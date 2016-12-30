В обновленном Минкомсвязи перечне ожидаемых результатов госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)» больше нет пункта о достижении технологической независимости России, сообщил СNews со ссылкой на подготовленный Минкомсвязи проект постановления Правительства. Премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении госпрограммы «Информационное общество» на 2011−2020 гг. осенью 2010 года. Программа за 6 лет иногда корректировалась, но достижение технологической независимости было заложено в неё изначально. Теперь технологическая независимость РФ не может быть целевым показателем выполнения госпрограммы «в связи с отсутствием объемов финансирования, необходимых для его достижения». Вместе с тем министерство попросило увеличить финансирование создания и распространения телерадиопрограмм и электронных СМИ, участие РФ в международном информационном обмене, и усилить программы связанные с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Увеличение финансирования СМИ — это традиционное изменение, ровно год назад, в конце 2015, Минкомсвязи попросило перевести деньги из других электронных форматов в пользу «телерадиовещания». Удаление целевых индикаторов выполнения программы тоже известно, некоторые из них, например касающиеся электронных госуслуг, Минкомсвязи исключило из программы в 2014 году, однако, как выяснилось позднее, не окончательно. Так как летом 2016 Коллегия Счетной палаты рассмотрела расходование средств на «электронное правительство» исполнителем госпроекта — «Ростелекомом», и координатором работ — Минкомсвязи, и заявила, что целевые показатели прошлых лет всё-равно должны были бы быть достигнуты, по крайней мере потому, что выделенные на них средства истрачены.