперевелось.

Тут надо регистрироваться при въезде (каждом) в страну. Приходишь в участок, процедура занимает 10 минут. На третий раз полицейский смотрит на печати, потом пишет в телефоне (не знает английский) — мол, присылай мне в следующий раз сканы документов на вичат. Не надо приходить, зачем?

Все европейские сервисы просто архаика по сравнению с китайскими. Наверное Amazon также крут как китайцы, но кто еще?

Короче, если бы деньги, потраченные на ремонт какого-нибудь сраного моста отдали Яндексу/Мейлу, или освободили их от налогов лет на десять при условии возврата в РФ, а также построения системы оплаты и маркетплейса а-ля Таобао и прочих таких нужных у нас вещей, в общем, сделали бы то же, что в свое время с Тенсцентом, Алибабой, ТП-Линком, МТК — то глядишь через лет пять у нас и были бы нормальные сервисы и мы жили бы в будущем. Потому что когда ты постоянно занят тем, что думаешь, как бы так обмонетизироваться, чтобы не помереть, ни о каком развитии речи не идет.

Все эти замуты со Сколково прекрасны, но суть в том, что нужно помогать технологическим лидерам делать крутые продукты. Стимулировать гаражные начинания тоже нужно, но это уже потом.

Нахер это никому из правительства не нужно, конечно же.

Posted by Mikhail Panyushkin on Thursday, 29 December 2016