Глава министерства просвещения России рассказал ТАСС, что «специальная социальная сеть для школьников разработана на базе „ВКонтакте“, презентовать ее планируется в следующем году». Школьники будут общаться на образовательные темы и «обсуждать разныые вопросы».

Кроме того, министр сообщил, что в рамках цифровой образовательной среды планируется разработать цифровые учебные материалы в помощь учителям, чтобы они могли продемонстрировать на занятиях ту или иную тему. «Они дозированы, они встроены в учебный процесс, они все разбиты по тематическим блокам, все учебные материалы соответствуют стандарту. И это в помощь прежде всего учителю для преподавания того или иного предмета», — добавил Кравцов. Ранее сообщалось, что Министерство просвещения намерено создать социальную платформу коммуникаций (ИКОС) для учеников и учителей. Она позволит вести онлайн-трансляции занятий и создавать специальные паблики школ и классов.

В конце сентября тот же глава того же ведомства рассказывал, что оно делает свой TikTok для школьников совместно с Mail.ru Group и сервис для видеоконференций.