В рунете активно обсуждается появление сайта I Know What You Download, который предлагает правообладателям и правоохранительным органам информацию о пользователях, раздающих торренты. В том числе ресурс предоставляет информацию и о российских пользователях. Домен зарегистрирован 14 сентября 2016 года. Отображается статистика примерно за месяц. Но как долго она собиралась, неизвестно.

Создатели сервиса рассказали ресурсу Geektimes, данные по торрентам собираются как напрямую из DHT (distributed hash table — распределённая хеш-таблица, которую используют трекеры), так и непосредственно с популярных торрент-трекеров:

Данные по пользователям собираются напрямую из DHT, имитируя работу стандартного торрент-клиента. Пока что в России мы в основном продаем информацию о загрузках по ip адресам рекламным платформам. Правообладатели в основном покупают у нас данные о сайтах распространителях. Но тем ни менее, вскоре мы ожидаем, что внимание правообладателей и правоохранителей перейдет с владельцев сайтов на конечных пользователей.

Интернет-пользователи сообщают, что в основном отображаются торренты с Rutracker. Проверка сервиса на примере конкретных пользователей показала, что он отслеживает факт раздачи торрентов далеко не всегда. Генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин говорит, что российским пользователям волноваться рано: