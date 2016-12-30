Руководитель презентационных проектов в «Яндексе» Кирилл Анастасин будет заниматься своими проектами, потому что ему скучно. «Захотят мою помощь, могут обращаться, но это будут деловые отношения», — прокомментировал он «Роем!» свои будущие отношения с «Яндексом».

ПАКА, ЯНДЕКС!

Когда-нибудь я подробно подведу итоги прошедших шести лет в Яндексе. Уходить из Яндекса после стольких лет — это словно выпускаться из вуза. Весело, немного грустно, масса позитивных ожиданий и надежд.

Кем я только не образовывался в этом заведении. Все не перечислить. Но, коротко, было так: Погода, e-Learning, Прееееееееееееезееееееееееентаааааааааааааааааааааааациииииииииииии, замдиректора, продуктовый дизайн по контракту.

Почему, зачем, на кого?

Каждый раз, когда я посещал по-настоящему творческие конференции вроде CG-Event или OFFF Barcelona, я с болью думал о годах, что вылетают вввввв не совсем то место, ку„отело“ы. Скучнооо! Тесно для художника. Хочется развития там, где его действительно хочется.

Чем буду заниматься?

Два основных направления: Презентации „микаки. Это мое Дао. С 1 января 2017. Posted by Kirill Anastasin on Thursday, 29 December 2016

Анастасин проработал в компании шесть лет. С весны 2012 он занимался презентациями и работал над видеопроектами. «Все топовые презентации «Яндекса» по сей день делаются ребятами, которых я набрал», — говорит он. Теперь он займётся передачей этого опыта: будет учить делать презентации, готовиться к пресс-конференции и другим крупным мероприятиям. Планов пойти в другую компанию у него пока нет, уточнил он. «А ещё есть «Комикаки»», — добавил он.

Анастасин также в январе запускал SalesPitch.me вместе с бывшим руководителем акселератора «Яндекса» Tolstoy Startup Camp Ксенией Ёлкиной и руководителем мобильной экосистемы «Яндекса» Александром Зверевым. «Проект с Ксенией жив. Мы разработали интересный продукт. Он отлично подходит для инвестиционного сектора. Тем не менее, поскольку мы живем в разных странах, поскольку у нас разные экспертизы, каждый действует автономно, особенно в своей специфике», — сказал Анастасин.