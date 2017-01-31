«ВКонтакте» подала иск в Арбитражный суд Москвы на компанию Double Data, которая занимается созданием Big Data решений с помощью открытых данных, и Национальное бюро кредитных историй, сообщает «Коммерсантъ». Представители социальной сети недовольны, что те используют открытые данные пользователей и продают собранную информацию банкам. За нарушение прав «ВКонтакте» требует взыскать с Double Data и НБКИ по одному рублю.

По информации в иске, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, которые были разработаны Double Data, — они оценивают кредитоспособность заемщиков по данным. Последняя компания извлекает из базы данных VK (соцсеть насчитывает примерно 407 млн профилей) фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения, регионе проживания, фотографии, сведения о количестве посещений соцсети и типе устройства.

Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает, что соцсеть сама стремится заняться монетизацией информации о пользователях, поэтому подала иск. Он напоминает, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. «Если пользователь сделал данные открытыми, это его право и никто не должен монополизировать их использование. Много игроков на рынке использует социальные сети, и нужно строить экосистему использования данных, а не разрушать ее», — говорит Гинжук.