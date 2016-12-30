В муниципальных учреждениях Калининграда введён запрет на использование «продуктов и услуг иностранных интернет-компаний». Соответствующий приказ, подписанный в среду заместителем главы администрации города Анной Апполоновой, имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда.Ru».

Городские власти Калининграда считают допустимым использование разработок 1С-Битрикс, Mail.ru Group, «Ростелекома», Liveinternet и других российских компаний. И недопустимым использование, например, Яндекс.Диска, «Карт», Яндекс.Почты, «Метрики», «Поиска для сайта», так как считают их конечным владельцем западную компанию — зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex N.V. (у «Яндекса» оно не единственное за пределами РФ, но выбрано именно это).

Сервисы «Яндекса» ранее уже запрещались на территории РФ. 9 июля 2015 года Светлоярский районный суд Волгоградской области включил в список экстремистских материалов: Internet Explorer, Google и кэш поисковой выдачи «Яндекса».