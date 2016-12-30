Технология Adobe Flash во многом определила лицо современного интернета, создав целые новые классы контента. Без нее, к примеру, не появились бы современные браузерные игры или YouTube и все направление интернет-видео. Сейчас Adobe Flash постепенно проигрывает более современным технологиям и по мнению многих, может в ближайшем будущем полностью исчезнуть. Издание Quarz изучило историю Adobe Flash от ее возникновения до нынешнего момента и пришло к выводу, что многие вещи, сделанные с ее помощью, заслуживают того, чтобы их сохранили.

Когда в конце 90-х Adobe Flash появилась на рынке, в сети практически не было видео и движущейся графики, если не считать анимацию букв и файлов формата GIF, как правило в крайне низком разрешении. Это технология была революционной для своего времени, в том числе благодаря Flash-плагинам, которые загружались на компьютер конечного пользователя и позволяли добиться того, чтобы сайт выглядел и работал одинаково на всех ПК, независимо от операционной системы, типа браузера и т. д.

Стив Джобс против

Несмотря на то, что в какой-то момент использование Adobe Flash стало повсеместным — появились даже сайты целиком сделанные с помощью этой технологи — у Adobe Flash был один крупный недостаток. Технология поддерживалась одной компанией — Adobe, тогда как других распространенные в сети стандарты и протоколы как правило являлись открытыми, или поддерживались несколькими крупными вендорами. Первыми свое недовольство сложившимся состоянием дел высказала Apple.

В 2007 году компания отказалась включать поддержку Adobe Flash в новой модели iPhone. Основатель компании Стив Джобс опубликовал письмо пользователям, в котором назвал Adobe Flash небезопасной и слишком требовательной к ресурсам мобильного устройства и пообещал сделать ставку на открытые стандарты и технологии, в первую очередь на появившийся к тому моменту протокол HTML5 и язык JavaScript.

HTML5 и JavaScript вместе позволяют реализовать все те же возможности, которые дает Adobe Flash, поэтому использование последней снижалось с начала 2000-х годов.

Adobe сама частично признала свое поражение, выпустив в 2011 году решение Edge Animate для создания сайтов на HTML5. Несмотря на это, ряд крупнейших компаний сохраняли верность Adobe Flash, например, все наиболее популярные игры в Facebook, включая FarmVille, были сделаны на этой технологии. До 2015 года Adobe Flash по умолчанию использовалась в плеере YouTube. В начале 2015 года компания объявила, что переходит на HTML5, а несколькими месяцами позже YouTube сообщил, что обнаружил уязвимость в плагинах Adobe, позволяющую при их помощи внедрять зловредное ПО на компьютер пользователя.

Последние дни Adobe Flash

В декабре 2016 года Google объявила, что в новой версии браузера Chrome в качестве дефолтной технологии будет использоваться HTML5, причем проигрывание элементов графики, использующих плагины Adobe, будет блокироваться и запускаться только с разрешения пользователя. Пока еще до полного исчезновения Adobe Flash далеко, но рано или поздно это, скорее всего, произойдет. В этом случае достаточно значительная часть контента, в том числе некогда известные мультфильмы и другие объекты сетевого искусства станут недоступны для пользователей.

Уже сейчас ряд активистов работает над тем, чтобы сохранить контент, требующий для просмотра использования больше не поддерживаемых технологий. Один из таких проектов — oldweb.today, который занят поиском и сохранением flash-документов. На сайте ресурса работает интерфейс, позволяющий просматривать файлы устаревших форматов при помощи современных браузеров. Другой проект — Webrecorder, он позволяет сохранять «цифровые отпечатки» сайта, выбранного пользователям. Все подобные проекты существуют пока как некоммерческие начинания, поддерживаемые добровольцами на пожертвования пользователей. Скорее всего, в какой-то момент объем устаревающей информации в сети станет слишком большим, чтобы они могли с ним справиться. В любом случае, тезис о том, что цифровая информация более долговечна, чем физические носители, стал сейчас как минимум неочевидным.