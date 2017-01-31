CrediFi — энциклопедия коммерческой недвижимости в США. Про каждый объект они собирают и структурируют максимум информации: владельцы, бывшие владельцы, арендаторы, расположение, площадь, этажность, даты постройки и последнего капитального ремонта и прочее, и прочее. Отдельно они собирают информацию о взятых на эту недвижимость займах. Заявлено, что в их базе два с небольшим миллиона объектов и $12 триллионов займов. Понятно, что любые числа с большим числом нулей на конец выглядят убедительно, но это действительно много. Беглый гуглеж говорит, что CrediFi собрали у себя примерно половину всей коммерческой недвижимости США и даже немножко больше займов, чем их есть на самом деле.

На таких объёмах целое становится намного больше суммы своих частей. Про объект, А CrediFi знает, что это единственный достаточно большой склад в своем районе, а про объект Б может предположить, что арендатор скоро съедет — он уже закрыл 5 из 8 своих точек в похожих местах.

Доступ к этой гигантской базе они и продают в нескольких разных режимах. Можно узнать больше о своей предполагаемой покупке. Можно искать, куда бы вложить деньги, с помощью умных фильтров и критериев. Можно подписаться на уведомления, касающиеся собственной недвижимости — это может быть актуально даже для владельцев небольшого числа объектов, собственный ремонт человек не пропустит, а вот тренд на удешевление зданий в своем районе — элементарно. Владельцам долгов это тем более может быть полезно, они-то и ремонт с землетрясением могут пропустить.

Фильтра по желанию владельца объект продать при этом нет, с досками объявлений CrediFi не конкурирует. Основной потребитель его услуг — те, кто торгуют именно долгами под залог, а не самой недвижимостью, после кризиса 2008-ого года они тоже хотят что-то знать про те здания, о которых у них в бумажках написано. За пределы США такая бизнес-модель явно не выйдет или почти не выйдет, большинство остальных рынков непропорционально меньше. Но им и в США неплохо, подняли $22 миллиона инвестиций за три года.