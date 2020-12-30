Команда Local.Yandex.ru сообщила, что «в привычном виде сервис останавливает свою работу». Его поддержка «постепенно прекращается». Призванные перетянуть на себя аудиторию домовых чатов «Районы» будут разобраны на технологии и «механики геолокального взаимодействия» и применены в других сервисах Яндекса. Аудитории «Районов» предлагается читать «Дзен» и задавать вопросы в «Кью».

В комментариях к записи пользователи порицают «Дзен» и жалеют «Район», который был им полезен, несмотря на постоянные технические проблемы и слишком жёсткую модерацию. От пользователей требовалось писать ценно для жителей района о важном и полезном для них, «без большого количества грамматических и пунктуационных ошибок», полно и развёрнуто, без злоупотребления большими буквами, вопросительными и восклицательными знаками, а также смайлами и эмодзи. Ругаться было запрещено даже завуалировано, вступление в перепалку с неправильно себя ведущими пользователями не поощрялось.

В 2020 году Яндекс разошелся со «Сбером», лишившись «Денег», которые стали «Юмани», и приобретя необходимость в банковской лицензии. Была выделена в отдельную компанию и позже закрыта «Аура». Отключились комментарии к «Новостям». Пропали из выдачи до проверки экспертами ответы «Кью».