«ВКонтакте» подала иск в Арбитражный суд Москвы на компанию Double Data, которая занимается созданием Big Data решений с помощью открытых данных, и Национальное бюро кредитных историй, сообщает «Коммерсантъ». Представители социальной сети недовольны, что те используют открытые данные пользователей и продают собранную информацию банкам. За нарушение прав «ВКонтакте» требует взыскать с Double Data и НБКИ по одному рублю.
По информации в иске, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, которые были разработаны Double Data, — они оценивают кредитоспособность заемщиков по данным. Последняя компания извлекает из базы данных VK (соцсеть насчитывает примерно 407 млн профилей) фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения, регионе проживания, фотографии, сведения о количестве посещений соцсети и типе устройства.
Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает, что соцсеть сама стремится заняться монетизацией информации о пользователях, поэтому подала иск. Он напоминает, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. «Если пользователь сделал данные открытыми, это его право и никто не должен монополизировать их использование. Много игроков на рынке использует социальные сети, и нужно строить экосистему использования данных, а не разрушать ее», — говорит Гинжук.
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В смысле, они видят какие-то основания для запрета сбора данных из открытых источников? Тех самых, которые собирает VKTracker (или как он там называется), гордо размахивая почетной грамотой от Microsoft?
А кто-нибудь знает, эти арбитражные дела публикуются? Интересно было бы почитать.
А я правильно понимаю, что существование механизма robots.txt для поисковиков и его соблюдение последними вас так же сильно удивляет?
и т. п. его нельзя вот так просто взять и присвоить с целью наживы?
Ну и в целом, идея того, что если я, как автор, публикую какой-то текст\видео\музыку
Я спрашивал про законы, а не про нормы приличия, коими являются robots.txt, и которые, кстати, никого отношения к ВК не имеют. Не знаю, зачем вы замешиваете это воедино. То же касается и объектов авторских прав — о них в споре тоже речи нет. Если рассуждать по аналогии, то можно дорассуждаться до чего угодно в меру испорченности каждого.
«Если пользователь сделал данные открытыми, … », — говорит Гинжук.
… то, скорее всего, пользователь недостаточно приучен к цифровой гигиене — не подумал о / не осилил настройки приватности.
Если бы соцсеть действовала в интересах пользователя, массовых обкачивателей бы пускали к данным только после oauth-апрува от пользователя.
у кого юристы/лоббисты лучше за тем и закон, увы/ах
не приучен пользователь, но многие правила гигиены формируют инет компании, такие как VK/FB… можно мыло дать, а можно пачкать…