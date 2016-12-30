Президент России подписал закон, который сохранит ставку страховых взносов для ИТ-компаний на уровне 14% до 2023 г. Пониженные тарифы подразумевают 8-процентные отчисления в Пенсионный фонд, 4-процентные — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 2-процентные — в Фонд социального страхования, сообщил CNews.

В октябре Путин не исключал, что льготы распространятся не только на разработчиков и производителей, но и на сервисные компании. Подавляющая доля российского интернет-бизнеса никогда не сможет аккредитоваться при Минкомсвязи, по существующим правилам, как «IT-компании». Онлайн-бизнес далёк от прописанной в законодательстве разработки программ. Изменения правил аккредитации пока не произошло.