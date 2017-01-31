В декабре 2016 года стоимость привлечения пользователей в новые мобильные игры и приложения резко упала. Так, CPM (cost per mille) на Android снизилась до $3,06 (-15% месяц к месяцу), а на iOS — до $4,15 (-31% месяц к месяцу). CPP (cost per purchase) на iOS сократилась на 23% к ноябрю, а на Android — на 26%. Такие данные приводит компания Fiksu DSP, занимающаяся продвижением приложений.

По мнению аналитиков, новогодний сезон перестал быть таким привлекательным для маркетологов. Они отмечают, что настоящий праздничный сезон на iOS — это время выхода новой модели iPhone. Именно тогда были зафиксированы самые высокие цены по привлечению пользователей.

С другой стороны, нельзя объяснить падение цен только лишь тем, что снизилась конкуренция среди новых приложений. Дело ещё и в том, что люди в праздники проводят больше времени с телефонами. А значит чаще пользуются приложениями и увеличивают количество используемого рекламного инвентаря, что снижает стоимость рекламы.