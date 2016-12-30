Некоммерческая компания ProPublica, которая занимается журналистскими расследованиями, провела анализ рекламных «категорий», которые Facebook использует для подбора релевантной рекламы своим пользователям. ProPublica выпустила плагин для Google Chrome, который перенаправляет пользователей на страницу в Facebook, где можно посмотреть, какие интересы тебе приписали алгоритмы соцсети. Среди этих интересов были, например, «кормление грудью на публике» и «имитирование переписки на телефоне в неловких ситуациях». Эту информацию можно было отослать через плагин в ProPublica.

ProPublica выяснила, что соцсеть создает различные профили по более 52 000 уникальным критериям, которые потом анализируются специалистами и различными компаниями. Согласно информации на сайте Facebook, они получают данные пользователей «из нескольких источников». Важная деталь, о которой сеть не упоминает, — эти источники получают подробное досье об офлайн-жизни пользователя от брокеров данных.

Facebook работает с брокерами с 2012 года, с того момента, когда они подписали контракт с Datalogix. Чтобы выяснить, какие именно данные соцсеть покупает у брокеров, журналисты ProPublica загрузили список из 29 тысяч категорий, который сайт предоставляет покупателям рекламы. Почти 600 категорий были определены как категории, предоставленные брокерами сторонних данных. Среди этих категорий, связанных с финансами, были такие, как «ликвидные инвестируемые активы с $1 до $24,999» или даже «люди, у которых семейный доход в размере от $100 000 и $125 000».

Исполнительный директор «Центра цифровой демократии» Джеффри Честер рассказал, что Facebook имеет доступ к любой информации о пользователях, которая есть в свободном доступе в Интернете. На вопрос о том, почему пользователей держат в неведении, представители сети ответили, что сторонняя база данных широко доступна и, кроме того, данные не собираются самим «Фейсбуком».

В соцсети отмечают, что пользователи, которые не хотят показывать свою информацию им, могут связаться насчет этого вопроса с брокерами. На Facebook появилась страница в центре поддержки пользователей, где сообщается, к каким брокерам в этом случае нужно обращаться. Также у юзеров есть возможность обратиться к брокерам с просьбой показать информацию, которая им известна, но для этого брокер может потребовать отправить последние 4 цифры номера социального страхования.