Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам, что покидает компанию. Текст обращения распространялся на внутреннем портале компании, сотрудники компании подтвердили его подлинность.

«Новогоднее прощание.

Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании – в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга Яндекса.

В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год – хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами.

Яндекс – это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе – с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны.

Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает.

Пусть новый год принесет всем мир».

3 июня Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС. Это аргументировалось тем, что основными акционерами «Яндекса» являются попавшие под санкции госбанки «Сбер» и ВТБ. В тот же день «Яндекс» сообщил, что Волож покидает все посты в компании. Он занимал пост CEO голландского Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и входил в его совет директоров.

В июле СМИ сообщали, что «Яндекс» ведет переговоры с сооснователем компании Аркадием Воложем о разделе части активов. В сентябре Forbes писал, что господин Волож предложил Алексею Кудрину, который тогда занимал пост председателя Счетной палаты, 5% компании через опционы, если тот перейдет в «Яндекс». В начале декабря господин Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию.