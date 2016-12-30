В 2016 году Facebook занял первое место по упоминаемости в российских СМИ — сеть упоминалась более 559 тысяч раз, в 2015 — более 430 тысяч (данные системы мониторинга «СКАН-Интерфакс»). Самым популярным в СМИ сюжетом о Facebook в уходящем году стала новость, что соцсеть случайно «похоронила» сотни пользователей — на страницах появились сообщения о смерти владельцев аккаунтов. Причиной стал технический сбой системы, представители сервиса принесли свои извинения. Второе место в рейтинге занимает соцсеть «ВКонтакте», на третьем месте оказался Twitter — соцсети поменялись местами в этом году. На четвертом — Instagram, и на пятой позиции — Youtube.