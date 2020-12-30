Яндекс закрыл «Район» — ещё одна соцсеть не взлетела


Команда Local.Yandex.ru сообщила, что «в привычном виде сервис останавливает свою работу». Его поддержка «постепенно прекращается». Призванные перетянуть на себя аудиторию домовых чатов «Районы» будут разобраны на технологии и «механики геолокального взаимодействия» и применены в других сервисах Яндекса. Аудитории «Районов» предлагается читать «Дзен» и задавать вопросы в «Кью».

В комментариях к записи пользователи порицают «Дзен» и жалеют «Район», который был им полезен, несмотря на постоянные технические проблемы и слишком жёсткую модерацию. От пользователей требовалось писать ценно для жителей района о важном и полезном для них, «без большого количества грамматических и пунктуационных ошибок», полно и развёрнуто, без злоупотребления большими буквами, вопросительными и восклицательными знаками, а также смайлами и эмодзи. Ругаться было запрещено даже завуалировано, вступление в перепалку с неправильно себя ведущими пользователями не поощрялось.

В 2020 году Яндекс разошелся со «Сбером», лишившись «Денег», которые стали «Юмани», и приобретя необходимость в банковской лицензии. Была выделена в отдельную компанию и позже закрыта «Аура». Отключились комментарии к «Новостям». Пропали из выдачи до проверки экспертами ответы «Кью».

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    anon

    ну с такими правилами не удивительно, разговор двух колонок с яндекс.алисой вот что получится если их соблюдать

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Кто-то должен исследовать этот феномен. Гугл и Яндекс последние 10 лет с разбегу бьются об одну и ту же стену. Раз за разом разбегаются, чтобы выпустить соцсеть. Потом падают на спину с разбитым лбом. И снова разбегаются. Каждый уже раза четыре минимум.
    Ненуачо, бабки есть, разработчики есть, щас сделаем, чо.

    В скриншотах замечательное: «сетка взлетела!!! Но из АП велели закрыть!!!»

    На самом деле ни разу ничего социального у поисковиков не взлетело. Это удивительный феномен, требующий осмысления.

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