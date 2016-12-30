Сейчас каждый школьник, особенного 1−2 класса, мечтает стать блогером. Мне кажется, что это как пират современный — романтизм, деньги, популярность. Тебя фотографируют, девушки любят и всё такое. Но на практике я сегодня могу сказать, что не хотел бы быть блогером. Я в «Твиттере» схлестнулся с одним подписчиком. Он говорит: «На Youtube деньги заработать нельзя». Какая-то такая фраза была, которая меня кольнула. Я говорю: «Как нельзя? Вот я зарабатываю». А потом я подумал, что если я с такой же силой и таким же усердием вкалывал на другой работе, возможно зарабатывал бы больше. Нужно понимать, что блогер — это человек, который всегда онлайн, человек-оркестр: и entertainment, и сценарий, и post-production, и придумывать, и всё, что угодно.