Глава Twitter рассказал, что функция редактирования должна появиться, но это сложная задача


Генеральный директор Twitter Джек Дорси провел опрос среди пользователей в соцсети, какими новыми функциями они хотели бы пользоваться в новом году.

Пользователи попросили разрешить редактировать твиты, и, похоже, Дорси хочет дать им эту возможность. Однако введение такой простой функции потребует большой работы во внутреннем интерфейсе.

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